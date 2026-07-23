/হাড়হিম হানিমুন হত্যাকাণ্ডে ১৮০ ডিগ্রি মোড়! বাতিল জামিন, রাজার খুনি সোনমকে ৩ সপ্তাহের মধ্যেই... কড়া সুপ্রিম নির্দেশ

Meghalaya Honeymoon Murder: ইন্দোরের ব্যবসায়ী রাজা রঘুবংশী বিয়ের পর মেঘালয়ে হানিমুনে গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান। পরে ঘটনার তদন্তে নেমে মেঘালয় পুলিস পাহাড়ের ঢালে তাঁর দেহ উদ্ধার করে। জানা যায়, স্ত্রী সোনম-ই তার প্রেমিক রাজের সঙ্গে যোগসাজশ করে সুপরিকল্পিতভাবে রাজাকে খুন করেছে। হাড়হিম সেই খুনের ঘটনায় শিউরে ওঠে গোটা দেশ। খুনের দায়ে স্ত্রী সোনম রঘুবংশী, তার প্রেমিক রাজ কুশওয়া এবং তাঁদের সঙ্গীদের গ্রেফতার করা হয়। ৭৯০ পৃষ্ঠার চার্জশিট পেশ করা হয় ধৃতদের বিরুদ্ধে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাড়হিম মেঘালয় হানিমুন হত্যাকাণ্ডে ১৮০ ডিগ্রি মোড়! রাজা রঘুবংশীর খুনি সোনম রঘুবংশীর জামিন বাতিল করল সুপ্রিম কোর্ট। ৩ সপ্তাহের মধ্যে সোনম রঘুবংশীকে আত্মসমর্পণের জন্য কড়া নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।
বিচারপতি এম এম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি পি বি বরালে-র ডিভিশন বেঞ্চ এদিন মেঘালয় হাইকোর্টের দেওয়া জামিনের নির্দেশকে খারিজ করে অভিযুক্ত সোনম রঘুবংশীকে ৩ সপ্তাহের মধ্যে পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছেন।
শীর্ষ আদালতের স্পষ্ট বক্তব্য, মামলার বর্তমান পর্যায়ে মূল অভিযুক্ত সোনমের জামিনে মুক্ত থাকা চলমান বিচার প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে। সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
নিম্ন আদালত এবং মেঘালয় হাইকোর্ট গ্রেফতারি পরোয়ানায় ধারা সংক্রান্ত একটি ভুলকে ভিত্তি করে সোনমকে জামিন দিয়েছিল। যেখানে BNS-এর ১০৩ নম্বর ধারার বদলে ৪০৩ নম্বর ধারা উল্লেখ ছিল।
এদিন সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দেয় যে, গ্রেফতারের কারণ হিসেবে তথ্যের ঘাটতি এবং একদমই তথ্য না থাকার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। টাইপোগ্রাফিকাল ভুলকে হাতিয়ার করে এমন গুরুতর অপরাধের অভিযুক্তকে জামিন দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়।
শীর্ষ আদালত এও বলে যে, এর আগে মামলার মেরিটের ভিত্তিতেই সোনমের জামিনের আবেদন তিনবার খারিজ করা হয়েছিল। এদিন জামিন খারিজের পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্ট সোনম রঘুবংশীকে আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে আত্মসমর্পণের কড়া নির্দেশ দিয়েছে।
মেঘালয় সরকার ও সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জামিন বাতিলের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। যার উপর ভিত্তি করেই শীর্ষ আদালত এদিন হাইকোর্টের রায় খারিজ করে ঐতিহাসিক নির্দেশ দিল।
তবে আদালত এও জানিয়েছে যে, যদি আগামী ৬ মাসের মধ্যে এই মামলার ট্রায়াল বা বিচার প্রক্রিয়া শেষ না হয়, তবে সোনম পুনরায় নতুন করে জামিনের জন্য আবেদন করার অধিকার পাবেন।