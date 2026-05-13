/Summer Vacation Big Updates: বড় খবর! বদলে গেল গরমের ছুটি, এল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: গরমের ছুটি বাড়ানো হল রাজ্যের স্কুলগুলিতে। আগে সামনের শনিবার পর্যন্ত ছুটি থাকার কথা ছিল। এবার সেটাই আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে শিক্ষা সচিবকে-এ বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ১ জুন থেকে স্কুল খোলার কথা।
রাজ্যে তীব্র গরমের কারণে পাহাড়ি অঞ্চল বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত জায়গার স্কুলে গরমের ছুটি বাড়ানো হয়েছে।
সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত, প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক-- সমস্ত স্কুলেই (পাহাড়ি এলাকা ছাড়া) এই বর্ধিত ছুটি কার্যকর হবে।
১১ মে থেকে শুরু হওয়া গরমের ছুটি বাড়িয়ে ৩১ মে পর্যন্ত করা হল। ১ জুন থেকে স্কুলগুলি খুলবে।
সরকারে এসেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিভিন্ন বিষয়ে খুব দ্রুত ও গুরুত্বপূর্ণ সব ঘোষণা করছেন। আর এর মধ্যেই স্কুলপড়ুয়াদের বিষয়টিও তাঁর নজর এড়ায়নি।
তীব্র গরমের জেরেই কি স্কুলে স্কুলে বাড়ছে গরমের ছুটি? হ্য়াঁ, কারণ সেটাই। এ ক'দিন বৃষ্টি-মেঘ-রোদের জেরে আবহাওয়া খুবই বিঘ্নময়। তবে যাই হোক না কেন, গরমটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। এই গরমে বাচ্চাদের স্কুল গিয়ে পড়াশোনা করতে খুবই কষ্ট হত সন্দেই নেই!