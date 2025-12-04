Supreme Court Big Order on SIR: 'অবশ্য করণীয়...' ১১ ডিসেম্বরের ডেডলাইনের আগে SIR নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বড় নির্দেশ...

Supreme Court Big Order on SIR: 'অবশ্য করণীয়...' ১১ ডিসেম্বরের ডেডলাইনের আগে SIR নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বড় নির্দেশ...
Supreme Court on SIR: এবার আর কোনও অভিযোগের জায়গা থাকছে না। কী করতে হবে, কী করণীয় স্পষ্ট বলে দিল শীর্ষ আদালত।
1/8
SIR নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বড় নির্দেশ
2/8
SIR নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বড় নির্দেশ
photos
TRENDING NOW
3/8
SIR নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বড় নির্দেশ
4/8
SIR নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বড় নির্দেশ
5/8
SIR নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বড় নির্দেশ
6/8
SIR নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বড় নির্দেশ
7/8
SIR নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বড় নির্দেশ
8/8
SIR নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বড় নির্দেশ
photos