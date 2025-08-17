Sun Ketu Yukta Yoga: রবি-রাহু যোগে জন্মাষ্টমীর পরেই ঘোর অশুভ! আসছে কঠিন সময়! জেনে নিন, কোন কোন রাশিকে থাকতে হবে বেশি সতর্ক...

Sun Ketu Yukta Yoga: রবি-রাহু যোগে জন্মাষ্টমীর পরেই ঘোর অশুভ! আসছে কঠিন সময়! জেনে নিন, কোন কোন রাশিকে থাকতে হবে বেশি সতর্ক...
Sun Ketu Yukta Yoga Sun Rahu Yukta Yoga: রবির স্থান বিস্তৃত। রবিকে কর্মক্ষেত্রের, পিতার সঙ্গে সম্পর্কের এবং শারীরিক সুস্থতার কারক গ্রহ বলে মনে করা হয়। এবার কী হবে? রাহুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার ফলে এই সব বিষয়ের উপর প্রভাব পড়বে।
কর্মক্ষেত্র, পিতার সঙ্গে সম্পর্ক, সুস্থতা
সূর্যের নিজের জায়গা
কর্কট রাশি থেকে সিংহে সূর্য
কারা কারা সেই তালিকায়?
কন্যা
বৃশ্চিক
মকর
মকর রাশির জাতক-জাতিকাদেরও সূর্য-রাহুর এই যোগসময়টায় বেশ সতর্ক থাকতে হবে। কর্মক্ষেত্রে বিপদ আসতে পারে। পদোন্নতি আটকে যেতে পারে। সংসারেও মন বসবে না। বাবার সঙ্গে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ঝামেলা লেগেই থাকবে। অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
