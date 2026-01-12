English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
SIR in Bengal: বিগ ব্রেকিং! SIR নিয়ে বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের, কাঠগড়ায় কমিশন! 'বাংলায় বেনজির পরিস্থিতি, হোয়াটসঅ্যাপে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে...'

SIR in Bengal verdict in Supreme Court: পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা সংশোধন বা SIR (Special Intensive Revision) প্রক্রিয়া নিয়ে এক বেনজির আইনি লড়াইয়ের সাক্ষী থাকল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। নির্বাচন কমিশনের কাজের ধরন এবং স্বচ্ছতা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের করা মামলার প্রেক্ষিতে সোমবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে কড়াকড়িভাবে নোটিশ ইস্যু করল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে কমিশনকে এই সমস্ত অভিযোগের লিখিত জবাব দিতে হ

| Jan 12, 2026, 04:11 PM IST
সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা

আগামী ১৯ জানুয়ারি, সোমবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। সেদিনই জানা যাবে নির্বাচন কমিশন তাদের কাজের স্বপক্ষে কী ব্যাখ্যা দেয় এবং সুপ্রিম কোর্ট ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে নতুন কোনো অন্তর্বর্তী নির্দেশ জারি করে কি না।

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা

রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটার তালিকা সংশোধনের মতো সংবেদনশীল বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের এই হস্তক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যদি বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম সত্যিই নিয়মবহির্ভূতভাবে বাদ পড়ে, তবে তা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। 

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা

নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী জবাব দেওয়ার জন্য দুই সপ্তাহ সময় চাইলেও আদালত তা মঞ্জুর করেনি। মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে মাত্র এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা

এর প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন যে, কারও ব্যক্তিগত অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে আদালতের দরজা সব সময় খোলা রয়েছে। তবে তিনি ব্যক্তিগত কোনো নির্দিষ্ট বিষয় তুলে না ধরে আইনি দিকগুলো আলোচনার নির্দেশ দেন।

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা

শুনানি চলাকালীন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন যে, ভোটারদের ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। এমনকি "কেন আপনার ৬টি সন্তান?"—এমন অদ্ভুত প্রশ্নও করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা

সময়সীমা বৃদ্ধির দাবি: ভোটার তালিকায় নাম তোলা বা সংশোধনের শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি থেকে বাড়িয়ে আরও কিছুদিন করার দাবি জানিয়েছেন তিনি।  

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা

আনঅফিসিয়াল নির্দেশ: বিএলও-দের মাধ্যমে মৌখিক বা হোয়াটসঅ্যাপে যে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, তাতে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা

প্রবীণ নাগরিকদের ভোগান্তি: প্রযুক্তিনির্ভর এই প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন বয়স্ক নাগরিকরা, যাঁদের পক্ষে অনলাইনে তথ্য যাচাই বা নথি জোগাড় করা কঠিন।

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা

মামলার অন্যতম আবেদনকারী তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন নতুন করে হলফনামা দিয়ে দাবি করেছেন যে, ত্রুটিপূর্ণ ও অসংগত প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে গোটা নির্বাচনী প্রক্রিয়া ভেঙে পড়েছে।   

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা

আদালতে তৃণমূলের পক্ষে সওয়াল করেন বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিব্বল। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতিকে 'অদ্ভূত' ও 'বিস্ময়কর' বলে অভিহিত করেন। সিব্বলের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন কোনো আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি বা লিখিত নির্দেশিকা জারির পরিবর্তে ফিল্ড লেভেলের কর্মীদের (BLO) হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজের মাধ্যমে নির্দেশ পাঠাচ্ছে। তিনি আদালতে বলেন, "বাংলায় অদ্ভুত উপায়ে কাজ করছে নির্বাচন কমিশন। কোনও লিখিত নির্দেশ নেই, অথচ হোয়াটসঅ্যাপে নাম পাঠানো হচ্ছে এবং সেই ভিত্তিতে নোটিশ জারি হচ্ছে।" সিব্বল আরও দাবি করেন যে, 'ইলজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' বা অযৌক্তিক অসঙ্গতির অজুহাতে প্রায় ১ কোটি ৩২ লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে, যা সম্পূর্ণ নিয়মবহির্ভূত।

