Sunil Thapa Dies: সুনীলহীন সিনেমা! ৩০০ ছবিতে আনন্দ দেওয়া অভিনেতা আর নেই, আচমকাই হৃদরোগে সব শেষ

Sunil Thapa Dies: সুনীলহীন সিনেমা! ৩০০ ছবিতে আনন্দ দেওয়া অভিনেতা আর নেই! আচমকাই হৃদরোগে সব শেষ! আগের রাতেও শ্যুটিং করছিলেন
প্রয়াত সুনীল থাপা
প্রয়াত প্রবীণ নেপালি অভিনেতা সুনীল থাপা। ৬৮ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কাঠমান্ডুতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি! শনিবার সিনে অ্যান্ড টিভি আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশন তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে। কাঠমান্ডু পোস্টে লেখা হয়েছে, 'সুনীল থাপাকে যখন আনা হয়েছিল, তখন তিনি অচেতন ছিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে একটি ইসিজি করা হয়, যা তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে।
সিনে অ্যান্ড টিভি আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশ
'প্রবীণ অভিনেতা শ্রী সুনীল থাপার মৃত্যুতে গভীর শোকস্তব্ধ। গতরাত পর্যন্তও 'রাম নাম সত্য হো' ছবির শ্যুটিং করছিলেন। অভিনেতা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর শিল্পের প্রতি নিবেদিত ছিলেন। ১৭ মে ১৯৫৭ সালে জন্মানো এই অভিনেতার নেপালি চলচ্চিত্রে অবদান অপরিসীম এবং অপূরণীয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। আমরা তাঁর পরিবার এবং সমগ্র চলচ্চিত্র জগতের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। ওম শান্তি।'
শোকস্তব্ধ সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী!
সুনীল থাপার প্রয়াণে শোকস্তব্ধ সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। ফেসবুকে আবেগি বার্তা পোস্ট করেছেন তিনি। 'প্রবীণ অভিনেতা শ্রী সুনীল থাপার মৃত্যুতে আমি গভীর ভাবে শোকাহত। বিশেষ করে 'রাটে কাইলা' চরিত্রে তাঁর শক্তিশালী অভিনয় নেপালি চলচ্চিত্রে এক অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে গিয়েছে। তাঁর প্রতিভা এবং উত্তরাধিকার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করে যাবে। তাঁর পরিবার-বন্ধু-ভক্তদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। বিদেহী আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।
মেরি কম অভিনেতা
মীরাইতে সুনীল থাপা
২০২৫ সালের তেলেগু সিনেমা মিরাইতে সুনীল থাপাকে দেখা গিয়েছিল। সুনীলের কো-স্টার তেজা সজ্জাও শোকের সাগরে। তিনি এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'সুনীল থাপাজি অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ এবং অসাধারণ অভিনেতা ছিলেন। 'মিরাই' ছবিতে তাঁর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার জন্য দারুণ ছিল। আমি সত্যিই তাঁকে খুব মিস করব। তিনি যে ক্ষেত্রটিকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন, সেই ক্ষেত্রেই শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত কাজ করে গিয়েছেন। তিনি আমাদের অনুপ্রেরণা। তাঁর পুরো পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। ওম শান্তি।'
ফিরে দেখা সুনীল থাপাকে
নেপালের ডাংয়ে জন্মানো থাপা ৩০০টিরও বেশি নেপালি সিনেমায় অভিনয় করেছেন। তিনি 'চিনো'-তে 'রাটে কাইলা' চরিত্রে তাঁর আইকনিক চরিত্রের জন্য ব্যাপক ভাবে পরিচিত ছিলেন। ২০১৪ সম্প্রতি 'দ্য ফ্যামিলি ম্যান সিজন ৩'-এ ডেভিড খুজোউয়ের চরিত্রে দেখা গিয়েছে সুনীলকে। যিনি নাগাল্যান্ডের একজন সম্মানিত নেতা এবং এমসিএ প্রধান।
