  • ISC topper Anushka Ghosh: বামপন্থায় বিশ্বাসী ISC-ফার্স্ট অনুষ্কার বাড়িতে একযোগে সুজন-অর্জুন, কৃতীকে কী বললেন ২ নেতৃত্ব?

ISC topper Anushka Ghosh: বামপন্থায় বিশ্বাসী ISC-ফার্স্ট অনুষ্কার বাড়িতে 'একযোগে' সুজন-অর্জুন, কৃতীকে কী বললেন ২ নেতৃত্ব?

ISC topper Anushka Ghosh: ক্লাস টেনের পর ক্লাস টুয়েলভ। বোর্ডের পরীক্ষায় ফের উজ্জ্বল পানিহাটির অনুষ্কা।   

| May 01, 2026, 03:34 PM IST
প্রথম অনুষ্কার বাড়িতে সুজন-অর্জুন

বরুণ চক্রবর্তী: 400/400, ISC-তে দেশে প্রথম পানিহাটির অনুষ্কা। পড়াশোনায় সাফল্যের পাশাপাশি কৃতী অনুষ্কা স্পষ্টবাদী। নিজের রাজনৈতিক চেতনা, ভাবনা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কোনওটাই গোপন করেনি সে। 

কৃতী অনুষ্কা স্পষ্ট জানিয়েছে, সে বামপন্থায় বিশ্বাসী। ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। পাশাপাশি, দেশের মানুষের জন্য যদি রাজনীতিতে নামতে হয়, তাহলে সে রাজনীতিও করবে।

এদিন এহেন কৃতী-মেধাবী-স্পষ্টবাদী অনুষ্কার বাড়িতে একসাথে সুজন চক্রবর্তী, সৃজন, কলতান এবং গার্গী। অন্যদিকে বিজেপির পক্ষ থেকে অর্জুন সিং ও কৌস্তভ বাগচি। 

ISC-তে দেশের প্রথমের বাড়িতে যেন বিরল রাজনৈতিক মেলবন্ধন। ফুল ও বই উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হয় কৃতী ছাত্রীর হাতে।

রাজনীতিতে নামার ইচ্ছেপ্রকাশ করেছে অনুষ্কা। যে প্রসঙ্গে সুজন চক্রবর্তীর স্পষ্ট উপদেশ, আগে অনুষ্কা নিজেকে গড়ুক। তারপর দেশ গড়বে। 

আর অর্জুন সিং বলেন,  অনুষ্কা একদিন দেশের মধ্যে একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হবেন। আরও বলেন, "অনুষ্কার সাফল্যে এর আগে মাধ্যমিকের সময়ও এসে ছিলাম।"

"ওকে বলেছিলাম ও সর্বেসর্বা হবেই। আর এবারও বলে যাচ্ছি অনুস্কা ভবিষ্যৎ দেশের একজন নামী ব্যক্তিত্ব হবেই।" (ছবিতে অনুষ্কার বাড়িতে সুজন-সৃজন-কলতানরা)

West Bengal Assembly Election 2026: ভাঙা পাঁচিল, ১৯ মিনিট ব্ল্যাকআউট স্ট্রংরুমের সিসিটিভি ক্যামেরা: কী হল সেখানে? গণনার জাস্ট ৪৮ ঘণ্টা আগে ভয়ংকর ছবি

VIRAL: সোফায় এক নিঃশ্বাস-দূরত্বে সুন্দরী শেহনাজ, অবর্ণনীয় উষ্ণতায় টিম ইন্ডিয়ার &#039;নেক্সট&#039; ক্যাপ্টেন, আরও কাছাকাছি আরও কাছে এস

Gold Price Fall: এক ধাক্কায় অনেকটা কমল সোনার দাম, ভোট মিটতেই পটবদল? মাসের প্রথম দিনেই বিরাট স্বস্তি বাজারে

LPG Price BIG Hike: ভোট মিটতেই বিশাল লাফ সিলিন্ডারের দামে; এক ধাক্কায় বাড়ল প্রায় ১০০০ টাকা, অগ্নিমূল্যে অগ্নিকাণ্ড

