North Bengal Flood: এবার ভেসে গেল 'সুন্দরবন'! তলিয়ে গেল ঘর-বাড়ি, চাষের জমি.. ভয়ংকর পরিস্থিতি..

North Bengal Flood: একদিনের বৃষ্টিতে বানভাসি উত্তরবঙ্গ।  ভেসে গিয়েছে  জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বোয়ালমারি নন্দনপুর পঞ্চায়েতের একটি গ্রাম। নাম, সু'ন্দরবন'।  বন্যায় সর্বস্ব হারিয়েছেন কয়েকশো মানুষ।

| Oct 08, 2025, 04:52 PM IST
ভেসে গেল 'সুন্দরবন'!

প্রদ্য়ত্‍ দাস: একদিনের বৃষ্টিতে বানভাসি উত্তরবঙ্গ। ভেসে গেল 'সুন্দরবন'ও! বন্যার জলে সর্বস্ব হারিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকায় এখন শুধুই কান্নার রোল।

ভেসে গেল 'সুন্দরবন'!

 উত্তরবঙ্গে বন্যায় বিপন্ন 'সুন্দরবন'। ভেসে গিয়েছে ক্ষেতের ধান, শাক-সবজি। আশ্রয়হীন কয়েকশো পরিবার।

ভেসে গেল 'সুন্দরবন'!

এই 'সুন্দরবন' কিন্তু কোনও জঙ্গল নয়। এখানে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারেরও দেখা মেলে না। 

ভেসে গেল 'সুন্দরবন'!

জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বোয়ালমারি নন্দনপুর পঞ্চায়েতের একটি গ্রামের নাম 'সুন্দরবন'।

ভেসে গেল 'সুন্দরবন'!

এই গ্রামে যাঁরা থাকেন, তাঁরা সকলে অবশ্য ২৪ পরগনার সুন্দরবন সহ আশেপাশের বিভিন্ন জেলারই বাসিন্দা। পেটে দায়ের জলপাইগুড়িতে ওই গ্রামে বসবাস শুরু করেন। সেই থেকে গ্রামের নাম হয়ে গিয়েছে 'সুন্দরবন'।

ভেসে গেল 'সুন্দরবন'!

তিস্তার চরে কেউ ধান চাষ করেন, আবার কেউ সবজি ফলান। কিন্তু বন্যায় সেই জমি এখন জলের তলায়। ফলে চরম সমস্যায় পড়েছেন জলপাইগুড়ির সুন্দরবন গ্রামের বাসিন্দারা।

ভেসে গেল 'সুন্দরবন'!

তাহলে কি এবার জলপাইগুড়ি ছেড়ে নিজেদের গ্রামেই ফিরে যাবেন? ভেবে পাচ্ছেন তাঁরা।

ভেসে গেল 'সুন্দরবন'!

সম্প্রতি বন্যাকবলিত সুন্দরবন গ্রাম পরিদর্শনে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

