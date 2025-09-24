English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Surya Gochar: পঞ্চমীতে সূর্যগোচর! পুজোয় ৪ রাশির ভাগ্য হবে সূর্যের মতো উজ্জ্বল! টাকার গদিতে শুয়ে থাকবেন এঁরা...

Surya Nakshatra Parivartan: পঞ্চমীতেই ভাগ্য়োদয়! হস্ত নক্ষত্রে ঢুকছেন রবি। এর জেরে পুজোয় কয়েকটি রাশির ভাগ্য হতে চলেছে সূর্যের মতোই উজ্জ্বল! কাদের?

| Sep 24, 2025, 08:35 PM IST
1/7

২৭ সেপ্টেম্বর

মাত্র দুদিন পরেই খেলা ঘুরবে। ২৭ সেপ্টেম্বরে সূর্যের নক্ষত্র পরিবর্তন। সূর্য উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্র থেকে বেরিয়ে তাঁদের হস্ত নক্ষত্রে ঢুকবে!

2/7

ভেরি ভেরি স্পেশাল

মনে রাখবেন, এই উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রেই সূর্যগ্রহণ ঘটেছিল। এর ফলে, সূর্যের এই নক্ষত্র পরিবর্তন খুবই স্পেশাল হতে চলেছে। 

3/7

সূর্যের কৃপায় সূর্যের মতোই উজ্জ্বল

এই গোচর সূর্যগ্রহণের সমস্ত তথাকথিত অশুভ প্রভাবকে সরিয়ে দেবে। হস্ত নক্ষত্রে প্রবেশ করে সূর্য খুবই মনে রাখার মতো কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসবে বেশ কিছু রাশির জীবনে। আর এতে এঁদের জীবনে নেমে আসবে সুখসম্পদ, বিলাসব্যসন টাকাপয়সা। পুজোর মুখে এঁদের ভাগ্য সূর্যের কৃপায় হবে সূর্যের মতোই উজ্জ্বল। কারা কারা সেই সৌভাগ্যবান?

4/7

বৃষ

এঁরা এই মাসে ঠিক সময়ে একেবারে ঠিক সিদ্ধান্তটি নিতে পারবেন। আর এটাই এঁদের ভাগ্যে নিয়ে আসবে বিরাট শুভ পরিবর্তন। আর্থিক সংকট ঘুচবে। বৃষের কেউ কেউ বিজনেস শুরু করতে পারেন। যাঁরা শিক্ষার্থী তাঁদেরও সময়টা দারুণ শুভ।  

5/7

কন্যা

সূর্যের গোচর কন্যা রাশির ব্যক্তিদের মানসিক ও শারীরিক বিষয়ে প্রভূত উন্নতি ঘটাবে। কর্মক্ষেত্রে এঁদের পজিশন শক্তপোক্ত হবে। পড়ে থাকা কাজ হয়ে যাবে। এনার্জি লেভেল দারুণ থাকবে। আর্থিক সংকট ঘুচে যাবে। সম্মান ও মর্যাদা বাড়বে। 

6/7

ধনু

ধনুর আত্মবিশ্বাস বাড়বে। মনের ইচ্ছে পূরণ হবে। বাবা বা পিতৃস্থানীয় কারও পরামর্শে প্রভূত প্রাপ্তি। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। 

7/7

মকর

ভাগ্য সদাই সদয় থাকবে। সমস্ত পরিকল্পনা সফল হবে। পরিবারে সুখ ও উন্নতি আসবে। পড়ুয়াদের বিদেশে পড়তে যাওয়ার যোগ। যাঁরা টেকনিক্যাল ফিল্ডে আছেন, তাঁরা দারুণ উন্নতি করবেন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

