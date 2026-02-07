IND vs USA , T20 World Cup 2026: সূর্যর তেজ-সিরাজের আগুনে ভস্মীভূত ট্রাম্পের দেশ, 'ডিফিট হিস্ট্রি, রিপিট হিস্ট্রি' মিশন শুরু বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের...
IND vs USA , T20 World Cup 2026: 'ডিফিট হিস্ট্রি, রিপিট হিস্ট্রি' মিশন শুরু টিম ইন্ডিয়ার। গতবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইন্ডিয়া প্রথম ম্যাচে আমেরিকা হারিয়েই অভিযান শুরু করল
সূর্যকুমার যাদবের টিম ইন্ডিয়া আইসিসি টি-২০আই র্যাঙ্কিংয়ে ১ নম্বর। সেখানে ১৭ ধাপ পিছিয়ে মোনাঙ্ক প্যাটেলের নেতৃত্বাধীন আমেরিকা ১৮-তে। দেখতে গেলে ভারতে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে, খাতায়-কলমে দুই দলের ফারাক ছিল-জমিন আসমানের। তবে ভারত জিতলেও, গতবছর বিশ্বকাপে হইচই ফেলে দেওয়া ট্রাম্পের দেশ রীতিমতো বেগ দিয়েছিল ইন্ডিয়াকে।
টস জিতে মোনাঙ্ক জানান, তাঁরা প্রথমে বল করবেন। ভারতের হয়ে ওপেন করতে নামেন দুই বিধ্বংসী ব্যাটার ঈশান কিষান ও অভিষেক শর্মা। ওয়াংখেড়ে ব্লকব্লাস্টার স্যাটার্ডে প্রত্যাশা করে রীতিমতো হতাশ হয়। বিশ্বের এক নম্বর দলের ১ নম্বর ব্যাটার অভিষেক শর্মা রীতিমতো হতাশ করেন। আমেরিকার পেসার আলি খান অফস্টাম্পের বাইরে বল রেখেছিলেন, যুবরাজ সিংয়ের ছাত্র চেনা লফটেড ব্যাক-ফুট পাঞ্চ করতে গিয়ে ক্যাচ তুলে দেন।
দ্বিতীয় ওভারের ভিতরেই ভারতের প্রথম উইকেট চলে যায় মাত্র ৮ রানে। অভিষেক ফেরার পরই শুরু হারিকিরি! মিডল অর্ডার পুরো পলেস্তরার মতো খসে পড়তে থাকে। ঈশান (১৬ বলে ২০), তিলক ভার্মা (১৬ বলে ২৫), শিবম দুবে (০), রিঙ্কু সিংরা (০) আয়ারাম-গয়ারাম মোডে চলে যান। ১২ ওভারে ৭২ রানে চলে যায় ৫ উইকেট! কে বলবে এই টিম ইন্ডিয়ার আন্তর্জাতিক টি-২০ সার্কিটে ভয়ংকর প্রতাপ!
সূর্য ৭৭ মিনিট ক্রিজে থেকে এদিন ৪৯ বলে অপরাজিত ৮৪ রানের ইনিংস খেললেন। ১০টি চার ও ৬টি চারে সংযমী অথচ মারকুটে ইনিংস খেলে তিনিই ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কাজটা করেন। তবে সূর্যর হাত শক্ত করতে এদিন ফ্লপ হয়েছেন অলরাউন্ডার- হার্দিক পাণ্ডিয়া (৬ বলে ৫) ও অক্ষর প্যাটেলও (১১ বলে ১৪)। সূর্য না জ্বলে উঠলে ভারত সম্ভবত ১০০-র ভিতরেই গুটিয়ে যেত!
১৬২ রানের জেতার টার্গেট নিয়ে ব্যাট করতে নেমে আমেরিকার শুরুটা খুবই খারাপ হয়েছিল। ৪ ওভারের ভিতর ১৩ রানে চলে যায় টপ অর্ডার। মহম্মদ সিরাজ দুরন্ত বল করে শুরুতেই তুলে নেন ২ উইকেট। তবে আমেরিকার হয়ে মিলিন্দ কুমার (৩৪ বলে ৩৪) ও সঞ্জয় কৃষ্ণমূর্তির (৩১ বলে ৩৭) জুটি বেশ চাপ দিয়েছিল ভারতকে। চতুর্থ উইকেটে ৫৮ রান যোগ করেন তাঁরা।
ইতিহাস বলছে কোনও দেশ টি-২০ বিশ্বকাপ আয়োজন করে জেতেনি। সেই ইতিহাসকেই হারাতে হবে। তাই এবারের কাপ 'ডিফিট হিস্ট্রি। আর 'রিপিট হিস্ট্রি' বলতে ভারত গতবারের চ্যাম্পিয়ন। সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি করতে হবে। এই দুই মর্মেই বিশ্বকাপের সম্প্রচারকারী স্টার স্পোর্টস এই কাপযুদ্ধের স্লোগান রেখেছে 'ডিফিট হিস্ট্রি, রিপিট হিস্ট্রি'
