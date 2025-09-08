DA Hike: পুজোর পরে সরকারি কর্মচারীদের জন্য বড় সুখবর? ডিএ নিয়ে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা সুপ্রিম কোর্টের...

DA Hike: পুজোর পরে সরকারি কর্মচারীদের জন্য বড় সুখবর? ডিএ নিয়ে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা সুপ্রিম কোর্টের...
DA Hike announcement for WB govt employee: দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে সুপ্রিম কোর্টে শেষ হলো ডিএ মামলার শুনানি (Dearness Allowance। আজ সোমবার মামলার শুনানি পর্ব শেষ হল (DA case hearing)। সুপ্রিম কোর্টের (Supreme Court) বিচারপতি সঞ্জয় কারোল ও বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্রের বেঞ্চ দু'পক্ষকে আদালতে লিখিত বয়ান জমা দেওয়ার জন্য দুই সপ্তাহ সময় বেঁধে দিয়েছে। এরপরেই আসতে পারে বহু প্রতীক্ষিত চূড়ান্ত রায়।
