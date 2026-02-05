English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Supreme Court DA Verdict: বকেয়া ডিএ নিয়ে ঐতিহাসিক সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক... কী বললেন বিচারপতিরা? কোন পথে এল জয়?

Supreme Court DA Verdict: বকেয়া ডিএ নিয়ে 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক... কী বললেন বিচারপতিরা? কোন পথে এল জয়?

Supreme Court DA Verdict for Bengal State Government Employees: পশ্চিমবঙ্গের ডিএ মামলার সুপ্রিম রায়দান। দাবি ছিল, কেন্দ্রীয় হারে সমহারে ডিএ। সেইসঙ্গে বকেয়া ডিএ মেটানোরও দাবি। যে বকেয়া ডিএ-র পরিমাণ ৮২-৯০ শতাংশ বলে দাবি রাজ্য সরকারি কর্মীদের। সমহারে ডিএ ও বকেয়া ডিএ মেটানোর দাবিতে মোট ১,১০৬ দিন ধরে ধরনা দিচ্ছেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা। অবশেষে, দীর্ঘ আইনি লড়াই শেষে রাজ্য সরকারি কর্মীদের মধ্যে খুশির হাওয়া।

| Feb 05, 2026, 12:39 PM IST
1/14

DA মামলায় 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক...

রাজীব চক্রবর্তী ও অর্কদীপ্ত মুখার্জি: সুপ্রিম কোর্টের ১১ নম্বর এজলাসে হয় এদিন পশ্চিমবঙ্গের ডিএ মামলার রায়দান। বিচারপতি সঞ্জয় কৌরাল ও বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র মিশ্রের বেঞ্চ এই রায়দান দেয়। মোট ২৬ বার শুনানি হয়েছে এই মামলায়। এই রায়ের প্রভাব পড়তে চলেছে কয়েক লাখ রাজ্য সরকারি কর্মীদের উপর।

2/14

DA মামলায় 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক...

সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ, বকেয়া ডিএ মেটাতে হবে। বকেয়া ডিএ সম্পূর্ণ মেটাতে হবে। ২৫% এখনই দিতে হবে রাজ‍্যকে। ৩১ মার্চের মধ্যে বাকি বকেয়া ডিএ-র ৭৫ শতাংশের প্রথম কিস্তি দিতে হবে। 

3/14

DA মামলায় 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক...

একটি কমিটি গঠন করা হবে। ৬ মার্চের মধ‍্যে বাকি বকেয়া কীভাবে দিতে হবে তার রূপরেখা চূড়ান্ত করবে কমিটি।রাজ্য সরকারকে কমিটিকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে।

4/14

DA মামলায় 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক...

রায়দানের শুরুতেই বিচারপতিদের বেঞ্চ বলে, "আমরা মনে করেছি সংবিধানের ৩০৯ ধারায় অধিকার-সহ সব দিক খতিয়ে দেখা হয়েছে। রোপা রুলস ও দেখা হয়েছে। প্রাইস ইনডেক্সও বিবেচনা করা হয়েছে। ডিএ প্রাইস ইনডেক্সের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।"

5/14

DA মামলায় 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক...

বিচারপতিদ্বয় বলেন, ডিএ সরকারি কর্মচারীদের অধিকার। অন্তর্বর্তী নির্দেশে যে ডিএ দিতে বলা হয়েছিল, তা‌ দিতে হবে। বকেয়া ডিএ মেটাতে হবে। প্রথম অর্ডারের পর ফের অর্ডার সংশোধন করে বলা হয়, ২৫% ডিএ এখনই মেটাতে হবে। ৩১ মার্চের মধ্যে বাকি ৭৫%-এর প্রথম কিস্তি মেটাতে হবে।      

6/14

DA মামলায় 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক...

একটা কমিটি তৈরি করা হল। এটা কার্যকর করার জন্যে। কমিটি রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করে টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। ৬ মার্চের মধ্যে এই প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। কমিটিকে সব রকম সাহায্য করতে হবে। সেটা রাজ্য দেখবে।  

7/14

DA মামলায় 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক...

মোট চারজনের কমিটি হবে। ইন্দু মালহোত্রা (সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি), ত্রিলোক সিংহ চৌহান (ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি), গৌতম মাধুরিয়া (উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি) এবং CAG  সিনিয়র অ্যাকাউন্ট থাকবেন কমিটিতে।  

8/14

DA মামলায় 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক...

বাকি ৭৫ শতাংশ বকেয়ার সেটা কত টাকা এবং কত ধাপে বা কীভাবে দেওয়া হবে সেটা কমিটি রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করবে।  

9/14

DA মামলায় 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক...

১৫ এপ্রিল ডিএ কার্যকর হওয়ার রিপোর্ট সুপ্রিম কোর্টে জমা দিতে হবে। প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা দাবি করেছিলেন যে রাজ্য সরকার যেন কেন্দ্রীয় সরকারের মহার্ঘ্যভাতা (DA) হারের সঙ্গে সমতা বজায় রেখে ডিএ দেয়। 

10/14

DA মামলায় 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক...

এই দাবিকে ঘিরেই আইনি লড়াই শুরু হয়, যা স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল (SAT) ও কলকাতা হাইকোর্ট পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত সুপ্রিমকোর্টে পৌঁছায়। 

11/14

DA মামলায় 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক...

মূল বিতর্কটি-ই ছিল, রাজ্য সরকার যেখানে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের ভিত্তিতে কম DA দিচ্ছে, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার সপ্তম বেতন কমিশনের ভিত্তিতে বেশি হারে DA প্রদান করছে। ফলে বড় ধরনের বৈষম্য তৈরি হয়েছে।

12/14

DA মামলায় 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক...

সেই মামলায় মে ২০২৫-এ সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে বকেয়া DA-এর ২৫% পরিশোধ করতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু সেই নির্দেশ এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। রাজ্য সরকার বিপুল আর্থিক চাপের কথা উল্লেখ করে সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন জানায়।

13/14

DA মামলায় 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক...

২০২৫ বাজেটে রাজ্য সরকার ১৮% DA দেওয়ার কথা ঘোষাণা করে। কিন্তু মে ২০২৫-এ দেওয়া সুপ্রিম কোর্ট অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশে ৬ সপ্তাহ (২৭ জুন ২০২৫)-এর মধ্যে প্রায় ১০,০০০ কোটি টাকা ডিএ পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছিল।  

14/14

DA মামলায় 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক...

রাজ্য সরকার সেই সময়সীমা বৃদ্ধির ও নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়ে রিভিউ পিটিশন দাখিল করে। সেই শুনানি ২০২৫ থেকে ২০২৬ পর্যন্ত চলে। রাজ্য সরকারের তরফে যুক্তি ছিল, DA কোনও মৌলিক অধিকার নয়। কিন্তু আজ সুপ্রিম কোর্ট অন্তবর্তী নির্দেশ-ই বহাল রাখল। 

