English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Supreme Court Big Order on SIR: 'অবশ্য করণীয়...' ১১ ডিসেম্বরের ডেডলাইনের আগে SIR নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বড় নির্দেশ...

Supreme Court on SIR: এবার আর কোনও অভিযোগের জায়গা থাকছে না। কী করতে হবে, কী করণীয় স্পষ্ট বলে দিল শীর্ষ আদালত।

| Dec 04, 2025, 05:59 PM IST
1/8

SIR নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বড় নির্দেশ

Supreme Court Big Order on SIR

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: SIR নিয়ে বড় আপডেট। SIR নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বড় নির্দেশ।

2/8

SIR নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বড় নির্দেশ

Supreme Court Big Order on SIR

SIR-এর কাজের চাপে বিভিন্ন রাজ্যের বিএলও-দের (BLO) আত্মহত্যার ঘটনার প্রেক্ষাপটে সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ।

3/8

SIR নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বড় নির্দেশ

Supreme Court Big Order on SIR

নির্বাচন কমিশন পরিচালিত স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR)-এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যেসব কর্মীরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, তাঁদের সহায়তার স্বার্থেই সুপ্রিম কোর্টের  এই নির্দেশ।

4/8

SIR নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বড় নির্দেশ

Supreme Court Big Order on SIR

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকার বা রাজ্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীরা তাঁদের নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য।

5/8

SIR নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বড় নির্দেশ

Supreme Court Big Order on SIR

রাজ্য সরকার বা রাজ্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীদের সেই দায়িত্বের মধ্যে SIR-ও পড়ে। ফলে SIR অবশ্য পালনীয় একটি কর্তব্য।

6/8

SIR নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বড় নির্দেশ

Supreme Court Big Order on SIR

তবে আদালত পরামর্শ দিয়েছে যেসব ক্ষেত্রে BLO-রা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, সেই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য রাজ্য সরকার যেন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। 

7/8

SIR নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বড় নির্দেশ

Supreme Court Big Order on SIR

দরকারে সেইসব বিএলও-দের অতিরিক্ত সহায়তা দিক রাজ্য সরকার। যাতে ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে পরিচালিত হতে পারে। 

8/8

SIR নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বড় নির্দেশ

Supreme Court Big Order on SIR

নির্বাচন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও মসৃণভাবে পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে সহযোগিতার গুরুত্বও সুপ্রিম কোর্ট বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Uttarpara News: 'সা রে গা মা'র সঙ্গে মেলান ঘোড়ার আড়াই পা'র ছন্দ! রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে সম্মানিত আলোর পথযাত্রী...

পরবর্তী অ্যালবাম

Uttarpara News: &#039;সা রে গা মা&#039;র সঙ্গে মেলান ঘোড়ার আড়াই পা&#039;র ছন্দ! রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে সম্মানিত আলোর পথযাত্রী...

Uttarpara News: 'সা রে গা মা'র সঙ্গে মেলান ঘোড়ার আড়াই পা'র ছন্দ! রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে সম্মানিত আলোর পথযাত্রী...

Uttarpara News: 'সা রে গা মা'র সঙ্গে মেলান ঘোড়ার আড়াই পা'র ছন্দ! রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে সম্মানিত আলোর পথযাত্রী... 7
BrahMos Missile: এবার বিদেশি রাষ্ট্রের হাতে ভারতের ভংয়কর ব্রহ্মস! ৪০০০,০০০০০০০ কোটির ডিল

BrahMos Missile: এবার বিদেশি রাষ্ট্রের হাতে ভারতের ভংয়কর ব্রহ্মস! ৪০০০,০০০০০০০ কোটির ডিল

BrahMos Missile: এবার বিদেশি রাষ্ট্রের হাতে ভারতের ভংয়কর ব্রহ্মস! ৪০০০,০০০০০০০ কোটির ডিল 5
Who are Niazis Imran Khan&#039;s tribe: &#039;নিয়াজি&#039; বংশোদ্ভূত ইমরান খানকে গুমখুন করলে পাকিস্তানে আগুন ধরিয়ে দেবে এই যোদ্ধা উপজাতি! কেন এত ভয় মুনীরের?

Who are Niazis Imran Khan's tribe: 'নিয়াজি' বংশোদ্ভূত ইমরান খানকে গুমখুন করলে পাকিস্তানে আগুন ধরিয়ে দেবে এই যোদ্ধা উপজাতি! কেন এত ভয় মুনীরের?

Who are Niazis Imran Khan's tribe: 'নিয়াজি' বংশোদ্ভূত ইমরান খানকে গুমখুন করলে পাকিস্তানে আগুন ধরিয়ে দেবে এই যোদ্ধা উপজাতি! কেন এত ভয় মুনীরের? 13
Return of Rama: ৫০০ বছর পরে এ কী অবিশ্বাস্য মহা ঘটনা রামজন্মভূমি অযোধ্যায়! নবনির্মিত রামমন্দিরে... অলৌকিক... অকল্পনীয়...

Return of Rama: ৫০০ বছর পরে এ কী অবিশ্বাস্য মহা ঘটনা রামজন্মভূমি অযোধ্যায়! নবনির্মিত রামমন্দিরে... অলৌকিক... অকল্পনীয়...

Return of Rama: ৫০০ বছর পরে এ কী অবিশ্বাস্য মহা ঘটনা রামজন্মভূমি অযোধ্যায়! নবনির্মিত রামমন্দিরে... অলৌকিক... অকল্পনীয়... 8