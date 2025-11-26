SSC case update: BIG UPDATE: রাতের ঘুম উড়ল চাকরিপ্রার্থীদের! SSC নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট আর কোনও মামলা নেবে না? দাগিদের নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত...

SSC case update: BIG UPDATE: রাতের ঘুম উড়ল চাকরিপ্রার্থীদের! SSC নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট আর কোনও মামলা নেবে না? দাগিদের নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত...
SSC case verdict in Supreme Court: এসএসসি শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় মামলা ফের কলকাতা হাইকোর্টে ফেরত পাঠালো বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি অজয় আরাধের বেঞ্চ। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ - দাগি শিক্ষকদের যাবতীয় বিবরণ সহ তালিকা প্রকাশ করতে হবে কমিশনকে।
1/11
সুপ্রিম কোর্টে SSC মামলা
2/11
সুপ্রিম কোর্টে SSC মামলা
photos
TRENDING NOW
3/11
সুপ্রিম কোর্টে SSC মামলা
4/11
সুপ্রিম কোর্টে SSC মামলা
5/11
সুপ্রিম কোর্টে SSC মামলা
এ দিন, সুপ্রিম কোর্টে শুনানি চলাকালীন বলে, 'আমরা একবারও বলিনি নতুন করে পরীক্ষা নেওয়ার পদ্ধতিতে ফ্রেশারদের ইনক্লুড করতে। কোর্ট শুধু বলেছিল, একজনও যেন অযোগ্য পরীক্ষার্থী পরীক্ষা না দেয় এবং দুর্নীতি মুক্ত পরীক্ষা যাতে হয়। রাজ্য যখন পুরনো-নতুনদের মিলিয়ে একসঙ্গে পরীক্ষা নিয়েছে, তখন সবটা তারাই বুঝবে। তবে যাঁরা যোগ্য প্রার্থী তাঁরা যেন কোনওভাবেই সমস্যায় যেন না পড়েন।'
6/11
মামলার ব্যাকগ্রাউন্ড
7/11
সুপ্রিম কোর্টে SSC মামলা
8/11
সুপ্রিম কোর্টে SSC মামলা
9/11
সুপ্রিম কোর্টে SSC মামলা
10/11
সুপ্রিম কোর্টে SSC মামলা
11/11
সুপ্রিম কোর্টে SSC মামলা
আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা প্রথম দিন থেকে বলছি কিন্তু রাজ্য সরকার দুর্নীতি টেকাতেই পুরনো আর নবাগতদের একসঙ্গে মিশিয়েছে। সেই কারণেই কলকাতা হাইকোর্টে মামলার শুনানি করতে পারছে না। ওরা ভেবেছিল সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে হইচই করে ঘোট পাকিয়ে দেব। কিন্তু হল না। কোর্ট বলেছে এরপর যার যা বলার হাইকোর্টকে বলবে।'
photos