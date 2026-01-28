English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • SIR In Bengal: আমরা সময় বাড়াব না! এটা বিচারব্যবস্থার উপহাস... SIR নিয়ে সুপ্রিমকোর্টের এবার বিস্ফোরক সিদ্ধান্ত...

SIR In Bengal: 'আমরা সময় বাড়াব না! এটা বিচারব্যবস্থার উপহাস...' SIR নিয়ে সুপ্রিমকোর্টের এবার বিস্ফোরক সিদ্ধান্ত...

Supreme Court on SIR: ভারতের নির্বাচন কমিশন ১৯ ডিসেম্বর তামিলনাড়ুর সমন্বিত খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে। স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR) প্রক্রিয়ায় চেন্নাই, কোয়েম্বাটোর, ডিন্ডিগুল, কারুর ও কাঞ্চিপুরম সহ বহু জেলা থেকে ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। জেলা নির্বাচন কমিশনের তথ্যমতে, এই প্রক্রিয়ায় মোট ৯৭ লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে সরানো হয়েছে। এর মধ্যে ২৬,৯৪,৬৭২ জন মৃত, ৬৬,৪৪,৮৮১ জন স্থানান্তরিত, এবং ৩,৩৯,২৭৮ জন একাধিক স্থানে নথিভুক্ত ছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। 

| Jan 28, 2026, 06:37 PM IST
তামিলনাড়ুর এসআইআর নিয়ে দায়ের করা আবেদন সুপ্রিম কোর্টে উল্লেখ করা হয় এদিন  

সিনিয়র অ্যাডভোকেট কপিল সিব্বল কোর্টকে জানান, আপত্তি ও দাবি দাখিলের শেষ দিন ৩০ তারিখ।  

প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত- একবার আমরা পশ্চিমবঙ্গের জন‍্য নির্দেশিকা জারি করে দিয়েছি, তা তামিলনাড়ুতেও প্রয়োগ না করার কোনও কারণ নেই। তাই আলাদা কোনও আদেশের প্রয়োজন হবে না।  

নাইডু: আমাদেরও আবেদনপত্র (প্লিডিংস) দাখিল করতে হবে।  

সিব্বল: আমরা আপনাদের কিছু সময় আগেই একটি কপি সার্ভ করেছি। আপনাদের ইতিমধ্যেই তার জবাব প্রস্তুত থাকার কথা।  

তামিলনাড়ুর SIR-এর বিরুদ্ধে মামলা আগামীকাল শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত।  

সিব্বল: পশ্চিমবঙ্গের বিষয়টিও কি আগামীকাল?  

প্রধান বিচারপতি: নির্দেশগুলি ইতিমধ্যেই জারি করা হয়েছে।  

সিব্বল: এর বাইরে আরও কিছু বিষয় রয়েছে, তারা অতিরিক্ত আবেদন করেছে। যদি আগামীকাল না হয়, তবে অনুগ্রহ করে সোমবার তালিকাভুক্ত করুন।  

প্রধান বিচারপতি: আমরা ইতিমধ্যেই বিস্তৃত নির্দেশ জারি করেছি।  

সিব্বল: এটি তার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। অনুগ্রহ করে আবেদনটি দেখুন। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে কমিশনকে প্রতিদিন ৯ লক্ষ মানুষের শুনানি করাতে হবে।

অথচ এখনও পর্যন্ত তারা মাত্র ১ লক্ষ মানুষকে শুনানি দিয়েছে। শেষ তারিখ ৭ তারিখ।  

সিনিয়র অ্যাডভোকেট রাকেশ দ্বিবেদী: ওরা বারবার আবেদন দাখিল করে সময় বাড়াতে চায়।  

প্রধান বিচারপতি: আমরা সময় বাড়াব না। এটা বিচারব্যবস্থার উপহাস হবে। মঙ্গলবার বা বুধবারে রাখুন শুনানি।  

