SIR In Bengal: 'আমরা সময় বাড়াব না! এটা বিচারব্যবস্থার উপহাস...' SIR নিয়ে সুপ্রিমকোর্টের এবার বিস্ফোরক সিদ্ধান্ত...

SIR In Bengal: 'আমরা সময় বাড়াব না! এটা বিচারব্যবস্থার উপহাস...' SIR নিয়ে সুপ্রিমকোর্টের এবার বিস্ফোরক সিদ্ধান্ত...
Supreme Court on SIR: ভারতের নির্বাচন কমিশন ১৯ ডিসেম্বর তামিলনাড়ুর সমন্বিত খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে। স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR) প্রক্রিয়ায় চেন্নাই, কোয়েম্বাটোর, ডিন্ডিগুল, কারুর ও কাঞ্চিপুরম সহ বহু জেলা থেকে ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। জেলা নির্বাচন কমিশনের তথ্যমতে, এই প্রক্রিয়ায় মোট ৯৭ লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে সরানো হয়েছে। এর মধ্যে ২৬,৯৪,৬৭২ জন মৃত, ৬৬,৪৪,৮৮১ জন স্থানান্তরিত, এবং ৩,৩৯,২৭৮ জন একাধিক স্থানে নথিভুক্ত ছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছিল।
1/14
এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত
2/14
এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত
photos
TRENDING NOW
3/14
এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত
5/14
এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত
6/14
এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত
9/14
এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত
10/14
এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত
11/14
এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত
12/14
এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত
13/14
এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত
14/14
এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত
photos