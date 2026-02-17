Surya Grahan 2026: এই সূর্যগ্রহণ বয়ে আনছে অশেষ সৌভাগ্য! কুবেরের ধন অপেক্ষা করছে এই রাশিদের জন্য...

Surya Grahan 2026: এই সূর্যগ্রহণ বয়ে আনছে অশেষ সৌভাগ্য! কুবেরের ধন অপেক্ষা করছে এই রাশিদের জন্য...
Surya Grahan Lucky zodiacs 2026: আজ সূর্যগ্রহণ। আজকের পরে ভগ্যে পরিবর্তন আসছে বিভিন্ন রাশির জাতক-জাতিকার। আজ, ফাল্গুন মাসের অমাবস্যা তিথিতে, বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ। আর মাত্র কয়েক ঘন্টা পরে। কুম্ভ রাশির এই সূর্যগ্রহণে কোন রাশির জাতকরা উপকৃত হবেন এবং কোন রাশির জাতকরা অসুবিধায় পড়বেন, জানেন?
1/7
বৃষ, Taurus
2/7
সিংহ, Lion
photos
TRENDING NOW
3/7
তুলা, Libra
4/7
ধনু, Sagittarius
5/7
মকর, Capricorn
6/7
কুম্ভ, Aquarius
7/7
মীন, Pisces
মীনের স্বাস্থ্যে অবনতি। স্ট্রেস থাকবে। পরিবারে অশান্তি। কথায় লাগাম পরান। আলস্য করবেন না। আপনার জন্য কুবেরের ধন অপেক্ষা করছে। কীভাবে কখন যে তা হাতে আসবে, কল্পনাও করতে পারবেন না। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
photos