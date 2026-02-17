English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Surya Grahan 2026: এই সূর্যগ্রহণ বয়ে আনছে অশেষ সৌভাগ্য! কুবেরের ধন অপেক্ষা করছে এই রাশিদের জন্য...

Surya Grahan 2026: এই সূর্যগ্রহণ বয়ে আনছে অশেষ সৌভাগ্য! কুবেরের ধন অপেক্ষা করছে এই রাশিদের জন্য...

Surya Grahan Lucky zodiacs 2026: আজ সূর্যগ্রহণ। আজকের পরে ভগ্যে পরিবর্তন আসছে বিভিন্ন রাশির জাতক-জাতিকার। আজ, ফাল্গুন মাসের অমাবস্যা তিথিতে, বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ। আর মাত্র কয়েক ঘন্টা পরে। কুম্ভ রাশির এই সূর্যগ্রহণে কোন রাশির জাতকরা উপকৃত হবেন এবং কোন রাশির জাতকরা অসুবিধায় পড়বেন, জানেন?

| Feb 17, 2026, 01:53 PM IST
1/7

বৃষ, Taurus

বৃষ রাশির জন্য এই গ্রহণের সময়কালটি খুবই শুভ হবে। এঁরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারবেন এই সময়ে। খেয়াল রাখবেন কোনো সিদ্ধান্তই যেন আবেগের বশবর্তী হয়ে না নেওয়া হয়।

2/7

সিংহ, Lion

সিংহ রাশির জাতকদের একটু মন দিয়ে কাজ করতে হবে। বৃহস্পতির কৃপা পাবেন এঁরা। ছোটখাটো শারীরিক সমস্যা তৈরি হলেও সামগ্রিক ভাবে বড় সাফল্য আসবে।

3/7

তুলা, Libra

আবেগের জায়গাটায় বড়রকম আলোড়ন তৈরি হবে তুলা রাশির জাতকদের জীবনে। বুধ ও শুক্র এঁদের জন্য যৌথ ভাবে বিপুল এনার্জি বয়ে আনবে। এঁরা জরুরি কাজকর্ম করে ফেলতে পারবেন। ধর্মে মতি হবে।

4/7

ধনু, Sagittarius

ধনু রাশির জাতকদের জন্য খুব একটা ভালো সময় না। এঁদের স্বাস্থ্যের উপর খারাপ প্রভাব পড়বে। সম্পর্কে নানা খারাপ ঘটনা ঘটবে। তবে সব রকম বিপর্যয়েই এঁরা এঁদের সঙ্গীর পূর্ণ সমর্থন পাবেন। 

5/7

মকর, Capricorn

জমানো টাকা খরচ হয়ে যাবে। এই সময়টায় খরচপাতিতে একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বেন। গ্রহণের পরে সময়টা আরও কঠিন হয়ে যাবে। তবে, পরিবারের মধ্যে অনেক ভালো ব্যাপার ঘটবে। বিয়ের কথাবার্তা চলতে পারে।

6/7

কুম্ভ, Aquarius

এই সময়টায় আপনার ইমিউনিটি পাওয়ার একটু কম হবে। ফলে একটু সাবধানে থাকুন। ভ্রমণযোগ আছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু করার যোগ আছে। 

7/7

মীন, Pisces

মীনের স্বাস্থ্যে অবনতি। স্ট্রেস থাকবে। পরিবারে অশান্তি। কথায় লাগাম পরান। আলস্য করবেন না। আপনার জন্য কুবেরের ধন অপেক্ষা করছে। কীভাবে কখন যে তা হাতে আসবে, কল্পনাও করতে পারবেন না। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

