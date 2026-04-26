Summer Vacation in School: ২৭ এপ্রিল থেকেই শুরু লম্বা গরমের ছুটি? নোটিস এসে গিয়েছে? সামার ভেকেশনের এক্সক্লুসিভ আপডেট

Summer Vacation in School from 27 April: প্রচণ্ড দাবদাহের কারণে নির্ধারিত সময়ের আগেই স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। কোথাও পড়ে গিয়েছে, কোথাও পড়বে।

| Apr 26, 2026, 05:25 PM IST
২৭ এপ্রিল থেকেই

দাবদাহের কারণে ওড়িশায় ২৭ এপ্রিল থেকে স্কুল ছুটির ঘোষণা। প্রচণ্ড দাবদাহের (Heatwave) কথা মাথায় রেখে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি ঘোষণা করেছেন, আগামী ২৭ এপ্রিল (সোমবার) থেকে রাজ্যের সমস্ত স্কুলে গরমের ছুটি শুরু হবে। 

স্কুল দফতরের সুপারিশ

মুখ্যমন্ত্রী দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, স্কুল ও গণশিক্ষা দফতরের সুপারিশ মেনেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ২৭ এপ্রিল থেকে রাজ্যের সমস্ত সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং বেসরকারি স্কুল বন্ধ থাকবে।

সবই চলবে

গরমের ছুটি এগিয়ে আনা হলেও পূর্বনির্ধারিত পরীক্ষা, আদমশুমারি সংক্রান্ত কাজ এবং অফিসের অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম যথারীতি চালু থাকবে।

'রেড ওয়ার্নিং'

সাধারণত ওড়িশায় গরমের ছুটি মে মাসের প্রথম দিক থেকে (সাধারণত ৬ মে থেকে) শুরু হয়, চলে জুন মাস পর্যন্ত (সাধারণত ১৭ জুন পর্যন্ত)। তবে, ঝারসুগুড়া-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তাপমাত্রা ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যাওয়ায় এবং আবহাওয়া দপ্তরের 'রেড ওয়ার্নিং'-এর কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সামার লার্নিং প্রোগ্রাম

ওড়িশা স্কুল শিক্ষা কর্মসূচি কর্তৃপক্ষ (OSEPA) জানিয়েছে, ছুটির সময়ে পড়াশোনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য অনলাইন এবং অডিও-ভিজ্যুয়াল কন্টেন্টের মাধ্যমে বিশেষ কর্মসূচি চালানো হবে।

দাবদাহে

অন্যান্য রাজ্য যেমন ছত্তীসগড় ও তেলঙ্গানাতেও দাবদাহের কারণে স্কুলের সময় পরিবর্তন বা আগাম ছুটির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উত্তর প্রদেশে

উত্তরপ্রদেশে গরমের ছুটি কবে শুরু হবে? উত্তরপ্রদেশের শিক্ষাবর্ষের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, রাজ্যের স্কুলগুলিতে আগামী ২০ মে থেকে গ্রীষ্মকালীন ছুটি শুরু হতে চলেছে। এই ছুটির মেয়াদ ১৫ জুন পর্যন্ত চলবে, স্কুলগুলি খুলবে ১৬ জুন। আবহাওয়ার-পরিস্থিতি দেখে এই সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হতে পারে।

দিল্লিতে দীর্ঘায়িত গরমের ছুটি

দিল্লিতে দীর্ঘায়িত গরমের ছুটির ঘোষণা হয়েছে। দিল্লিতে আগামী ১১ মে থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত স্কুলের গ্রীষ্মকালীন ছুটি চলবে। এই সময় ছাত্রছাত্রীরা একটি দীর্ঘ অবকাশ উপভোগ করতে পারবে; তবে প্রশাসনিক কাজকর্মের প্রয়োজনে জুন মাসের শেষ দিকে শিক্ষকদের কয়েকদিন স্কুলে উপস্থিত থাকতে হতে পারে।

রাজস্থানে

রাজস্থানে গরমের ছুটির মেয়াদ হ্রাস। রাজস্থানে এ বছর ১৭ মে থেকে ২০ জুন পর্যন্ত গ্রীষ্মকালীন ছুটি নির্ধারিত হয়েছে। শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যক্রম (Academic Curriculum) সময়মতো শেষ করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে শিক্ষা দফতর এই বছর ছুটির মেয়াদ কমিয়ে দিয়েছে।

বিহারে, হরিয়ানায়

বিহারের স্কুলগুলিতে আগামী ১ জুন থেকে ২০ জুন পর্যন্ত ছুটি থাকবে। অন্য দিকে, হরিয়ানায় পুরো এক মাসের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে, যা আগামী ১ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত চলবে।

মধ্যপ্রদেশে

মধ্যপ্রদেশে সবার আগে শুরু হচ্ছে গরমের ছুটি। প্রচণ্ড গরমের কথা মাথায় রেখে মধ্যপ্রদেশের স্কুলগুলি আগামী ১ মে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। এই ছুটি ১৫ জুন পর্যন্ত চলবে, যা পড়ুয়াদের তীব্র দাবদাহ থেকে স্বস্তি দেবে।

উত্তরাখণ্ডে

উত্তরাখণ্ডের বিচিত্র ভৌগোলিক ভূপ্রকৃতির কারণে বরাবরই এখানে ছুটির সময়সূচি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এই রাজ্যের সমতল এলাকাগুলিতে ছুটি তুলনামূলক আগে শুরু হয় এবং পাহাড়ি অঞ্চলগুলিতে ছুটি কিছুটা পরে শুরু হয়। সাধারণত এখানকার স্কুলগুলিতে মে মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে জুন মাসের শেষ পর্যন্ত ছুটি থাকে।

বাংলায় কবে

বাংলায় কবে পড়ছে গরমের ছুটি? এমনিতেই বাংলায় এখন ভোট চলছে। এর পরে গণনা। তার মধ্য়েই বাড়ছে গরমের তীব্রতা। গ্রামবাংলায় হিটওয়েভ প্রায় শুরু হয়ে গিয়েছে। শহরাঞ্চলের অবস্থাও ভালো নয়। হয়তো অচিরেই বাংলায় গরমের ছুটি পড়ে যাবে।  

