English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Subhahshree Ganguly: ভয়ংকর পরিস্থিতি, সংকটের দুবাই থেকে কোনক্রমে কলকাতায় ফিরতে বিধ্বস্ত শুভশ্রী, স্বস্তিতে রাজ...

Subhahshree Ganguly: 'ভয়ংকর পরিস্থিতি', সংকটের দুবাই থেকে কোনক্রমে কলকাতায় ফিরতে 'বিধ্বস্ত' শুভশ্রী, স্বস্তিতে রাজ...

Subhashree Ganguly Returns to Kolkata from War-Torn Dubai: শুক্রবার শহরে ফিরলেন শুভশ্রী, জানালেন তিনি বিধ্বস্ত, এখনই সব অভিজ্ঞতা শেয়ার করার মতো পরিস্থিতিতে নেই। রাজের কথায়, “যতক্ষণ না ওদের সশরীরে সামনে দেখেছি, দুশ্চিন্তা কাটছিল না।” এদিন বিমানবন্দরে মাকে দেখা মাত্রই জড়িয়ে ধরে খুদে ইয়ালিনি।

| Mar 06, 2026, 06:58 PM IST
1/8

কলকাতায় ফিরলেন শুভশ্রী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস রাজ-শুভশ্রী পরিবারে। ইরান ও ইজরায়েলের যুদ্ধকালীন উত্তেজনার মাঝে দুবাইয়ে আটকে পড়া অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর ছেলে ইউভান নিরাপদে কলকাতায় ফিরেছেন।   

2/8

কলকাতায় ফিরলেন শুভশ্রী

শুক্রবার বিকেলে কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তাঁরা। বিমানবন্দরে স্ত্রী ও পুত্রকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক-পরিচালক রাজ চক্রবর্তী। দীর্ঘ উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে পরিবারের সদস্যদের দেখা মাত্রই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন সকলে।  

3/8

কলকাতায় ফিরলেন শুভশ্রী

শুক্রবার শহরে ফিরে বিধ্বস্ত শুভশ্রী সংবাদমাধ্যমকে বলেন, “ভীষণ ভয়াবহ পরিস্থিতি ছিল। এখনই সব অভিজ্ঞতা ভাগ করতে পারছি না। তবে সকলের ভালবাসা ও সমর্থন আমাদের লড়াই করার শক্তি দিয়েছে।” স্ত্রী ও সন্তান বিদেশে আটকে পড়ায় গত কয়েকদিন চরম দুশ্চিন্তায় ছিলেন রাজ চক্রবর্তী।   

4/8

কলকাতায় ফিরলেন শুভশ্রী

তিনি জানান, দ্রুত তাঁদের ফিরিয়ে আনার জন্য বিধানসভার অধ্যক্ষের মাধ্যমে দুই দেশের বিদেশ মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। ৫ মার্চ তাঁদের ফেরার কথা থাকলেও পরিস্থিতি জটিল হওয়ায় যাত্রা পিছিয়ে যায়।   

5/8

কলকাতায় ফিরলেন শুভশ্রী

শেষমেশ মুম্বই হয়ে শুক্রবার কলকাতা পৌঁছান তাঁরা। রাজের কথায়, “যতক্ষণ না ওদের সশরীরে সামনে দেখেছি, দুশ্চিন্তা কাটছিল না।” এদিন বিমানবন্দরে মাকে দেখা মাত্রই জড়িয়ে ধরে খুদে ইয়ালিনি।  

6/8

কলকাতায় ফিরলেন শুভশ্রী

ছেলের স্কুলের পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর ইউভানের আবদার মেটাতেই মা-ছেলে মিলে দুবাই ভ্রমণে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই আনন্দ যে এমন আতঙ্কে পরিণত হবে, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।   

7/8

কলকাতায় ফিরলেন শুভশ্রী

দুবাইয়ে থাকাকালীনই শুরু হয় ইরান-ইজরায়েল সংঘর্ষ। আকাশপথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেখানেই আটকে পড়েন তাঁরা। অভিনেত্রীর বাবা দেবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, শুভশ্রীরা যে হোটেলে ছিলেন, তার আশেপাশে বোমা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছিল।   

8/8

কলকাতায় ফিরলেন শুভশ্রী

নিজেদের প্রিয়জন ফিরে এলেও, দুবাইয়ে এখনও অনেক ভারতীয় আটকে রয়েছেন। তাঁদের নিরাপত্তার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাজ চক্রবর্তী। তিনি প্রার্থনা জানিয়েছেন যেন বাকিরাও দ্রুত এবং নিরাপদে নিজের দেশে, নিজের পরিবারের কাছে ফিরে আসতে পারেন। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Gold Price Big Fall: হলুদ ধাতুর দামে অবিশ্বাস্য পতন, যুদ্ধের বাজারে ১ লাখ কমল সোনা...

পরবর্তী অ্যালবাম

Gold Price Big Fall: হলুদ ধাতুর দামে অবিশ্বাস্য পতন, যুদ্ধের বাজারে ১ লাখ কমল সোনা...

Gold Price Big Fall: হলুদ ধাতুর দামে অবিশ্বাস্য পতন, যুদ্ধের বাজারে ১ লাখ কমল সোনা...

Gold Price Big Fall: হলুদ ধাতুর দামে অবিশ্বাস্য পতন, যুদ্ধের বাজারে ১ লাখ কমল সোনা... 13
Ajker Rashifal | Horoscope Today: সিদ্ধান্ত ভেবেচিন্তে না নিলেই বিপদ মেষের, সম্পর্ক ও কাজে ভারসাম্য রাখলেই জয় তুলার...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সিদ্ধান্ত ভেবেচিন্তে না নিলেই বিপদ মেষের, সম্পর্ক ও কাজে ভারসাম্য রাখলেই জয় তুলার...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সিদ্ধান্ত ভেবেচিন্তে না নিলেই বিপদ মেষের, সম্পর্ক ও কাজে ভারসাম্য রাখলেই জয় তুলার... 12
India vs England T20 World Cup Semi-Final: ইংরেজদের বিরুদ্ধে রেকর্ডের পর রেকর্ড ইন্ডিয়ার, কোহলিকে ছুঁয়ে সঞ্জু ভাঙলেন যুবির রেকর্ড

India vs England T20 World Cup Semi-Final: ইংরেজদের বিরুদ্ধে রেকর্ডের পর রেকর্ড ইন্ডিয়ার, কোহলিকে ছুঁয়ে সঞ্জু ভাঙলেন যুবির রেকর্ড

India vs England T20 World Cup Semi-Final: ইংরেজদের বিরুদ্ধে রেকর্ডের পর রেকর্ড ইন্ডিয়ার, কোহলিকে ছুঁয়ে সঞ্জু ভাঙলেন যুবির রেকর্ড 6
Gold Price: কমছে সোনার দামের বেয়াড়া আচরণ, যুদ্ধের বাজারে অনেকটাই সস্তা হল হলুদ ধাতু

Gold Price: কমছে সোনার দামের বেয়াড়া আচরণ, যুদ্ধের বাজারে অনেকটাই সস্তা হল হলুদ ধাতু

Gold Price: কমছে সোনার দামের বেয়াড়া আচরণ, যুদ্ধের বাজারে অনেকটাই সস্তা হল হলুদ ধাতু 5