DA Hike: পুজোর পরে সরকারি কর্মচারীদের জন্য বড় সুখবর? ডিএ নিয়ে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা সুপ্রিম কোর্টের...

DA Hike announcement for WB govt employee: দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে সুপ্রিম কোর্টে শেষ হলো ডিএ মামলার শুনানি (Dearness Allowance। আজ সোমবার মামলার শুনানি পর্ব শেষ হল (DA case hearing)। সুপ্রিম কোর্টের (Supreme Court) বিচারপতি সঞ্জয় কারোল ও বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্রের বেঞ্চ দু'পক্ষকে আদালতে লিখিত বয়ান জমা দেওয়ার জন্য দুই সপ্তাহ সময় বেঁধে দিয়েছে। এরপরেই আসতে পারে বহু প্রতীক্ষিত চূড়ান্ত রায়।

| Sep 08, 2025, 05:30 PM IST
1/11

DA ঘোষণা

দুই সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে লিখিত বক্তব্য জানাবে। তার এক সপ্তাহের মধ্যে মামলাকারীরা সেই জবাবের প্রেক্ষিতে তাদের বক্তব্য জানাবেন।  তিন সপ্তাহ পর বিচারপতিরা সম্পর্কে লিখিত জবাব দেখবেন। 

2/11

DA ঘোষণা

তারপর ডিএ মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করবে সুপ্রিম কোর্ট। 

3/11

DA ঘোষণা

আদালত সূত্রের খবর, অক্টোবরের শুরুতেই রায় ঘোষণার সম্ভাবনা। যদিও পুজোর আগে রায় দেওয়া না গেলেও, পুজোর পরে সরকারি কর্মচারীদের জন্য বড় সুখবর আসতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। 

4/11

DA ঘোষণা

সরকারি কর্মচারীরা (Government Employees, West Bengal) দীর্ঘদিন ধরেই এই রায়ের অপেক্ষায় ছিলেন।   

5/11

DA ঘোষণা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী পরিষদের কার্যকারী সভাপতি সঞ্জীব পাল বলেন, “অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে। আশাকরছি ঐতিহাসিক রায় পেতে চলেছি।”  

6/11

DA ঘোষণা

২০২২ সালে কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছিল, মহার্ঘ ভাতা সরকারি কর্মীদের অধিকার। সেই হারে কেন্দ্রীয় ডিএ দিতে হবে রাজ্যকে। কিন্তু রাজ্য তা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায়। 

7/11

DA ঘোষণা

শীর্ষ আদালত তখন স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছিল, অন্তত ২৫ শতাংশ বকেয়া পরিশোধ করতে হবে। ওই সময়সীমাও ইতিমধ্যেই পেরিয়ে গেছে।

8/11

DA ঘোষণা

নবান্নের যুক্তি ছিল, বকেয়া ডিএর সঠিক অঙ্ক নির্ধারণে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কত টাকা আদতে প্রাপ্য, তার হিসেব কষতে আরও সময় প্রয়োজন। 

9/11

DA ঘোষণা

কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্ন স্পষ্ট—“রাজ্যের বাইরে কর্মরত পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মীরা যদি কেন্দ্রীয় হারে ডিএ পান, তবে বাংলার কর্মীরা কেন বঞ্চিত হবেন?”  

10/11

DA ঘোষণা

যুক্তি, পাল্টা যুক্তির আবহে ডিএ মামলার ‘সওয়াল’ পর্ব শেষ। এখন দেখার বিষয়, লিখিত বয়ান পাওয়ার পর শীর্ষ আদালত কী রায় দেয়। 

11/11

DA ঘোষণা

সরকারি কর্মচারীরা প্রতীক্ষার অবসান এবং আর্থিক স্বস্তির দিকে তাকিয়ে আছেন। বিশেষ করে পুজোর পর তাদের জন্য রায় কেমন হবে, তা এখন পুরোপুরি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

