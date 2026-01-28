SSC Case Update: বিগ ব্রেক! মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল অযোগ্য শিক্ষকদের, ১০ বছরের চাকরির সুদ-সহ পুরো বেতন ফেরানোর নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের...

SSC Case Update: বিগ ব্রেক! মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল অযোগ্য শিক্ষকদের, ১০ বছরের চাকরির সুদ-সহ পুরো বেতন ফেরানোর নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের...
SSC 2016 Tainted Teacher's Salary: গত বছর কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ২০১৬ সালের সম্পূর্ণ এসএসসি প্যানেল বাতিল হওয়ায় প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী তাঁদের চাকরি হারিয়েছিলেন। আদালতের এই কঠোর সিদ্ধান্তের মূলে ছিল নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ।
1/14
২০১৬ সালের সম্পূর্ণ এসএসসি প্যানেল বাতিল
2/14
২০১৬ সালের সম্পূর্ণ এসএসসি প্যানেল বাতিল
photos
TRENDING NOW
6/14
২০১৬ সালের সম্পূর্ণ এসএসসি প্যানেল বাতিল
8/14
২০১৬ সালের সম্পূর্ণ এসএসসি প্যানেল বাতিল
9/14
২০১৬ সালের সম্পূর্ণ এসএসসি প্যানেল বাতিল
10/14
২০১৬ সালের সম্পূর্ণ এসএসসি প্যানেল বাতিল
11/14
২০১৬ সালের সম্পূর্ণ এসএসসি প্যানেল বাতিল
12/14
২০১৬ সালের সম্পূর্ণ এসএসসি প্যানেল বাতিল
photos