English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Dev-Subhashree Pujo Release: দেব আমাকে সেলিব্রেশনে ডাকেনি! অভিমান নিয়েই শুভশ্রীর বিস্ফোরণ, এমন ঘোষণা করব যা ভারতে কখনও হয়নি...

Dev-Subhashree Pujo Release: দেব আমাকে সেলিব্রেশনে ডাকেনি! অভিমান নিয়েই শুভশ্রীর বিস্ফোরণ, 'এমন ঘোষণা করব যা ভারতে কখনও হয়নি...'

Dev-Subhashree new movie: রবিবার সকালে আরও বড় সারপ্রাইজ দেব-শুভশ্রীর। পুজোর আগেই ফের একসঙ্গে পাশাপাশি দেশু। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো পোস্ট করে নায়িকা জানালেন বড় খবর।

| Jan 18, 2026, 12:59 PM IST
1/8

দেব-শুভশ্রীর নতুন ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নতুন বছরেই ফ্যানেদের সারপ্রাইজ দিয়েছিলেন টলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় জুটি দেব-শুভশ্রী। অভিনেতা দেব নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় 'দেশু'-র সপ্তম ছবির ঘোষণা করেন। এবছরের পুজোয় মুক্তি পেতে চলেছে সেই ছবি। 

2/8

দেব-শুভশ্রীর নতুন ছবি

দেব-শুভশ্রীকে আবার পর্দায় দেখা যাবে, শুধু এইটুকু ইঙ্গিতেই আবেগে ফেটে পড়েন নেটপাড়া। 

3/8

দেব-শুভশ্রীর নতুন ছবি

রবিবার সকালে এবার অন্য এক নতুন চমক দিলেন অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো পোস্ট করে নায়িকা বলেন, 'আপনারা সবাই জানেন এবছর পুজোয় আমার আর দেবের আগামী ছবি দেশু ৭ আসছে। দেবের ইন্ডাস্ট্রিতে যখন ২০ বছর কমপ্লিট হল, তখন বিরাট বড় সেলিব্রেশন হল। আমাকে আমন্ত্রণ জানাইনি।'  

4/8

দেব-শুভশ্রীর নতুন ছবি

তিনি আরও বলেন, 'শু ছাড়া কি দে পসিবল? দেশু ছাড়া কি সেলিব্রেশন পসিবল! কাল আমরা একসঙ্গে প্রথমবার ফেসবুক লাইভে আসছি। আপনাদের যদি কোনও প্রশ্ন থাকে, তাহলে এখনই এই ভিডিয়োর কমেন্ট বক্সে লিখে ফেলুন। দেশু প্রথমবার ফেসবুক লাইভে আসছে, আর কোনও সারপ্রাইজ থাকবে না তা কি হয়। এমন একটা ঘোষণা নিয়ে আমরা আসছি, যা ভারতের কোনও ইন্ডাস্ট্রিতে কখনও হয়নি। সঙ্গে থাকুন।'

5/8

দেব-শুভশ্রীর নতুন ছবি

ভিডিয়োর ক্যাপশনে শুভশ্রী লেখেন, 'অপেক্ষার দিন শেষ! প্রথমবারের মতো দেব আর আমি একসঙ্গে লাইভে আসছি আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে! আমাদের এই যাত্রা ভাগ করে নেওয়ার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি, এবং আপনাদের প্রশ্নের সব উত্তর দেব। কমেন্টে আপনারা প্রশ্ন পাঠান—সবই জানতে চাইছি! আরও আছে একটি বড় ঘোষণাও, যা আমরা এখনও পর্যন্ত গোপন রেখেছি। মিস করবেন না!'

6/8

দেব-শুভশ্রীর নতুন ছবি

দেশু-র নতুন ছবির ঘোষণার সময় অভিনেতা দেব পোস্টে জানিয়েছিলেন, "এ বছরে দুর্গাপুজোতে টেম্পারেচার শুধুই বাড়বে।” তিনি আরও জানান, এটি কোনও পুরনো প্রোজেক্ট নয়, বরং একেবারে নতুন কাজ। একটি ‘হাই-অক্টেন থ্রিল’ এবং ‘রোম্যান্টিক’ সিনেমার স্বাদ পেতে চলেছেন দর্শক। দেবের কথায়, “সেই কেমিস্ট্রি আপনারা আবার দেখতে পাবেন যা আপনারা সব সময় ভালোবেসেছেন।”     

7/8

দেব-শুভশ্রীর নতুন ছবি

প্রসঙ্গত, পুজোর বক্স অফিসে দেবের ‘খাদান ২’ বা ‘টনিক ২’ নিয়ে আগে থেকেই উন্মাদনা ছিল, তার ওপর শুভশ্রীর সঙ্গে এই নতুন জুটির ঘোষণা কার্যত ‘সোনায় সোহাগা’। 

8/8

দেব-শুভশ্রীর নতুন ছবি

দেব এবং শুভশ্রী—দুই তারকাই এখন কেরিয়ারের মধ্যগগনে। একদিকে দেব যেমন বাণিজ্যিক ছবির পাশাপাশি ভিন্নধারার কাজে সফল, অন্যদিকে শুভশ্রীও নিজেকে অভিনেত্রী হিসেবে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন। সব মিলিয়ে ২০২৬-এর দুর্গাপুজোয় যে টলিপাড়ার বক্স অফিস কাঁপতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নিজের উপর বিশ্বাস হারাবেন না তুলা, নতুন কিছু করার শুরু করার জন্য ভালো দিন নয় মীনের...

পরবর্তী অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নিজের উপর বিশ্বাস হারাবেন না তুলা, নতুন কিছু করার শুরু করার জন্য ভালো দিন নয় মীনের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নিজের উপর বিশ্বাস হারাবেন না তুলা, নতুন কিছু করার শুরু করার জন্য ভালো দিন নয় মীনের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নিজের উপর বিশ্বাস হারাবেন না তুলা, নতুন কিছু করার শুরু করার জন্য ভালো দিন নয় মীনের... 12
New Salary Account Scheme: ঋণে ছাড় থেকে কোটি টাকা বিমা কভারেজ, নতুন স্যালারি অ্যাকাউন্ট স্কিমে দারুণ সুবিধা! কারা পাবেন? কাদের জন্য?

New Salary Account Scheme: ঋণে ছাড় থেকে কোটি টাকা বিমা কভারেজ, নতুন স্যালারি অ্যাকাউন্ট স্কিমে দারুণ সুবিধা! কারা পাবেন? কাদের জন্য?

New Salary Account Scheme: ঋণে ছাড় থেকে কোটি টাকা বিমা কভারেজ, নতুন স্যালারি অ্যাকাউন্ট স্কিমে দারুণ সুবিধা! কারা পাবেন? কাদের জন্য? 9
Abhishek Banerjee: &#039;এই ঘটনাকে তৃণমূলের কেউ সমর্থন করে না&#039;, অভিষেকের মুখেও সোমার প্রসঙ্গ...

Abhishek Banerjee: 'এই ঘটনাকে তৃণমূলের কেউ সমর্থন করে না', অভিষেকের মুখেও সোমার প্রসঙ্গ...

Abhishek Banerjee: 'এই ঘটনাকে তৃণমূলের কেউ সমর্থন করে না', অভিষেকের মুখেও সোমার প্রসঙ্গ... 8
Picnic Incident: পিকনিকে মাংস খেতে গিয়ে ভয়ংকর কাণ্ড! শ্বাসনালীতে বড় সাইজের টুকরো আটকাতেই যুবক...

Picnic Incident: পিকনিকে মাংস খেতে গিয়ে ভয়ংকর কাণ্ড! শ্বাসনালীতে বড় সাইজের টুকরো আটকাতেই যুবক...

Picnic Incident: পিকনিকে মাংস খেতে গিয়ে ভয়ংকর কাণ্ড! শ্বাসনালীতে বড় সাইজের টুকরো আটকাতেই যুবক... 8