  • Sudip Kumar Gharami Records EXPLAINED: বড়মার অঞ্চলের ক্রিকেটার ছুঁলেন ব্র্যাডম্যানকে, বঙ্গযোদ্ধার ১৫.৫ ঘণ্টার অবিশ্বাস্য ম্যারাথান! ৫৯৬ বলে ২৯৯ রানে নজিরবন্যা...

Sudip Kumar Gharami Records EXPLAINED: বড়মা'র অঞ্চলের ক্রিকেটার ছুঁলেন ব্র্যাডম্যানকে, বঙ্গযোদ্ধার ১৫.৫ ঘণ্টার অবিশ্বাস্য ম্যারাথান! ৫৯৬ বলে ২৯৯ রানে নজিরবন্যা...

Sudip Kumar Gharami Records EXPLAINED: নৈহাটিররত্ন ও বঙ্গযোদ্ধা সুদীপ কুমার ঘরামি যা করলেন, তা অবিশ্বাস্য বললেও কম। তাঁর ম্যারাথান ইনিংস নিয়ে চর্চা সর্বত্র

| Feb 10, 2026, 01:28 PM IST
1/7

বড়মা

Boro Maa, Naihati

নৈহাটি বলতেই এখন সবার আগে মাথায় আসে বড়মা'র (Boro Maa, Naihati) নাম। আর এই অঞ্চলেই থাকেন বাংলার এক তারকা ক্রিকেটার। সকলেই আজ একডাকে চেনে সুদীপ কুমার ঘরামিকে (Sudip Kumar Gharami)!  

2/7

সুদীপ কুমার ঘরামি

Sudip Kumar Gharami

সুদীপ অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে এখনও পর্যন্ত জীবনের সেরা ইনিংসটাই খেলেছেন। কিন্তু ভাগ্যের করুণ পরিহাসে মাত্র একটি রানের জন্য তাঁকে ত্রিশতরান মাঠেই রেখে আসতে হয়েছে। তবে কল্যাণীর বেঙ্গল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি গ্রাউন্ডে ইতিহাসই লিখেছেন তিনি।

3/7

সুদীপের ম্যারাথন ইনিংস

Sudip Kumar Gharami Innings

২৬ বছরের ওপেনার ৯৩০ মিনিট (সাড়ে ১৫ ঘন্টা) ক্রিজে ছিলেন। তিন দিনের ম্যারাথন স্টে-তে ৫৯৬ বলে ২৯৯ রানের অবিশ্বাস্য ইনিংস খেলেছেন! ৩১ চার ও ৬ ছক্কায় সাজান নিজের ঐতিহাসিক নক। তবে কোদিরামাকৃষ্ণা ভেঙ্কটা শশীকান্তর একটি নীচু হয়ে আসা ডেলিভারি তাঁর অফ স্টাম্প ছিটকে দেয়।

4/7

সুদীপই প্রথম ভারতীয় হিসেবে রেকর্ড করলেন

Sudip Becomes First Indian

সুদীপ শুধু বাংলারই নন, দেশের প্রথম এবং প্রথম-শ্রেণির ক্রিকেট ইতিহাসে তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে ২৯৯ রানে আউট হয়েছেন। নিউ জিল্যান্ডের মার্টিন ক্রো এবং ওয়েলশের মাইক পাওয়েলের সঙ্গে এক অনাকাঙ্ক্ষিত তালিকায় নাম লিখিয়েছেন।

5/7

মার্টিন ক্রো

Martin Crowe

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২৯৯ রানে আউট হওয়া ব্যাটারের তালিকায় রয়েছেন প্রাক্তন কিউয়ি অধিনায়ক মার্টিন ক্রো। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২৯৯ রানে আউট হন তিনি। অধিনায়ক অর্জুন রণতুঙ্গা ৬১০ মিনিট ব্যাট করা ক্রোকে আউট করেন।  

6/7

মাত্র ৫ ক্রিকেটারই

Only 5 Cricketers

বিশ্ব ক্রিকেটে মাত্র ৫ জন ক্রিকেটারই ২৯৯ রানে থেমেছেন। অজি কিংবদন্তি ডন ব্র্যাডম্যান, মার্টিন ক্রো, মাইক পাওয়েল, ভারতের শান্তনু সুগবেকর ও সুদীপের নাম থাকবে সেই তালিকায়। ১৯৩২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অ্যাডিলেড টেস্টে ডন ২৯৯ রানে অপরাজিত ছিলেন। ১৯৮৯-৯০ সালে রঞ্জির প্রি কোয়ার্টারে মহারাষ্ট্রের শান্তনু ২৯৯ রানে অপরাজিত ছিলেন মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে।  

7/7

ডন ব্র্যাডম্যান

Don Bradman

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৯৯ রানে অপরাজিত থাকা প্রথম ব্যাটার হিসেবে ডনের নামই থাকবে। অ্যাডিলেডে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিনি ২৯৯ রানে অপরাজিত ছিলেন। স্যান্ডি বেলের ফাইফার অস্ট্রেলিয়াকে ৫১৩ রানে অলআউট করে দিয়েছিলেন।

