Zee News Bengali
Surya Gochar: সূর্যদেবের কৃপায় ৪ রাশির জীবনে টাকার বর্ষা! পুজোর মাসেই হাতে আসবে প্রচুর ধনসম্পদ...

Surya Gochar 2025: তবে ৪ রাশিকে থাকতে হবে সাবধানে। যারমধ্যে রয়েছে...

| Sep 17, 2025, 07:26 PM IST
1/7

সূর্য গোচরে ভাগ্যবান ৪ রাশি

Surya Gochar

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কন্যা রাশিতে সূর্যের গোচর! ৪ রাশির জন্য আনতে চলেছে শুভ সময়। 

2/7

সূর্য গোচরে ভাগ্যবান ৪ রাশি

Surya Gochar

চলতি মাসেই ৪ রাশির জীবনে হতে চলেছে টাকার বর্ষা। আবার ৪ রাশির জন্য মিশ্র সময়। 

3/7

সূর্য গোচরে ভাগ্যবান ৪ রাশি

Surya Gochar

মেষ, মিথুন, সিংহ এবং ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মিশ্র সময় থাকবে। 

4/7

সূর্য গোচরে ভাগ্যবান ৪ রাশি

Surya Gochar

৪ রাশিকে থাকতে হবে সাবধানে। যারমধ্যে রয়েছে কর্কট, তুলা, কুম্ভ এবং মীন রাশির জাতক-জাতিকারা। 

5/7

সূর্য গোচরে ভাগ্যবান ৪ রাশি

Surya Gochar

এদের ক্ষেত্রে বাধা আসতে পারে কাজকর্মে। ধনহানি এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাও হতে পারে। 

6/7

সূর্য গোচরে ভাগ্যবান ৪ রাশি

Surya Gochar

তবে ৪ রাশির জন্য সত্যিই সুসময়।  বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক এবং মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে সৌভাগ্য বয়ে আসবে।

7/7

সূর্য গোচরে ভাগ্যবান ৪ রাশি

Surya Gochar

এই ৪ রাশির ক্ষেত্রে চাকরি এবং ব্যবসায় উন্নতি হবে। স্বাস্থ্যও থাকবে ভালো। কোনও অশুভ গ্রহের প্রভাব পড়বে না। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

