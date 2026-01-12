SIR in Bengal: বিগ ব্রেকিং! SIR নিয়ে বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের, কাঠগড়ায় কমিশন! 'বাংলায় বেনজির পরিস্থিতি, হোয়াটসঅ্যাপে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে...'

SIR in Bengal: বিগ ব্রেকিং! SIR নিয়ে বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের, কাঠগড়ায় কমিশন! 'বাংলায় বেনজির পরিস্থিতি, হোয়াটসঅ্যাপে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে...'
SIR in Bengal verdict in Supreme Court: পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা সংশোধন বা SIR (Special Intensive Revision) প্রক্রিয়া নিয়ে এক বেনজির আইনি লড়াইয়ের সাক্ষী থাকল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। নির্বাচন কমিশনের কাজের ধরন এবং স্বচ্ছতা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের করা মামলার প্রেক্ষিতে সোমবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে কড়াকড়িভাবে নোটিশ ইস্যু করল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে কমিশনকে এই সমস্ত অভিযোগের লিখিত জবাব দিতে হ
1/10
সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা
2/10
সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা
photos
TRENDING NOW
3/10
সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা
4/10
সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা
5/10
সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা
6/10
সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা
7/10
সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা
8/10
সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা
9/10
সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা
10/10
সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা
আদালতে তৃণমূলের পক্ষে সওয়াল করেন বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিব্বল। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতিকে 'অদ্ভূত' ও 'বিস্ময়কর' বলে অভিহিত করেন। সিব্বলের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন কোনো আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি বা লিখিত নির্দেশিকা জারির পরিবর্তে ফিল্ড লেভেলের কর্মীদের (BLO) হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজের মাধ্যমে নির্দেশ পাঠাচ্ছে। তিনি আদালতে বলেন, "বাংলায় অদ্ভুত উপায়ে কাজ করছে নির্বাচন কমিশন। কোনও লিখিত নির্দেশ নেই, অথচ হোয়াটসঅ্যাপে নাম পাঠানো হচ্ছে এবং সেই ভিত্তিতে নোটিশ জারি হচ্ছে।" সিব্বল আরও দাবি করেন যে, 'ইলজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' বা অযৌক্তিক অসঙ্গতির অজুহাতে প্রায় ১ কোটি ৩২ লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে, যা সম্পূর্ণ নিয়মবহির্ভূত।
photos