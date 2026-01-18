Dev-Subhashree Pujo Release: দেব আমাকে সেলিব্রেশনে ডাকেনি! অভিমান নিয়েই শুভশ্রীর বিস্ফোরণ, 'এমন ঘোষণা করব যা ভারতে কখনও হয়নি...'

Dev-Subhashree Pujo Release: দেব আমাকে সেলিব্রেশনে ডাকেনি! অভিমান নিয়েই শুভশ্রীর বিস্ফোরণ, 'এমন ঘোষণা করব যা ভারতে কখনও হয়নি...'
Dev-Subhashree new movie: রবিবার সকালে আরও বড় সারপ্রাইজ দেব-শুভশ্রীর। পুজোর আগেই ফের একসঙ্গে পাশাপাশি দেশু। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো পোস্ট করে নায়িকা জানালেন বড় খবর।
তিনি আরও বলেন, 'শু ছাড়া কি দে পসিবল? দেশু ছাড়া কি সেলিব্রেশন পসিবল! কাল আমরা একসঙ্গে প্রথমবার ফেসবুক লাইভে আসছি। আপনাদের যদি কোনও প্রশ্ন থাকে, তাহলে এখনই এই ভিডিয়োর কমেন্ট বক্সে লিখে ফেলুন। দেশু প্রথমবার ফেসবুক লাইভে আসছে, আর কোনও সারপ্রাইজ থাকবে না তা কি হয়। এমন একটা ঘোষণা নিয়ে আমরা আসছি, যা ভারতের কোনও ইন্ডাস্ট্রিতে কখনও হয়নি। সঙ্গে থাকুন।'
ভিডিয়োর ক্যাপশনে শুভশ্রী লেখেন, 'অপেক্ষার দিন শেষ! প্রথমবারের মতো দেব আর আমি একসঙ্গে লাইভে আসছি আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে! আমাদের এই যাত্রা ভাগ করে নেওয়ার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি, এবং আপনাদের প্রশ্নের সব উত্তর দেব। কমেন্টে আপনারা প্রশ্ন পাঠান—সবই জানতে চাইছি! আরও আছে একটি বড় ঘোষণাও, যা আমরা এখনও পর্যন্ত গোপন রেখেছি। মিস করবেন না!'
দেশু-র নতুন ছবির ঘোষণার সময় অভিনেতা দেব পোস্টে জানিয়েছিলেন, "এ বছরে দুর্গাপুজোতে টেম্পারেচার শুধুই বাড়বে।” তিনি আরও জানান, এটি কোনও পুরনো প্রোজেক্ট নয়, বরং একেবারে নতুন কাজ। একটি ‘হাই-অক্টেন থ্রিল’ এবং ‘রোম্যান্টিক’ সিনেমার স্বাদ পেতে চলেছেন দর্শক। দেবের কথায়, “সেই কেমিস্ট্রি আপনারা আবার দেখতে পাবেন যা আপনারা সব সময় ভালোবেসেছেন।”
