Sayoni Chakraborty Death: টানাপোড়েনের জের! ত্রিবেণীর এক যুবকের সঙ্গে প্রেম, সেই সম্পর্ক তলানিতে? সায়নীর মৃত্যুতে রহস্য

Published: May 29, 2026, 04:56 PM IST|Updated: May 29, 2026, 06:03 PM IST

Sundarir Didi Dies: সূত্রের খবর, ত্রিবেণীর এক যুবকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। প্রেমঘটিত সমস্যা নাকি চলছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। যদিও শুক্রবার সকাল ১১ টা পর্যন্ত পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ দায়ের হয়নি।

 

সায়নীর মৃত্যুতে রহস্য

তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই মন ভালো হয়ে যেত। সমাজমাধ‍্যমে পরিচিত মুখ বছর তেইশের সায়নী চক্রবর্তী। জনপ্রিয় কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের রহস্যমৃত্যুতে তোলপাড় নেটপাড়া। সবাইকে ইতিবাচক বার্তা দিতেন, তাঁরই নিজের জীবনের আলো যে এভাবে নিভে যাবে তা টের পাননি কেউ। 

জানা গিয়েছে, বেশ কয়েক দিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। মগরার বাসিন্দা সায়নী সদ্য আইন নিয়ে স্নাতক পাশ করেছেন। খবর পাওয়া গিয়েছে, প্রেমঘটিত সমস্যা থেকেই নাকি চলছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। 

২৪ ঘণ্টা আগেও পোষ্য গরু সুন্দরী-কে নিয়ে ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন সায়নী। হুগলির বাসিন্দা সায়নী চক্রবর্তী এবং তাঁর মা মলি চক্রবর্তী একসঙ্গে বিভিন্ন ভিডিয়ো তৈরি করতেন। 

মৃত্যুর ঠিক আগের দিনও সায়নী নিজের সোশ্যাল মিডিয়া পেজে পোষ্যদের নিয়ে একটি ভিডিয়ো আপলোড করেছিলেন। সেই ভিডিয়োর ক্যাপশনে লেখা ছিল,'আমি আর মাঠে যাবোই না।'

 

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, এক যুবকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল সায়নীর। সেই সম্পর্কে টানাপোড়নের জেরেই তরুণী আত্মহননের পথ বেছে নিলেন কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। 

বৃহস্পতিবার তাঁর ঘর থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে দেহ উদ্ধার করে মগরা থানার পুলিস। চুঁচুড়া ইমামপাড়া হাসপাতালে ময়নাতদন্ত হয় তরুণীর। কোনও সুইসাইড নোট পায়নি তদন্তকারী অফিসাররা। 

মগরা গজঘন্টা দেপাড়ার বাসিন্দা সায়নী, বাগাটি কলেজের প্রাক্তনী। ত্রিবেণীর এক যুবকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বলে খবর। সেই সম্পর্কে টানাপড়েনের কারণেই নাকি চরম সিদ্ধান্ত নেন।

শুক্রবার সকাল ১১ টা পর্যন্ত পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ দায়ের হয়নি। সদ্যই আইন নিয়ে পড়াশোনা (LLB) শেষ করেছিলেন তরুণী। সমাজমাধ্যমে সেই সাফল্যের ছবিও ভাগ করে নিয়েছিলেন অনুরাগীদের সঙ্গে। 

বৃহস্পতিবার সকালেও মলি চক্রবর্তীর পেজ থেকে কিছু ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়, যেখানে শুধু পোষ্যদেরই দেখা গিয়েছিল। তবে মেয়ে কেন এমন মারাত্মক পদক্ষেপ করল, তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত জনসমক্ষে কোনও মন্তব্য করেননি মলি চক্রবর্তী।

সমাজমাধ্যমে পরিচিত ছিলেন গরুদের নিয়ে ভিডিয়ো বানানোর জন্য৷ সুন্দরী নামের গরুকে কেন্দ্র করে মজার ভিডিয়ো বানাতেন সায়নী৷ মা-মেয়ের জুটিতে সোশ্যাল পেজও ছিল তাঁদের। 

