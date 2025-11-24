Physiotherapist Death: নিজের বাবা-মাকে এত ছোটখাটো বিষয় জানিয়ো না..., হবু স্বামীকে মেসেজ লিখেই পছন্দের রুফটপ ক্যাফে থেকে ঝাঁপ রাধিকার!

Physiotherapist Death: নিজের বাবা-মাকে এত ছোটখাটো বিষয় জানিয়ো না..., হবু স্বামীকে মেসেজ লিখেই পছন্দের রুফটপ ক্যাফে থেকে ঝাঁপ রাধিকার!
Surat suicide: পরিবারের কেউ মেনে নিতে পারছে না, রাধিকা আচমকাই এই চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। তাদের বক্তব্যের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
ফিজিওথেরাপিস্টের আত্মহত্যা
হবু বরের সঙ্গে যেতেন ওই ক্যাফেতে
কে এই রাধিকা?
ছয় মাস আগেই বাগদান
স্বাভাবিক ডেইলি রুটিন
নয় তলার ক্যাফে থেকে হঠাৎ লাফ
ক্যাফের কর্মীর বক্তব্য
বিস্ফোরক হোয়াটস অ্যাপ চ্যাট
পুলিস জানিয়েছে তারা রাধিকার ফোন জব্দ করেছে। তাঁর হোয়াটস অ্যাপ চ্যাট খতিয়ে দেখা হয়েছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, রাধিকা তাঁর হবু বর লিখেছেন, 'ছোটখাটো বিষয় তুমি তোমার বাবা-মাকে জানিও না।' পুলিস ইতোমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১ কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭ ২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
