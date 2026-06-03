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Surendranath College: উই ধরা টাকা-এসি রুম-আগ্নেয়াস্ত্র, কী নেই! সুরেন্দ্রনাথ কাণ্ডে লাইমলাইটে 'কানকাটা দেবু', কে তিনি?

Written BySoumita Khan
Published: Jun 03, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 10:05 AM IST

Surendranath College: সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ইউনিয়ন রুম থেকে রাশি রাশি টাকা, মদ, অস্ত্র এবং আপত্তিকর জিনিস উদ্ধার করেছে পুলিস। অভিযোগের তির দেবাশিস ওরফে 'কানকাটা দেবু'র বিরুদ্ধে। কে এই কানকাটা দেবু? কীভাবে কলেজে তাঁর বাড় বাড়ন্ত?

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বিক্রম দাস: দুটি ব্যাগ বোঝাই রাশি রাশি উই ধরা নোটের পাহাড়। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের দুটি এসি রুম। সেখানে বালিশ, বিছানা, কনডম- কী নেই সেখানে! উদ্ধার রাশি রাশি মদের বোতলও। এমনকি অ্যাটাচড ওয়াশরুমও রয়েছে সেখানে। কলেজের ইউনিয়ন রুম থেকে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র। ইউনিয়ন রুমের তালা ভেঙে অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিস। কলেজের ছাদে ফূর্তির বন্দোবস্ত।

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কাদের এই এসি বেডরুম? কলেজে এসি বেডরুম কেন রাখা হয়েছে? কলেজে বেডরুমের প্রয়োজন কেন হল? এটা তো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এখানে বেডরুমের কি প্রয়োজন?

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কলেজের বেডরুম ব্যবহার করত কারা? কারা আসত এখানে? দিনের পর দিন এই বেডরুমে কী চলত? একাধিক প্রশ্ন উঠে আসছে। স্ক্যানারে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য এবার সামনে উঠে আসছে।

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কলেজে টাকা উদ্ধার কাণ্ডে উঠে এসেছে কানকাটা দেবু ওরফে দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। এই কানকাটা দেবুটা কে? অনেকেরই প্রশ্ন।

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জানা গিয়েছে, একের পর এক অপকর্ম করে বেড়াতো এই শিয়ালদহ এলাকার ত্রাস কানকাটা দেবু। প্রায় ১৪ বছর আগে জগৎ সিনেমার কাছে আগুন লাগানোর ঘটনায় তাঁর নাম জড়িয়েছিল। সেই ঘটনায় সব পুড়ে ছারখার হয়ে যায়।‌ ২০-২২ জনের মৃত্যু হয়। তারপর থেকেই আন্ডারগ্রাউন্ড ছিলেন তিনি। এরপরে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে জাকিয়ে বসে কানকাটা দেবু অর্থাৎ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

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দেবাশিসের ছেলে, সেও কিছু কম যান না শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমানে তিনি মধ্য কলকাতা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি। বিধায়িকাকে ৭ লাখের হিরের নেকলেশ দেওয়ার পরেই, প্রাক্তন সভাপতি সুকান্তকে সরিয়ে কান কাটার ছেলের সভাপতিত্ব পান। কানকাটার বিরুদ্ধে রেলের চাকরি চুরিরও অভিযোগ রয়েছে। ৪০-৫০ জনকে টাকা নিয়ে রেল কোয়াপরেটিভ ব্যাংকে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ উঠছে এই কানকাটার নামে।

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একের পর এক অভিযোগ সামনে উঠে আসছে এই বাবা এবং ছেলের বিরুদ্ধে। বছর কয়েক আগেই সুরেন্দ্রনাথ কলেজে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন এক ছাত্রী। সেই ঘটনাতেও নাম জড়িয়েছিল এই কানকাটা দেবুর অর্থাৎ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

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অভিযোগ, তৃণমূল নেতা দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর ছেলে শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যই ৬-৭ মাস আগেই এই ঘর গুলি বানানো হয়েছে । সেই ঘরে রয়েছে আলমারি, গদি, বালিশ, কম্বল- মোটামুটি এই এসি ঘরে সবরকম ব্যবস্থাই রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। এসব নাকি তৃণমূলের নেতাদের রিফ্রেশমেন্টের জন্যই বানানো হয়েছিল। 

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কলেজের ইউনিয়ন রুম (ছাত্র সংসদ কক্ষ) থেকে অস্ত্র উদ্ধারের পর, মুচিপাড়া থানায় একটি মামলা করা হয়েছে। কলেজের তৃণমূল নেতা দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরিতোষ দত্তের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে এই মামলা করেছে পুলিস।

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পুলিস ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মামলার বিষয়ে কথা বলতে খুব তাড়াতাড়িই দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে।

TAGS:
Surendranath college controversy
cash recovered from kolkata college
weapons found in college campus
kankata debu
debasish banerjee

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