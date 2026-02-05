Supreme Court DA Verdict: বকেয়া ডিএ নিয়ে 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক... কী বললেন বিচারপতিরা? কোন পথে এল জয়?

Supreme Court DA Verdict: বকেয়া ডিএ নিয়ে 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক... কী বললেন বিচারপতিরা? কোন পথে এল জয়?
Supreme Court DA Verdict for Bengal State Government Employees: পশ্চিমবঙ্গের ডিএ মামলার সুপ্রিম রায়দান। দাবি ছিল, কেন্দ্রীয় হারে সমহারে ডিএ। সেইসঙ্গে বকেয়া ডিএ মেটানোরও দাবি। যে বকেয়া ডিএ-র পরিমাণ ৮২-৯০ শতাংশ বলে দাবি রাজ্য সরকারি কর্মীদের। সমহারে ডিএ ও বকেয়া ডিএ মেটানোর দাবিতে মোট ১,১০৬ দিন ধরে ধরনা দিচ্ছেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা। অবশেষে, দীর্ঘ আইনি লড়াই শেষে রাজ্য সরকারি কর্মীদের মধ্যে খুশির হাওয়া।
DA মামলায় 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক...
DA মামলায় 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক...
DA মামলায় 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক...
DA মামলায় 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক...
DA মামলায় 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক...
DA মামলায় 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক...
DA মামলায় 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক...
DA মামলায় 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক...
DA মামলায় 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক...
DA মামলায় 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক...
DA মামলায় 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক...
DA মামলায় 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক...
DA মামলায় 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক...
DA মামলায় 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক...
