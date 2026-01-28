English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • SSC Case Update: বিগ ব্রেক! মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল অযোগ্য শিক্ষকদের, ১০ বছরের চাকরির সুদ-সহ পুরো বেতন ফেরানোর নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের...

SSC Case Update: বিগ ব্রেক! মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল অযোগ্য শিক্ষকদের, ১০ বছরের চাকরির সুদ-সহ পুরো বেতন ফেরানোর নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের...

SSC 2016 Tainted Teacher's Salary: গত বছর কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ২০১৬ সালের সম্পূর্ণ এসএসসি প্যানেল বাতিল হওয়ায় প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী তাঁদের চাকরি হারিয়েছিলেন। আদালতের এই কঠোর সিদ্ধান্তের মূলে ছিল নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ।  

| Jan 28, 2026, 02:55 PM IST
1/14

২০১৬ সালের সম্পূর্ণ এসএসসি প্যানেল বাতিল

কোন কোন নথির ভিত্তিতে বা তদন্তের ভিত্তিতে তাদেরকে দাগী হিসেবে চিহ্নিত করা হল, সেই সমস্ত নথি তাঁরা পেতে চায়। 

2/14

২০১৬ সালের সম্পূর্ণ এসএসসি প্যানেল বাতিল

অসংখ্য অযোগ্য শিক্ষক টাকার বিনিময়ে চাকরি পেয়েছে এই অভিযোগে পুরো প্যানেল বাতিল করে বিচারক। 

3/14

২০১৬ সালের সম্পূর্ণ এসএসসি প্যানেল বাতিল

এতে চাকরিহারা হয়ে পড়েন সব শিক্ষকরা। 

4/14

২০১৬ সালের সম্পূর্ণ এসএসসি প্যানেল বাতিল

এক মাস আগে টাকা আদায়ের নির্দেশ, কার্যকর কতটা!   

5/14

২০১৬ সালের সম্পূর্ণ এসএসসি প্যানেল বাতিল

 বিপাকে কি রাজ্যের সব জেলার জেলা শাসকেরা?   

6/14

২০১৬ সালের সম্পূর্ণ এসএসসি প্যানেল বাতিল

এক মাস শেষ হতে গেল, অযোগ্যদের কাছ থেকে টাকা ফেরত সম্ভব হল কি?  

7/14

২০১৬ সালের সম্পূর্ণ এসএসসি প্যানেল বাতিল

 রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তরে জমা দিল হলফনামা   

8/14

২০১৬ সালের সম্পূর্ণ এসএসসি প্যানেল বাতিল

‘দাগি বা চিহ্নিত অযোগ্য’ শিক্ষকদের কাছ থেকে সুদসমেত বেতন ফেরত নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে  

9/14

২০১৬ সালের সম্পূর্ণ এসএসসি প্যানেল বাতিল

এক মাসে রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতর সব জেলা শাসকদের নোটিস দিয়ে জানিয়েছে  

10/14

২০১৬ সালের সম্পূর্ণ এসএসসি প্যানেল বাতিল

আইনজীবী ফিরদৌস শামীম বলেন, এক মাস পর হলফনামা দিয়ে জানাচ্ছে। কিন্তু জেলা শাসকেরা কি টাকা আদায় শুরু করেছে? এটাই তোলা হবে শুনানিতে  

11/14

২০১৬ সালের সম্পূর্ণ এসএসসি প্যানেল বাতিল

পাশাপাশি, আইনজীবী আশীষ চৌধুরী মতে, এটা সুপ্রিম কোর্ট অনেকদিন আগেই টাকা উদ্ধারের নির্দেশ দিয়েছিল।

12/14

২০১৬ সালের সম্পূর্ণ এসএসসি প্যানেল বাতিল

সেই মত স্কুল শিক্ষা দফতর প্রক্রিয়া শুরুর কথা জানিয়েছে শীর্ষ আদালতে  

13/14

২০১৬ সালের সম্পূর্ণ এসএসসি প্যানেল বাতিল

এক মাস হতে গেলেও কতজনের টাকা ফেরত সম্ভব হয়েছে? 

14/14

২০১৬ সালের সম্পূর্ণ এসএসসি প্যানেল বাতিল

আজ সুপ্রিম কোর্টে হতে চলেছে শুনানি।  

পরবর্তী
