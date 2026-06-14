/Sudip Bandyopadhyay: বিক্ষুব্ধদের নৈশভোজের ঠিক আগে বিস্ফোরক সুদীপ! মমতা-নিয়ে বিগ ব্রেক তাঁর! কী বললেন?

রাজীব চক্রবর্তী: সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এই দলের (বিপ্লবী তৃণমূল সাংসদ) নেতা থাকতে চান না। কাকলি (কাকলি ঘোষ দস্তিদার) প্রথম থেকে সব করছে। কিন্তু বাকিরা চাপ দিচ্ছে। বোম ফাটালেন সুদীপ! কী বললেন?
কী বললেন, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়? সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তিনি এই দলের নেতা থাকতে চান না। কাকলি প্রথম থেকে সব করছে। কিন্তু বাকিরা চাপ দিচ্ছে। কে এই 'বাকিরা'? প্রসঙ্গত, গতকাল, শনিবার ৭০ মিনিট অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করেছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সংসদীয় দলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপদেষ্টা করার আবেদন জানানো হবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, এখনও স্বাক্ষর করেননি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন? শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কথা না হওয়া পর্যন্ত স্বাক্ষর করবেন না সুদীপ।
প্রসঙ্গত, আগেই জানা ছিল, রবিবার বিকেল ৪টেয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে বৈঠকে বসবেন তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদরা। বঙ্গভবনের কনফারেন্স হলে নৈশভোজেও মিলিত হবেন তাঁরা! এবং এই মুহূর্তে দিল্লিতে বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদদের এই নৈশভোজের মেনু নিয়ে খুব আলোচনা হচ্ছে। জানেন, কী থাকছে বিদ্রোহী-মেনুতে?
মেনুর শুরুতেই থাকছে-- স্যালাড, তারপর ভাত অথবা রুটি! মুগের ডাল, আলুভাজা, পটলের দোলমা। এরপর রয়েছে জম্পেশ আমিষ পদ। থাকছে ইলিশ ভাপা, থাকছে খাসির মাংস। এবং তার পর রীতি মেনে যথারীতি চাটনি ও পাঁপড়। তারপর, যে দুটি জিনিস ছাড়া বাঙালির ভোজ সম্পূর্ণ হয় না, থাকছে সেই দুটি জিনিসও-- দই এবং রসগোল্লা।
প্রসঙ্গত, দুদিন আগেই জানা গিয়েছিল, বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদদের তালিকা জমা পড়েছে লোকসভার স্পিকারের দফতরে। বিক্ষুব্ধ হিসেবে ২০ জনের কথা কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল। তার মধ্যে ১৯ জন সংসদের তালিকা সেদিনই জমা পড়েছিল। এবং তখনই জানা ছিল, রবিবার দিল্লিতে নৈশভোজে মিলিত হবেন এই বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদরা। তাঁর দেখা করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে। এবং পরদিন, সোমবার তাঁরা লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গেও দেখা করে নিজেদের বক্তব্য জানাবেন। এনডিএ-কে সমর্থনের পাশাপাশি সংসদ কক্ষে নিজেদের বসার আসন পৃথক করার আবেদন জানাবেন বলেও জানা গিয়েছিল।
তবে, তখনও সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল-- কোন ১৯ জনের নাম পৌঁছে গিয়েছিল বিজেপির ঘরে? সূত্র বলছিল-- ওই ২০ জনের মধ্যে ১৯ জন তাঁদের নাম লোকসভা স্পিকারের অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ১৮ মে তারিখেই! কারা তাঁরা? যা জানা গিয়েছিল, তাঁরা হলেন-- 1. কাকলি ঘোষ দস্তিদার, 2. শতাব্দী রায়, 3. বাপি হালদার, 4. ড. শর্মিলা সরকার, 5. প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, 6. জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, 7. অসিত কুমার মাল, 8. অরূপ চক্রবর্তী, 9. রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, 10. সায়নী ঘোষ, 11. খলিলুর রহমান, 12. আবু তাহের খান, 13. ইউসুফ পাঠান, 14. মিতালি বাগ, 15. মালা রায়, 16. কালীপদ সোরেন, 17. দীপক অধিকারী, 18. জুন মালিয়া, 19. পার্থ ভৌমিক। সকালের দিকে চূড়ান্ত খবর ছিল, ১৯-২০ নয়, বিদ্রোহী সাংসদের তালিকাটি বেড়ে পৌঁছতে পারে ২২-য়ের ঘরে! কিন্তু পরে আবার বড় পটবদল!