Bengal Weather Update: হুড়মুড়িয়ে পারদ পতন শহরে! তবে শীতের মাঝে ফের বাধা হয়ে দাঁড়াবে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা... জাঁকিয়ে ঠান্ডা...

Bengal Weather Update: হুড়মুড়িয়ে পারদ পতন শহরে! তবে শীতের মাঝে ফের বাধা হয়ে দাঁড়াবে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা... জাঁকিয়ে ঠান্ডা...
West Bengal Weather Update: পারদ পতন কলকাতায়। দিন-রাতের তাপমাত্রা হুড়মুড়িয়ে নেমেছে। উত্তর পশ্চিমের রাজ্যগুলিতে একাধিক পশ্চিমী ঝঞ্ঝার বাধা আসার আশঙ্কা।
পারদ পতন কলকাতায়
পারদ পতন কলকাতায়
পারদ পতন
দক্ষিণবঙ্গ
উত্তরবঙ্গে
পশ্চিমী ঝঞ্ঝা
লা নিনার প্রভাব
লা নিনা বা শীতল বছর হওয়ার সুবাদে ভারতবর্ষের এবারের শীত কনকনে এবং দীর্ঘমেয়াদি হতে চলেছে বলে এখনও পর্যন্ত পূর্বাভাস। সেক্ষেত্রে বড়দিনের আগে নতুন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার বাধা তৈরি না হলে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে টানা ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত শীতের দীর্ঘমেয়াদি বা স্থায়ী ইনিংস চলতে পারে।
