English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • IND vs USA , T20 World Cup 2026: সূর্যর তেজ-সিরাজের আগুনে ভস্মীভূত ট্রাম্পের দেশ, ডিফিট হিস্ট্রি, রিপিট হিস্ট্রি মিশন শুরু বিশ্বচ‍্যাম্পিয়নদের...

IND vs USA , T20 World Cup 2026: সূর্যর তেজ-সিরাজের আগুনে ভস্মীভূত ট্রাম্পের দেশ, 'ডিফিট হিস্ট্রি, রিপিট হিস্ট্রি' মিশন শুরু বিশ্বচ‍্যাম্পিয়নদের...

IND vs USA , T20 World Cup 2026: 'ডিফিট হিস্ট্রি, রিপিট হিস্ট্রি' মিশন শুরু টিম ইন্ডিয়ার। গতবারের বিশ্বচ‍্যাম্পিয়ন ইন্ডিয়া প্রথম ম্যাচে আমেরিকা হারিয়েই অভিযান শুরু করল  

| Feb 07, 2026, 11:03 PM IST
1/9

ভারত বনাম আমেরিকা

IND vs USA

সূর্যকুমার যাদবের টিম ইন্ডিয়া আইসিসি টি-২০আই র‌্যাঙ্কিংয়ে ১ নম্বর। সেখানে ১৭ ধাপ পিছিয়ে মোনাঙ্ক প্যাটেলের নেতৃত্বাধীন আমেরিকা ১৮-তে। দেখতে গেলে ভারতে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে, খাতায়-কলমে দুই দলের ফারাক ছিল-জমিন আসমানের। তবে ভারত জিতলেও, গতবছর বিশ্বকাপে হইচই ফেলে দেওয়া ট্রাম্পের দেশ রীতিমতো বেগ দিয়েছিল ইন্ডিয়াকে।   

2/9

প্রথম ইনিংস

India Innings

টস জিতে মোনাঙ্ক জানান, তাঁরা প্রথমে বল করবেন। ভারতের হয়ে ওপেন করতে নামেন দুই বিধ্বংসী ব্যাটার ঈশান কিষান ও অভিষেক শর্মা। ওয়াংখেড়ে ব্লকব্লাস্টার স্যাটার্ডে প্রত্যাশা করে রীতিমতো হতাশ হয়। বিশ্বের এক নম্বর দলের ১ নম্বর ব্যাটার অভিষেক শর্মা রীতিমতো হতাশ করেন। আমেরিকার পেসার আলি খান অফস্টাম্পের বাইরে বল রেখেছিলেন, যুবরাজ সিংয়ের ছাত্র চেনা লফটেড ব্যাক-ফুট পাঞ্চ করতে গিয়ে ক্যাচ তুলে দেন।   

3/9

শুরু হারিকিরি! আয়ারাম-গয়ারাম

72/5

দ্বিতীয় ওভারের ভিতরেই ভারতের প্রথম উইকেট চলে যায় মাত্র ৮ রানে। অভিষেক ফেরার পরই শুরু হারিকিরি! মিডল অর্ডার পুরো পলেস্তরার মতো খসে পড়তে থাকে। ঈশান (১৬ বলে ২০), তিলক ভার্মা (১৬ বলে ২৫), শিবম দুবে (০), রিঙ্কু সিংরা (০) আয়ারাম-গয়ারাম মোডে চলে যান। ১২ ওভারে ৭২ রানে চলে যায় ৫ উইকেট! কে বলবে এই টিম ইন্ডিয়ার আন্তর্জাতিক টি-২০ সার্কিটে ভয়ংকর প্রতাপ!   

4/9

ক্যাপ্টেন'স নক

Captain's Knock

৭২/৫! এরপরই রাতের আরবসাগরের তীরে 'সূর্য' উদয়। পাঁচে নেমে SKY ক্রিজে থাকলেন শেষ বল পর্যন্ত। ৫ উইকেটে হারিয়ে ৭২ রান তোলা দলের স্কোর নিয়ে গেলেন ১৬১/৯-তে। ২০২৫ সালের শেষের দিক থেকে দীর্ঘ সময়ে ফর্মের বাইরে থাকা সূর্য ভাগ্যিস বিশ্বকাপের আগেই ফিরেছিলেন ফর্মে।  

5/9

সূর্যর প্রখর তেজ

SKY

সূর্য ৭৭ মিনিট ক্রিজে থেকে এদিন ৪৯ বলে অপরাজিত ৮৪ রানের ইনিংস খেললেন। ১০টি চার ও ৬টি চারে সংযমী অথচ মারকুটে ইনিংস খেলে তিনিই ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কাজটা করেন। তবে সূর্যর হাত শক্ত করতে এদিন ফ্লপ হয়েছেন অলরাউন্ডার- হার্দিক পাণ্ডিয়া (৬ বলে ৫) ও অক্ষর প্যাটেলও (১১ বলে ১৪)। সূর্য না জ্বলে উঠলে ভারত সম্ভবত ১০০-র ভিতরেই গুটিয়ে যেত!  

6/9

আমেরিকার বোলিং

USA Bowlers

স্যাডলি ভান স্কালকুইক এদিন ইউএসএ-র হয়ে সর্বাধিক ৪ উইকেট নিয়েছেন। ২ উইকেট হরমিত সিংয়ের। ১টি করে উইকেট আলি খান ও মহম্মদ মহসিনের। তবে মুম্বইতেই জন্মানো আমেরিকার তারকা পেসার সৌরভ নেত্রভালকর এদিন ৪ ওভার বল করে বেদম মার খেয়েছেন। ৬৫ রান হজম করেছেন। পাননি কোনও উইকেট।  

7/9

মিলিন্দ কুমার ও সঞ্জয় কৃষ্ণমূর্তি

Milind Kumar and Sanjay Krishnamurthy

১৬২ রানের জেতার টার্গেট নিয়ে ব্যাট করতে নেমে আমেরিকার শুরুটা খুবই খারাপ হয়েছিল। ৪ ওভারের ভিতর ১৩ রানে চলে যায় টপ অর্ডার। মহম্মদ সিরাজ দুরন্ত বল করে শুরুতেই তুলে নেন ২ উইকেট। তবে আমেরিকার হয়ে মিলিন্দ কুমার (৩৪ বলে ৩৪) ও সঞ্জয় কৃষ্ণমূর্তির (৩১ বলে ৩৭) জুটি বেশ চাপ দিয়েছিল ভারতকে। চতুর্থ উইকেটে ৫৮ রান যোগ করেন তাঁরা।   

8/9

ভারত বনাম ইউএসএ

IND vs USA

ডেভিড বনাম গোলিয়াথের গল্প শেষ পর্যন্ট আমেরিকা তৈরি করতে পারল না। অভিজ্ঞ ভারতের কাছে ২৯ রানে হেরেই গেল আমেরিকা। ৮ উইকেটে ১৩২ রান তুলেই থামতে হয় মোনাঙ্কদের। ভারতের হয়ে সিরাজ তুলে নিলেন ৩ উইকেট। অর্শদীপ সিং ও অক্ষর প্যাটেল নিলেন ২ উইকেট করে। ১ উইকেট বরুণ চক্রবর্তীর  

9/9

'ডিফিট হিস্ট্রি, রিপিট হিস্ট্রি'

Defeat History Repeat History

ইতিহাস বলছে কোনও দেশ টি-২০ বিশ্বকাপ আয়োজন করে জেতেনি। সেই ইতিহাসকেই হারাতে হবে। তাই এবারের কাপ 'ডিফিট হিস্ট্রি। আর 'রিপিট হিস্ট্রি' বলতে ভারত গতবারের চ‍্যাম্পিয়ন। সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি করতে হবে। এই দুই মর্মেই বিশ্বকাপের সম্প্রচারকারী স্টার স্পোর্টস এই কাপযুদ্ধের স্লোগান রেখেছে 'ডিফিট হিস্ট্রি, রিপিট হিস্ট্রি' 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Partha Chattopadhyay: 'আমার আমলে তৃণমূলে বেহালায় চুপচাপ ফুলে ছাপ হয়েছে, এখন কে কোথায় ছাপ দেবে জানি না!', বিস্ফোরক পার্থ...

পরবর্তী অ্যালবাম

SIR in Bengal: SIR-এ স্থায়ী বাসিন্দার শংসাপত্র বৈধ, জানিয়ে দিল কমিশন

SIR in Bengal: SIR-এ স্থায়ী বাসিন্দার শংসাপত্র বৈধ, জানিয়ে দিল কমিশন

SIR in Bengal: SIR-এ স্থায়ী বাসিন্দার শংসাপত্র বৈধ, জানিয়ে দিল কমিশন 6
Partha Chattopadhyay: &#039;আমার আমলে তৃণমূলে বেহালায় চুপচাপ ফুলে ছাপ হয়েছে, এখন কে কোথায় ছাপ দেবে জানি না!&#039;, বিস্ফোরক পার্থ...

Partha Chattopadhyay: 'আমার আমলে তৃণমূলে বেহালায় চুপচাপ ফুলে ছাপ হয়েছে, এখন কে কোথায় ছাপ দেবে জানি না!', বিস্ফোরক পার্থ...

Partha Chattopadhyay: 'আমার আমলে তৃণমূলে বেহালায় চুপচাপ ফুলে ছাপ হয়েছে, এখন কে কোথায় ছাপ দেবে জানি না!', বিস্ফোরক পার্থ... 10
Sunil Thapa Dies: সুনীলহীন সিনেমা! ৩০০ ছবিতে আনন্দ দেওয়া অভিনেতা আর নেই, আচমকাই হৃদরোগে সব শেষ

Sunil Thapa Dies: সুনীলহীন সিনেমা! ৩০০ ছবিতে আনন্দ দেওয়া অভিনেতা আর নেই, আচমকাই হৃদরোগে সব শেষ

Sunil Thapa Dies: সুনীলহীন সিনেমা! ৩০০ ছবিতে আনন্দ দেওয়া অভিনেতা আর নেই, আচমকাই হৃদরোগে সব শেষ 6
Laxmi Bhandar: বাজেটের পরই ঘরে ঘরে মমতার ছোঁয়া, রাজ্য জুড়ে অ্যাকাউন্টে ঢুকল বর্ধিত লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা! পাড়ায় পাড়ায় খেলা শুরু...

Laxmi Bhandar: বাজেটের পরই ঘরে ঘরে মমতার ছোঁয়া, রাজ্য জুড়ে অ্যাকাউন্টে ঢুকল বর্ধিত লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা! পাড়ায় পাড়ায় খেলা শুরু...

Laxmi Bhandar: বাজেটের পরই ঘরে ঘরে মমতার ছোঁয়া, রাজ্য জুড়ে অ্যাকাউন্টে ঢুকল বর্ধিত লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা! পাড়ায় পাড়ায় খেলা শুরু... 7