English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Supreme Court rules for cash loans: এবার থেকে ব্যাংকের কোনও রেকর্ড লাগবে না, নগদ লেনদেনও বৈধ! সুপ্রিম কোর্টের বড় রায়...

Supreme Court Verdict: সুপ্রিম কোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ রায়ে জানিয়েছেন যে ব্যাঙ্ক স্থানান্তর বা অন্যান্য নথিপত্রের প্রমাণ না থাকলেও নগদ লেনদেন বৈধ হতে পারে, যদি স্পষ্টভাবে অর্থ প্রদানের কথা বলা থাকে। জাস্টিস আহসানউদ্দিন আমানুল্লাহ এবং বিপুল এম পাঞ্চোলি-এর একটি বেঞ্চ এই রায় দেন। বেঞ্চ জানায়, আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নগদ লেনদেন অস্বাভাবিক নয় এবং শুধুমাত্র ব্যাঙ্ক রেকর্ডে না থাকার কারণে এই ধরনের লেনদেনকে বাতিল করা যায় না।  

| Sep 08, 2025, 08:16 PM IST
1/9

এই মামলার সূত্রপাত হয় জর্জকুট্টি চ্যাকো নামক এক ব্যক্তির করা আপিল থেকে। তিনি একটি প্রমিসরি নোটের ভিত্তিতে টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য একটি মামলা করেছিলেন। প্রমিসরি নোটে বলা হয়েছিল যে তিনি এম এন সাজি-কে ৩০,৮০,০০০ টাকা ধার দিয়েছিলেন। এর মধ্যে ২২,০০,০০০ টাকা ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল, এবং বাকি টাকা নগদে দেওয়া হয়েছিল। প্রমিসরি নোটে সম্পূর্ণ পরিমাণ টাকা গ্রহণের কথা স্বীকার করা হয়।

2/9

নির্দিষ্ট সময়ে টাকা ফেরত না দেওয়ায় জর্জকুট্টি চ্যাকো আদালতে মামলা করেন। ট্রায়াল কোর্ট তার পক্ষে রায় দিয়েছিল এবং সুদসহ ৩৫,২৯,৬৮০ টাকা পুনরুদ্ধারের ডিক্রি জারি করেছিল।

3/9

কিন্তু এম এন সাজি এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করেন। হাইকোর্ট তার আপিল আংশিকভাবে মেনে নেয় এবং ডিক্রি-এর পরিমাণ কমিয়ে ২২,০০,০০০ টাকা করে দেয়। হাইকোর্ট যুক্তি দিয়েছিল যে, যেহেতু নগদ লেনদেনের কোনো স্বাধীন প্রমাণ নেই, তাই এটি গ্রহণ করা যায় না।

4/9

হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে জর্জকুট্টি চ্যাকো সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেন। তার আইনজীবী যুক্তি দেন, যখন প্রমিসরি নোটটি ট্রায়াল কোর্ট এবং হাইকোর্ট উভয়ই গ্রহণ করেছে, এবং যখন এম এন সাজি নোটটি স্বাক্ষর করার কথা অস্বীকার করেননি, তখন পুরো টাকাটাই গ্রহণ করা উচিত। 

5/9

তিনি বলেন, শুধু মৌখিক বক্তব্যের ভিত্তিতে ঋণের নগদ অংশ বাতিল করা আইনসম্মত নয়, কারণ প্রমিসরি নোটে সম্পূর্ণ টাকার রসিদ স্বীকার করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট এই যুক্তি মেনে নেয়। 

6/9

আদালত জানায়, যখন জর্জকুট্টি চ্যাকো স্পষ্টভাবে বলেছেন যে প্রমিসরি নোটের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ ৩০,৮০,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে, তখন এই দাবিকে ভুল প্রমাণ করার দায়িত্ব ছিল এম এন সাজির। কিন্তু তিনি নোটটি স্বাক্ষর করার কথা অস্বীকার করেননি বা এটিতে কোনো ভুল থাকার কথাও বলেননি।

7/9

আদালত আরও বলেন, নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্ট অনুযায়ী, এই ধরনের দলিলের মাধ্যমে একটি বৈধ ঋণ বা দায়বদ্ধতার অনুমান করা হয়, এবং যে ব্যক্তি এই দায় অস্বীকার করেন, তার ওপরই প্রমাণ করার ভার থাকে। এই ক্ষেত্রে, এম এন সাজি তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন।

8/9

সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের রায় বাতিল করে ট্রায়াল কোর্টের ৩৫,২৯,৬৮০ টাকার ডিক্রিটি পুনর্বহাল করে। 

9/9

আদালত নিশ্চিত করে যে আইন যথাযথভাবে স্বীকৃত নগদ লেনদেনকে স্বীকার করে, এবং রশিদ বা ব্যাঙ্ক রেকর্ডের অনুপস্থিতি কোনোভাবেই একটি আসল দাবিকে বাতিল করতে পারে না।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Popular Actress Navya Nair: মাথায় জুঁই ফুলের মালা! বিমানবন্দরে লক্ষাধিক টাকা জরিমানা দিতে হল অভিনেত্রীকে...

পরবর্তী অ্যালবাম

Popular Actress Navya Nair: মাথায় জুঁই ফুলের মালা! বিমানবন্দরে লক্ষাধিক টাকা জরিমানা দিতে হল অভিনেত্রীকে...

Popular Actress Navya Nair: মাথায় জুঁই ফুলের মালা! বিমানবন্দরে লক্ষাধিক টাকা জরিমানা দিতে হল অভিনেত্রীকে...

Popular Actress Navya Nair: মাথায় জুঁই ফুলের মালা! বিমানবন্দরে লক্ষাধিক টাকা জরিমানা দিতে হল অভিনেত্রীকে... 8
Advisory For Private Hospitals: মৃতদেহ আটকে টাকা আদায়ের দিন শেষ! বেসরকারি হাসপাতালগুলির জন্য জারি অ্যাডভাইসরি

Advisory For Private Hospitals: মৃতদেহ আটকে টাকা আদায়ের দিন শেষ! বেসরকারি হাসপাতালগুলির জন্য জারি অ্যাডভাইসরি

Advisory For Private Hospitals: মৃতদেহ আটকে টাকা আদায়ের দিন শেষ! বেসরকারি হাসপাতালগুলির জন্য জারি অ্যাডভাইসরি 5
Actress Ahona Dutta: &#039;তুই চলে যা, গলার সোনার হারটা দিয়ে যা..&#039;! নাম না করেই মা চাঁদনিকে নিয়ে বিস্ফোরক অহনা...

Actress Ahona Dutta: 'তুই চলে যা, গলার সোনার হারটা দিয়ে যা..'! নাম না করেই মা চাঁদনিকে নিয়ে বিস্ফোরক অহনা...

Actress Ahona Dutta: 'তুই চলে যা, গলার সোনার হারটা দিয়ে যা..'! নাম না করেই মা চাঁদনিকে নিয়ে বিস্ফোরক অহনা... 9
Salman Khan: &#039;সলমান একটা অসভ্য, গুন্ডা আর ওর ফ্যামিলিও খুবই ফালতু!&#039;, ভয়ংকর বিস্ফোরণ &#039;দাবাং&#039; পরিচালকের...

Salman Khan: 'সলমান একটা অসভ্য, গুন্ডা আর ওর ফ্যামিলিও খুবই ফালতু!', ভয়ংকর বিস্ফোরণ 'দাবাং' পরিচালকের...

Salman Khan: 'সলমান একটা অসভ্য, গুন্ডা আর ওর ফ্যামিলিও খুবই ফালতু!', ভয়ংকর বিস্ফোরণ 'দাবাং' পরিচালকের... 9