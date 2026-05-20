LPG: KYC-Aadhaar লিঙ্ক না থাকলে বড় বিপদ, ১ জুলাই থেকে রান্নার গ্যাসে ভর্তুকি বন্ধ

Written By Sekender Abu Zafar
Published: May 20, 2026, 12:05 PM IST|Updated: May 20, 2026, 12:05 PM IST

LPG: কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক আনুষ্ঠানিক ভাবে এখনও বিষয়টি ঘোষণা না করলেও ডিলারদের ইতিমধ্যেই নির্দেশ কার্যকর করার অভ্যন্তরীণ সূচনা জারি করা হয়েছে কাল মধ্যরাতে

রান্নার গ্যাসে KYC-Aadhaar Link

জুন মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে এলপিজি গ্রাহকদের নো ইয়োর কাস্টমার বা KYC আধার কার্ডের সঙ্গে লিঙ্ক না হলে ঘরোয়া রান্নার গ্যাসে ভর্তুকির টাকা বন্ধ হয়ে যাবে। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

ভর্তুকি বন্ধ হবে!

আধার ভিত্তিক সনাক্তকরণ ছাড়া আর ভর্তুকির টাকা ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে না ১ জুলাই থেকে। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

ডিলারদের নির্দেশিকা

মঙ্গলবার রাতে এই মর্মে সমস্ত ডিলারের কাছে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তেল কোম্পানির নির্দেশিকা এসেছে। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

 

পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক কোনও ঘোষণা করেনি

কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক আনুষ্ঠানিক ভাবে এখনও বিষয়টি ঘোষণা না করলেও ডিলারদের ইতিমধ্যেই নির্দেশ কার্যকর করার অভ্যন্তরীণ সূচনা জারি করা হয়েছে কাল মধ্যরাতে। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

সিলিন্ডার নেওয়ার পর ভর্তুকি

কলকাতায় এই মুহূর্তে ঘরোয়া ১৪.২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ৯৩৯ টাকা। সেই টাকা পুরোটাই গ্রাহকরা মিটিয়ে দেন। এরপর যারা যারা ভর্তুকি পান তাদের অ্যাকাউন্টে বাড়িতে সিলিন্ডার পৌঁছানোর ১৫-১৮ দিন পর ১৯ টাকা ৫৭ পয়সা ভর্তুকি ঢোকে। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

১১ শতাংশ গ্রাহকের লিঙ্ক নেই

উজ্জ্বলা যোজনায় এই ভর্তুকির পরিমাণ ৩১৯ টাকা ৫৭ পয়সা। ডিলার অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে বর্তমানে ৮৯ শতাংশ ভর্তুকি পাওয়া গ্রাহকের KYC আধারের সঙ্গে লিঙ্ক আছে। বাকি ১১ শতাংশের নেই। তাদের জন্য শেষ সুযোগ ৩০ জুন।-তথ্য-অয়ন ঘোষাল

