Sudip Kumar Gharami Records EXPLAINED: বড়মা'র অঞ্চলের ক্রিকেটার ছুঁলেন ব্র্যাডম্যানকে, বঙ্গযোদ্ধার ১৫.৫ ঘণ্টার অবিশ্বাস্য ম্যারাথান! ৫৯৬ বলে ২৯৯ রানে নজিরবন্যা...

Sudip Kumar Gharami Records EXPLAINED: বড়মা'র অঞ্চলের ক্রিকেটার ছুঁলেন ব্র্যাডম্যানকে, বঙ্গযোদ্ধার ১৫.৫ ঘণ্টার অবিশ্বাস্য ম্যারাথান! ৫৯৬ বলে ২৯৯ রানে নজিরবন্যা...
Sudip Kumar Gharami Records EXPLAINED: নৈহাটিররত্ন ও বঙ্গযোদ্ধা সুদীপ কুমার ঘরামি যা করলেন, তা অবিশ্বাস্য বললেও কম। তাঁর ম্যারাথান ইনিংস নিয়ে চর্চা সর্বত্র
বড়মা
সুদীপ কুমার ঘরামি
সুদীপের ম্যারাথন ইনিংস
সুদীপই প্রথম ভারতীয় হিসেবে রেকর্ড করলেন
মার্টিন ক্রো
মাত্র ৫ ক্রিকেটারই
বিশ্ব ক্রিকেটে মাত্র ৫ জন ক্রিকেটারই ২৯৯ রানে থেমেছেন। অজি কিংবদন্তি ডন ব্র্যাডম্যান, মার্টিন ক্রো, মাইক পাওয়েল, ভারতের শান্তনু সুগবেকর ও সুদীপের নাম থাকবে সেই তালিকায়। ১৯৩২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অ্যাডিলেড টেস্টে ডন ২৯৯ রানে অপরাজিত ছিলেন। ১৯৮৯-৯০ সালে রঞ্জির প্রি কোয়ার্টারে মহারাষ্ট্রের শান্তনু ২৯৯ রানে অপরাজিত ছিলেন মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে।
ডন ব্র্যাডম্যান
