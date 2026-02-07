English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Prosenjit Chatterjee: প্রসেনজিতের বাড়িতে সুকান্ত-রুদ্রনীল, উপহারে রামলালা! কী কথা হল দুজনের?

Prosenjit Chatterjee: প্রসেনজিতের বাড়িতে সুকান্ত-রুদ্রনীল, উপহারে 'রামলালা'! কী কথা হল দু'জনের?

Sukanta Majumdar visits Prosenjit Chatterjee: শনিবার সকালে সুপারস্টার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে হাজির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। সম্প্রতি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত হয়েছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। সুকান্ত মজুমদারের দাবি, এই সাক্ষাৎকার একেবারেই সৌজন্যমূলক। 

Feb 07, 2026, 02:36 PM IST
1/8

প্রসেনজিতের বাড়িতে সুকান্ত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শনিবার সকালে সুপারস্টার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে হাজির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেতা তথা অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ। ছবি-মৌমিতা চক্রবর্তী

2/8

প্রসেনজিতের বাড়িতে সুকান্ত

আচমকা কী কারণে প্রসেনজিতের বাড়িতে হাজির তাঁরা? ছবি-মৌমিতা চক্রবর্তী

3/8

প্রসেনজিতের বাড়িতে সুকান্ত

সম্প্রতি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত হয়েছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। সেই কারণেই এই সাক্ষাত্‍।  ছবি-মৌমিতা চক্রবর্তী

4/8

প্রসেনজিতের বাড়িতে সুকান্ত

এদিন অভিনেতার হাতে রামলালার একটি মূর্তিও তুলে দেন তিনি। বেশ কিছুক্ষণ চলে আড্ডা। সিনেমা জগত থেকে শুরু করে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি— উঠে এসেছে সবই। ছবি-মৌমিতা চক্রবর্তী

5/8

প্রসেনজিতের বাড়িতে সুকান্ত

সুকান্ত মজুমদারের কথায়, “সব কিছুর পিছনে রাজনীতি না খোঁজাই ভালো"।  ছবি-মৌমিতা চক্রবর্তী

6/8

প্রসেনজিতের বাড়িতে সুকান্ত

সুকান্ত মজুমদার আরও বলেন, "প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় আমাদের গর্ব, তিনি পদ্মশ্রী পেয়েছেন, তাই তাঁকে অভিনন্দন জানাতেই আসা।” ছবি-মৌমিতা চক্রবর্তী

7/8

প্রসেনজিতের বাড়িতে সুকান্ত

রাজনীতির আঙিনায় পা রাখা নিয়ে প্রসেনজিৎ নিজে বরাবরই দূরত্ব বজায় রেখেছেন, তাঁর তরফ থেকেও এটি মূলতই সৌজন্য সাক্ষাত্‍কার। ছবি-মৌমিতা চক্রবর্তী

8/8

প্রসেনজিতের বাড়িতে সুকান্ত

শনিবারের এই হালকা মেজাজের আড্ডার পর সুকান্ত সংবাদমাধ্যমকে স্পষ্ট জানিয়েছেন, শিক্ষা বা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখা উচিত। ছবি-মৌমিতা চক্রবর্তী

পরবর্তী
অ্যালবাম

Bengal Weather Update: উইকেন্ডে শীতের ঝোড়ো ব্যাটিং! ১০ ডিগ্রির নীচে নামতে পারে পারদ, লেটেস্ট আপডেট...

পরবর্তী অ্যালবাম

Bengal Weather Update: উইকেন্ডে শীতের ঝোড়ো ব্যাটিং! ১০ ডিগ্রির নীচে নামতে পারে পারদ, লেটেস্ট আপডেট...

Bengal Weather Update: উইকেন্ডে শীতের ঝোড়ো ব্যাটিং! ১০ ডিগ্রির নীচে নামতে পারে পারদ, লেটেস্ট আপডেট...

Bengal Weather Update: উইকেন্ডে শীতের ঝোড়ো ব্যাটিং! ১০ ডিগ্রির নীচে নামতে পারে পারদ, লেটেস্ট আপডেট... 7
Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন সুযোগের দরজা খুলবে মেষের, পরিশ্রমের ফল হাতের মুঠোয় মকরের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন সুযোগের দরজা খুলবে মেষের, পরিশ্রমের ফল হাতের মুঠোয় মকরের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন সুযোগের দরজা খুলবে মেষের, পরিশ্রমের ফল হাতের মুঠোয় মকরের... 12
West Bengal Assembly Election 2026: ছাব্বিশে ভোটগণনায় আমূল বদল! বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনে বেনজির পদক্ষেপ কমিশনের....

West Bengal Assembly Election 2026: ছাব্বিশে ভোটগণনায় আমূল বদল! বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনে বেনজির পদক্ষেপ কমিশনের....

West Bengal Assembly Election 2026: ছাব্বিশে ভোটগণনায় আমূল বদল! বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনে বেনজির পদক্ষেপ কমিশনের.... 9
Calcutta High Court: হাইকোর্টের চাপে অবশেষে ঢোক গিলল পুরসভা! ভোটের মুখে মেটিয়াবুরুজে...

Calcutta High Court: হাইকোর্টের চাপে অবশেষে ঢোক গিলল পুরসভা! ভোটের মুখে মেটিয়াবুরুজে...

Calcutta High Court: হাইকোর্টের চাপে অবশেষে ঢোক গিলল পুরসভা! ভোটের মুখে মেটিয়াবুরুজে... 9