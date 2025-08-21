Suryakumar Yadav Watch: চর্চায় সূর্যর 'রামজন্মভূমি' ঘড়ি, ডায়ালে দশরথপুত্রের সঙ্গে বজরংবলী, ঘড়ির দামে পুরো বাড়ি হয়ে যাবে!

Suryakumar Yadav Watch: চর্চায় সূর্যর 'রামজন্মভূমি' ঘড়ি, ডায়ালে দশরথপুত্রের সঙ্গে বজরংবলী, ঘড়ির দামে পুরো বাড়ি হয়ে যাবে!
Suryakumar Yadav Watch: চর্চায় সূর্যর 'রামজন্মভূমি' ঘড়ি, যা তিনি এশিয়া কাপের দল ঘোষণার পর সাংবাদিক বৈঠকে পরে এসেছিলেন। ঘড়ির ডায়ালে দশরথপুত্রের সঙ্গে বজরংবলী রয়েছেন। এই ঘড়ির দামে বাড়ি হয়ে যাবে! দাম জানেন?
