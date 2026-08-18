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এবার নদীতে ভাসবে হাসপাতাল, নিজেই পৌঁছে যাবে রোগীর কাছে! রাজ্যে এবার ফ্লোটিং অ্যাম্বুল্যান্স

Published: Aug 18, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 01:46 PM IST

Sundarban Floating Ambulance Service: ভাসমান অ্যাম্বুলেন্স চালু করল রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে যেখানে হাসপাতাল নেই, মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা পেতে হয়রানি শিকার হন। সেখানে এই ভাসমান হাসপাতাল ভ্রাম্যমান অবস্থায় পরিষেবা দেবে।

ভাসমান অ্যাম্বুল্যান্স1/6

ভাসমান অ্যাম্বুল্যান্স

অয়ন শর্মা: ভাসমান অ্যাম্বুল্যান্স চালু করল রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার সাধারণ মানুষকে দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে এই উদ্যোগ। 

 

ভাসমান অ্যাম্বুল্যান্স2/6

ভাসমান অ্যাম্বুল্যান্স

রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের এই নতুন উদ্যোগে কলকাতার ফেয়ারলি প্লেসে জলযান দুটিকে তৈরি করা হয়েছে। 

 

ভাসমান অ্যাম্বুল্যান্স3/6

ভাসমান অ্যাম্বুল্যান্স

যেখানে কোনও হাসপাতাল নেই এবং চিকিৎসার জন্য মানুষকে চরম হয়রানির শিকার হতে হয়, সেখানেই ঘুরে ঘুরে এই ভাসমান হাসপাতালগুলি পরিষেবা প্রদান করবে।

 

ভাসমান অ্যাম্বুল্যান্স4/6

ভাসমান অ্যাম্বুল্যান্স

অসুস্থ রোগীদের জলপথেই দেওয়া হবে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসা। 

ভাসমান অ্যাম্বুল্যান্স5/6

ভাসমান অ্যাম্বুল্যান্স

এরপর ভাসমান এই হাসপাতালের মোবাইল ইউনিটের মাধ্যমে রোগীদের সরাসরি মূল হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া হবে। 

 

ভাসমান অ্যাম্বুল্যান্স6/6

ভাসমান অ্যাম্বুল্যান্স

এতে দুর্গম দ্বীপাঞ্চলের মানুষের ভোগান্তি কমার পাশাপাশি জরুরি চিকিৎসায় সময় বাঁচবে।

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