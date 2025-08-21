English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Suryakumar Yadav Watch: চর্চায় সূর্যর 'রামজন্মভূমি' ঘড়ি, ডায়ালে দশরথপুত্রের সঙ্গে বজরংবলী, ঘড়ির দামে পুরো বাড়ি হয়ে যাবে!

Suryakumar Yadav Watch: চর্চায় সূর্যর 'রামজন্মভূমি' ঘড়ি, যা তিনি এশিয়া কাপের দল ঘোষণার পর সাংবাদিক বৈঠকে পরে এসেছিলেন। ঘড়ির ডায়ালে দশরথপুত্রের সঙ্গে বজরংবলী রয়েছেন। এই ঘড়ির দামে বাড়ি হয়ে যাবে! দাম জানেন?

| Aug 21, 2025, 09:17 PM IST
1/6

সূর্যকুমার যাদবের ঘড়ি

Suryakumar Yadav Watch

ভারতের আসন্ন অ্যাসাইনমেন্ট সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। ৯-২৮ সেপ্টেম্বর আয়োজিত হতে চলেছে এশিয়া কাপ । গতবারের চ্যাম্পিয়নদের ফোকাস শিরোপা ধরে রাখার দিকেই। গত মঙ্গলবার অজিত আগরকরের নেতৃত্বাধীন জাতীয় নির্বাচক কমিটি বেছে নিয়েছে এশিয়া কাপের ১৫ সদস্যের স্কোয়াড।   

2/6

সূর্যকুমার যাদবের ঘড়ি

Suryakumar Yadav Watch

যশস্বী জয়সওয়াল, শ্রেয়স আইয়ার, সাই সুদর্শন, কেএল রাহুল, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, প্রসিধ কৃষ্ণা ও মহম্মদ সিরাজের মতো ক্রিকেটারদের ভাবাই হল না! রবি বিষ্ণোইও বাদ পড়েছেন দল থেকে! যা নিয়ে বিস্তর চর্চা চলছে নেটপাড়ায়  

3/6

সূর্যকুমার যাদবের ঘড়ি

Suryakumar Yadav Watch

এসবের মাঝেই আলাদা করে নজর কেড়েছে সূর্যকুমার যাদবের ঘড়ি। মুম্বইয়ে এশিয়া কাপের দল বেছে নেওয়ার পর তিনি এসেছিলেন সাংবাদিক বৈঠকে। আগরকরের পাশে বসে যখন মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখনই সকলের চোখ গিয়েছিল সূর্যর সেই বিশেষ ঘড়িতে।  

4/6

সূর্যকুমার যাদবের ঘড়ি

Suryakumar Yadav Watch

রামভক্ত সূর্যর কব্জিতে শোভা পাচ্ছিল জ্যাকব অ্যান্ড কোংয়ের বানানো বিশেষ ঘড়ি। আমেরিকান লাক্সারি ওয়াচ এবং গয়না ব্র্যান্ড  জ্যাকব অ্যান্ড কোং। তারা একেবারে হাতে গোনা ৪৯টিই 'এপিক এক্স স্কেলেটন রাম জন্মভূমি টাইটেনিয়াম এডিশন' ঘড়ি বানিয়েছে। এরকম লিমিটেড এডিশনের একটি ঘড়ি আছে সূর্যরও।  

5/6

সূর্যকুমার যাদবের ঘড়ি

Suryakumar Yadav Watch

কমলা ব্যান্ডের ১০০ শতাংশ ওয়াটার প্রুফ ঘড়িতে রামমন্দিরের সঙ্গেই খোদাই করা আছে শ্রী রাম ও হনুমানের মূর্তি। লেখা রয়েছে 'শ্রী রাম'। বোঝাই যাচ্ছে যে, সূর্য রামভক্ত। আর প্রভু রামের প্রতি তাঁর ভক্তি-শ্রদ্ধা-বিশ্বাসই প্রতিফলিত হয়েছে।  

6/6

সূর্যকুমার যাদবের ঘড়ি

Suryakumar Yadav Watch

গত মার্চে  'সিকন্দর' ছবির প্রচারের সময়ে সলমান খানের হাতেও একইরকম ঘড়ি শোভা পেয়েছিল। বলিউডের ভাইজানের কাছে যে ঘড়ি আছে, সেই মডেলের ঘড়িই সূর্য পরেছেন। বলিউডে অভিষেক বচ্চনের কাছেও আছে এই ঘড়ি। আর এই ঘড়ির দাম ভারতীয় মুদ্রায় ৩৪ লক্ষ টাকা!  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Kolkata Metro: বিরোধী দলনেতা শমীক! আর শুভেন্দু? মেট্রো উদ্বোধনে আমন্ত্রণপত্রে... শোরগোল...

পরবর্তী অ্যালবাম

Kolkata Metro: বিরোধী দলনেতা শমীক! আর শুভেন্দু? মেট্রো উদ্বোধনে আমন্ত্রণপত্রে... শোরগোল...

Kolkata Metro: বিরোধী দলনেতা শমীক! আর শুভেন্দু? মেট্রো উদ্বোধনে আমন্ত্রণপত্রে... শোরগোল...

Kolkata Metro: বিরোধী দলনেতা শমীক! আর শুভেন্দু? মেট্রো উদ্বোধনে আমন্ত্রণপত্রে... শোরগোল... 9
Bengal Weather Updates: অষ্টম নিম্নচাপের জন্য শনিবার পর্যন্ত অতিভারী বৃষ্টি পুরো বাংলা জুড়ে! বজ্রবিদ্য়ুত্‍ ‌আর দুর্যোগ চলবে ক&#039;দিন? জেনে নিন...

Bengal Weather Updates: অষ্টম নিম্নচাপের জন্য শনিবার পর্যন্ত অতিভারী বৃষ্টি পুরো বাংলা জুড়ে! বজ্রবিদ্য়ুত্‍ ‌আর দুর্যোগ চলবে ক'দিন? জেনে নিন...

Bengal Weather Updates: অষ্টম নিম্নচাপের জন্য শনিবার পর্যন্ত অতিভারী বৃষ্টি পুরো বাংলা জুড়ে! বজ্রবিদ্য়ুত্‍ ‌আর দুর্যোগ চলবে ক'দিন? জেনে নিন... 9
Baba Vanga Predicts: অচিরেই মিলিওনেয়ার হবেন এই রাশির জাতকেরা! বলছেন স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা! মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা...

Baba Vanga Predicts: অচিরেই মিলিওনেয়ার হবেন এই রাশির জাতকেরা! বলছেন স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা! মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা...

Baba Vanga Predicts: অচিরেই মিলিওনেয়ার হবেন এই রাশির জাতকেরা! বলছেন স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা! মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা... 7
Shilpa Shetty-Raj Kundra to Premanand Maharaj: মদ-মাংসে পচে গিয়েছে ব্যভিচারী রাজ কুন্দ্রার কিডনি! আমারটাই আমি দেব প্রেমানন্দ মহারাজকে: ফলাহারী বাবা

Shilpa Shetty-Raj Kundra to Premanand Maharaj: মদ-মাংসে পচে গিয়েছে ব্যভিচারী রাজ কুন্দ্রার কিডনি! আমারটাই আমি দেব প্রেমানন্দ মহারাজকে: ফলাহারী বাবা

Shilpa Shetty-Raj Kundra to Premanand Maharaj: মদ-মাংসে পচে গিয়েছে ব্যভিচারী রাজ কুন্দ্রার কিডনি! আমারটাই আমি দেব প্রেমানন্দ মহারাজকে: ফলাহারী বাবা 7