Super Dancer Contestant Death: মাত্র ২৩ বছরেই সব শেষ! দুবাই থেকে উদ্ধার শিলিগুড়ির সুপার ডান্সার-খ্যাত ডান্সারের দেহ...
Young Dancer Death: ডান্স বাংলা ডান্স জুনিয়র ও সুপার ডান্সার রিয়ালিটি শো-র মাধ্যমে আলোচনায় আসা জাহাঙ্গীর পরে ডান্স প্লাস সিজন ফাইভ, ধী ১৩ ও ১৪ হায়দরাবাদ, ব্যাটেল অফ চ্যাম্পিয়ন্স এবং দুবাই ইন্টারন্যাশনাল শো-এর মতো নামী মঞ্চে পারফর্ম করে জাতীয় স্তরে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ২২ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ের একটি হোটেল থেকে জাহাঙ্গীরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।
নৃত্যশিল্পীর মৃত্যু
নৃত্যশিল্পীর মৃত্যু
নৃত্যশিল্পীর মৃত্যু
নৃত্যশিল্পীর মৃত্যু
নৃত্যশিল্পীর মৃত্যু
