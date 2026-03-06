Subhahshree Ganguly: 'ভয়ংকর পরিস্থিতি', সংকটের দুবাই থেকে কোনক্রমে কলকাতায় ফিরতে 'বিধ্বস্ত' শুভশ্রী, স্বস্তিতে রাজ...

Subhahshree Ganguly: 'ভয়ংকর পরিস্থিতি', সংকটের দুবাই থেকে কোনক্রমে কলকাতায় ফিরতে 'বিধ্বস্ত' শুভশ্রী, স্বস্তিতে রাজ...
Subhashree Ganguly Returns to Kolkata from War-Torn Dubai: শুক্রবার শহরে ফিরলেন শুভশ্রী, জানালেন তিনি বিধ্বস্ত, এখনই সব অভিজ্ঞতা শেয়ার করার মতো পরিস্থিতিতে নেই। রাজের কথায়, “যতক্ষণ না ওদের সশরীরে সামনে দেখেছি, দুশ্চিন্তা কাটছিল না।” এদিন বিমানবন্দরে মাকে দেখা মাত্রই জড়িয়ে ধরে খুদে ইয়ালিনি।
