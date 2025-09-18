English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Surya Grahan: কন্যারাশিতে সূর্যগ্রহণ! এদিকে তিন রাশির কপালে ঠিকরে পড়বে সৌভাগ্যসূর্যের আলো! অর্থ, সম্পদ, টাকা...

Sun Astrology: সূর্য কন্যা রাশিতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে কিছু রাশির ভাগ্য সূর্যের মতো উজ্জ্বল হতে শুরু করবে। আসুন জেনে নেওয়া যাক, সূর্যের রাশি পরিবর্তনের সঙ্গে কোন রাশির ভাগ্য উজ্জ্বল হবে-

| Sep 18, 2025, 06:24 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বরের সূর্যগ্রহণ হবে বছরের শেষ গ্রহণ। এটি ঘটবে আশ্বিন অমাবস্যা তিথিতে, যখন সূর্য থাকবে কন্যা রাশিতে এবং উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে। 

গ্রহণ শুরু হবে রাত ১১টা নাগাদ এবং চলবে ভোর ৩টা ২৩ মিনিট পর্যন্ত। গ্রহণের সময় সূর্য, চন্দ্র ও বুধ থাকবে কন্যা রাশিতে আর শনি মীন রাশি থেকে পূর্ণ দৃষ্টি রাখবে এদের উপর। 

বৃষ (Taurus)- এই গ্রহণ আপনার জন্য অত্যন্ত শুভ। জীবনে আশ্চর্যজনক পরিবর্তন আসবে। অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ হবে। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। ভাগ্য প্রতিটি কাজে সঙ্গ দেবে। ব্যবসায় বড় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

সিংহ (Leo)- এটি আপনার জন্য বছরের সেরা গ্রহণ। আয় বাড়বে, যে কাজেই হাত দেবেন সফল হবেন। নতুন ব্যবসা বা উদ্যোগ শুরু করার সময় অনুকূল। সোনা-রুপো কেনারও যোগ রয়েছে।

তুলা (Libra)- এই গ্রহণ তুলা রাশির জাতকদের জন্য বিশেষ শুভ। চলমান সমস্যার সমাধান হবে। নতুন জমি কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে সময়টি আপনার জন্য খুবই অনুকূল।   

এই রাশিগুলিতে সূর্য দেব ১৭ই অক্টোবর পর্যন্ত থাকবেন। বিশেষ বিষয় হল, এটি সূর্য দেবের মিত্র গ্রহের রাশি। ব্যক্তির জন্মছকে সূর্য ভাল স্বাস্থ্য, খ্যাতি, নাম, সরকারি চাকরি, সাফল্য, উচ্চ পদের কারক হন।

জ্যোতিষশাস্ত্রে, সূর্য গ্রহকে নয়টি গ্রহের রাজা এবং আত্মার কারক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সূর্যের নিজস্ব রাশি হল সিংহ। উচ্চ রাশি হল মেষ এবং দুর্বল রাশি হল তুলা। 

তবে মেষ, মিথুন, সিংহ এবং ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মিশ্র সময় থাকবে। এই ৬ রাশির জাতক-জাতিকাদের ধন লাভ হবে, তবে খরচও বাড়বে।    (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

