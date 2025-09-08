Supreme Court rules for cash loans: এবার থেকে ব্যাংকের কোনও রেকর্ড লাগবে না, নগদ লেনদেনও বৈধ! সুপ্রিম কোর্টের বড় রায়...

Supreme Court rules for cash loans: এবার থেকে ব্যাংকের কোনও রেকর্ড লাগবে না, নগদ লেনদেনও বৈধ! সুপ্রিম কোর্টের বড় রায়...
Supreme Court Verdict: সুপ্রিম কোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ রায়ে জানিয়েছেন যে ব্যাঙ্ক স্থানান্তর বা অন্যান্য নথিপত্রের প্রমাণ না থাকলেও নগদ লেনদেন বৈধ হতে পারে, যদি স্পষ্টভাবে অর্থ প্রদানের কথা বলা থাকে। জাস্টিস আহসানউদ্দিন আমানুল্লাহ এবং বিপুল এম পাঞ্চোলি-এর একটি বেঞ্চ এই রায় দেন। বেঞ্চ জানায়, আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নগদ লেনদেন অস্বাভাবিক নয় এবং শুধুমাত্র ব্যাঙ্ক রেকর্ডে না থাকার কারণে এই ধরনের লেনদেনকে বাতিল করা যায় না।
এই মামলার সূত্রপাত হয় জর্জকুট্টি চ্যাকো নামক এক ব্যক্তির করা আপিল থেকে। তিনি একটি প্রমিসরি নোটের ভিত্তিতে টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য একটি মামলা করেছিলেন। প্রমিসরি নোটে বলা হয়েছিল যে তিনি এম এন সাজি-কে ৩০,৮০,০০০ টাকা ধার দিয়েছিলেন। এর মধ্যে ২২,০০,০০০ টাকা ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল, এবং বাকি টাকা নগদে দেওয়া হয়েছিল। প্রমিসরি নোটে সম্পূর্ণ পরিমাণ টাকা গ্রহণের কথা স্বীকার করা হয়।
