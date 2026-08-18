/এবার নদীতে ভাসবে হাসপাতাল, নিজেই পৌঁছে যাবে রোগীর কাছে! রাজ্যে এবার ফ্লোটিং অ্যাম্বুল্যান্স

Sundarban Floating Ambulance Service: ভাসমান অ্যাম্বুলেন্স চালু করল রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে যেখানে হাসপাতাল নেই, মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা পেতে হয়রানি শিকার হন। সেখানে এই ভাসমান হাসপাতাল ভ্রাম্যমান অবস্থায় পরিষেবা দেবে।
অয়ন শর্মা: ভাসমান অ্যাম্বুল্যান্স চালু করল রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার সাধারণ মানুষকে দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে এই উদ্যোগ।
রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের এই নতুন উদ্যোগে কলকাতার ফেয়ারলি প্লেসে জলযান দুটিকে তৈরি করা হয়েছে।
যেখানে কোনও হাসপাতাল নেই এবং চিকিৎসার জন্য মানুষকে চরম হয়রানির শিকার হতে হয়, সেখানেই ঘুরে ঘুরে এই ভাসমান হাসপাতালগুলি পরিষেবা প্রদান করবে।
অসুস্থ রোগীদের জলপথেই দেওয়া হবে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসা।
এরপর ভাসমান এই হাসপাতালের মোবাইল ইউনিটের মাধ্যমে রোগীদের সরাসরি মূল হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া হবে।
এতে দুর্গম দ্বীপাঞ্চলের মানুষের ভোগান্তি কমার পাশাপাশি জরুরি চিকিৎসায় সময় বাঁচবে।