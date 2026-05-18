School Summer Vacation: ভয়ংকর গরমের জ্বলুনি, ৫৭ দিনের ছুটি স্কুলে স্কুলে- ৩০ জুনের আগে খুলছে না স্কুল? বড় আপডেট

Written BySUDESHNA PAULUpdated bySUDESHNA PAUL
Published: May 18, 2026, 03:59 PM IST|Updated: May 18, 2026, 04:08 PM IST

Summer Holidays 2026: গরম ও তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি অনুযায়ী জুন মাসেও স্কুল খোলার তারিখ পুনর্বিবেচনা করা হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে কবে পর্যন্ত গরমের ছুটি?

 

 

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তীব্র তাপপ্রবাহ চলছে দেশের একাধিক রাজ্যে। সারা শরীরে জ্বালাপোড়া ধরাচ্ছে ভয়ংকর গরম। 

এই পরিস্থিতিতে দেশের একাধিক রাজ্যে গরমের ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হল। ৩১ থেকে ৫৭ দিনের জন্য বন্ধ স্কুল। 

দিল্লি-এনসিআর, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান-সহ বহু রাজ্যে স্কুল ৫৭ দিন পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের শিক্ষা দফতর। 

দিল্লি-এনসিআর, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান, বিহার, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ-সহ একাধিক রাজ্যে তাপমাত্রা ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গিয়েছে। 

এই পরিস্থিতিতে দিল্লি-এনসিআরের বহু স্কুলে ১১ মে থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। হরিয়ানাতেও ৩০ জুন পর্যন্ত স্কুল ছুটি।

উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশেও জুনের মাঝামাঝির আগে স্কুল খোলার সম্ভাবনা নেই। একই ছবি বিহার, ওড়িশাতেও।

পশ্চিমবঙ্গেও বিভিন্ন জেলায় সরকারি ও সরকার-পোষিত স্কুলগুলিতে গ্রীষ্মকালীন ছুটি ৩১ মে পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী গরম ও তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি অনুযায়ী জুন মাসেও স্কুল খোলার তারিখ পুনর্বিবেচনা করা হতে পারে বলে খবর।

