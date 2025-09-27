English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Super Dancer Contestant Death: মাত্র ২৩ বছরেই সব শেষ! দুবাই থেকে উদ্ধার শিলিগুড়ির সুপার ডান্সার-খ্যাত ডান্সারের দেহ...

Young Dancer Death: ডান্স বাংলা ডান্স জুনিয়র ও সুপার ডান্সার রিয়ালিটি শো-র মাধ্যমে আলোচনায় আসা জাহাঙ্গীর পরে ডান্স প্লাস সিজন ফাইভ, ধী ১৩ ও ১৪ হায়দরাবাদ, ব্যাটেল অফ চ্যাম্পিয়ন্স এবং দুবাই ইন্টারন্যাশনাল শো-এর মতো নামী মঞ্চে পারফর্ম করে জাতীয় স্তরে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ২২ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ের একটি হোটেল থেকে জাহাঙ্গীরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। 

| Sep 27, 2025, 07:36 PM IST
1/5

নৃত্যশিল্পীর মৃত্যু

প্রদ্যুত্‍ দাস: পঞ্চমীতে দুঃসংবাদ। মাত্র ২৩ বছরেই প্রয়াত ডান্স বাংলা ডান্স জুনিয়র ও সুপার ডান্সার রিয়ালিটি শো খ্যাত তরুণ নৃত্যশিল্পী জাহাঙ্গীর আলম। 

2/5

নৃত্যশিল্পীর মৃত্যু

নাচের মঞ্চ থেকে শুরু করে সিনেমার পর্দা— সর্বত্র নিজের প্রতিভার ছাপ রেখেছিল শিলিগুড়ির ৪৪ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা এই তরুণ নৃত্যশিল্পী।   

3/5

নৃত্যশিল্পীর মৃত্যু

ডান্স বাংলা ডান্স জুনিয়র ও সুপার ডান্সার রিয়ালিটি শো-র মাধ্যমে আলোচনায় আসা জাহাঙ্গীর পরে ডান্স প্লাস সিজন ফাইভ, ধী ১৩ ও ১৪ হায়দরাবাদ, ব্যাটেল অফ চ্যাম্পিয়ন্স এবং দুবাই ইন্টারন্যাশনাল শো-এর মতো নামী মঞ্চে পারফর্ম করে জাতীয় স্তরে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।   

4/5

নৃত্যশিল্পীর মৃত্যু

শুধু রিয়ালিটি শো নয়, চলচ্চিত্রেও কাজ করেছেন জাহাঙ্গীর আলম। মালায়লাম চলচ্চিত্রেও অভিনয়ের সুযোগ পান তিনি।  

5/5

নৃত্যশিল্পীর মৃত্যু

জানা গিয়েছে, ২২ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ের একটি হোটেল থেকে জাহাঙ্গীরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। সেই দিনেই শেষ হয়েছিল তার প্রথম ভিসার মেয়াদ। কেন এই চরম সিদ্ধান্ত নিলেন তরুণ নৃত্যশিল্পী, তা নিয়েই বাড়ছে রহস্য। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Durga Puja Weather Update: পুজোর মধ্যেই আবার নিম্নচাপ! ৫০-৬০ কিমি গতিতে বইবে ঝড়, বৃষ্টিতে ভাসবে এই এই জেলা...

পরবর্তী অ্যালবাম

Durga Puja Weather Update: পুজোর মধ্যেই আবার নিম্নচাপ! ৫০-৬০ কিমি গতিতে বইবে ঝড়, বৃষ্টিতে ভাসবে এই এই জেলা...

Durga Puja Weather Update: পুজোর মধ্যেই আবার নিম্নচাপ! ৫০-৬০ কিমি গতিতে বইবে ঝড়, বৃষ্টিতে ভাসবে এই এই জেলা...

Durga Puja Weather Update: পুজোর মধ্যেই আবার নিম্নচাপ! ৫০-৬০ কিমি গতিতে বইবে ঝড়, বৃষ্টিতে ভাসবে এই এই জেলা... 6
Durga Puja 2025: কলকাতার বুকে গ্রামবাংলার ছোঁয়া, বাগুইআটি পশ্চিম নারায়ণতলা অধিবাসীবৃন্দের পুজোতে...

Durga Puja 2025: কলকাতার বুকে গ্রামবাংলার ছোঁয়া, বাগুইআটি পশ্চিম নারায়ণতলা অধিবাসীবৃন্দের পুজোতে...

Durga Puja 2025: কলকাতার বুকে গ্রামবাংলার ছোঁয়া, বাগুইআটি পশ্চিম নারায়ণতলা অধিবাসীবৃন্দের পুজোতে... 4
Durga Puja 2025: শক্তি আর সৃজনশীলতার মিলন, ২০ নারী শিল্পী সম্মানিত আমার দুগ্গা মঞ্চে

Durga Puja 2025: শক্তি আর সৃজনশীলতার মিলন, ২০ নারী শিল্পী সম্মানিত আমার দুগ্গা মঞ্চে

Durga Puja 2025: শক্তি আর সৃজনশীলতার মিলন, ২০ নারী শিল্পী সম্মানিত আমার দুগ্গা মঞ্চে 3
Zubeen Garg&#039;s Death Controversy: &#039;আমি একা...৫টা বাড়ি আছে আমার তবে ঘর নেই! ওরা আমাকে মেশিন বানিয়ে ফেলেছে...&#039;

Zubeen Garg's Death Controversy: 'আমি একা...৫টা বাড়ি আছে আমার তবে ঘর নেই! ওরা আমাকে মেশিন বানিয়ে ফেলেছে...'

Zubeen Garg's Death Controversy: 'আমি একা...৫টা বাড়ি আছে আমার তবে ঘর নেই! ওরা আমাকে মেশিন বানিয়ে ফেলেছে...' 15