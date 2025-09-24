Surya Gochar: পঞ্চমীতে সূর্যগোচর! পুজোয় ৪ রাশির ভাগ্য হবে সূর্যের মতো উজ্জ্বল! টাকার গদিতে শুয়ে থাকবেন এঁরা...

Surya Gochar: পঞ্চমীতে সূর্যগোচর! পুজোয় ৪ রাশির ভাগ্য হবে সূর্যের মতো উজ্জ্বল! টাকার গদিতে শুয়ে থাকবেন এঁরা...
Surya Nakshatra Parivartan: পঞ্চমীতেই ভাগ্য়োদয়! হস্ত নক্ষত্রে ঢুকছেন রবি। এর জেরে পুজোয় কয়েকটি রাশির ভাগ্য হতে চলেছে সূর্যের মতোই উজ্জ্বল! কাদের?
1/7
২৭ সেপ্টেম্বর
2/7
ভেরি ভেরি স্পেশাল
photos
TRENDING NOW
3/7
সূর্যের কৃপায় সূর্যের মতোই উজ্জ্বল
এই গোচর সূর্যগ্রহণের সমস্ত তথাকথিত অশুভ প্রভাবকে সরিয়ে দেবে। হস্ত নক্ষত্রে প্রবেশ করে সূর্য খুবই মনে রাখার মতো কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসবে বেশ কিছু রাশির জীবনে। আর এতে এঁদের জীবনে নেমে আসবে সুখসম্পদ, বিলাসব্যসন টাকাপয়সা। পুজোর মুখে এঁদের ভাগ্য সূর্যের কৃপায় হবে সূর্যের মতোই উজ্জ্বল। কারা কারা সেই সৌভাগ্যবান?
4/7
বৃষ
5/7
কন্যা
6/7
ধনু
7/7
মকর
ভাগ্য সদাই সদয় থাকবে। সমস্ত পরিকল্পনা সফল হবে। পরিবারে সুখ ও উন্নতি আসবে। পড়ুয়াদের বিদেশে পড়তে যাওয়ার যোগ। যাঁরা টেকনিক্যাল ফিল্ডে আছেন, তাঁরা দারুণ উন্নতি করবেন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
photos