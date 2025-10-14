English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Sushant Singh Rajput's sister contest vote: দীঘায় বামপ্রার্থী সুশান্ত সিং রাজপুতের বোন! ভোটময়দানে বড় চমক লিবারেশনের...

Bihar Assembly Elections 2025: আসন্ন বিহার নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন প্রয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের বোন দিব্যা গৌতম। তবে রাজনীতিতে তিনি নবাগতা নন, অন্য কোনও জগত থেকে তিনি হঠাৎ রাজনীতির ময়দানে পা রাখেননি। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় থেকেই তিনি বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 

| Oct 14, 2025, 09:18 PM IST
সুশান্তেের বোন দিব্যা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন প্রয়াত বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের খুড়তুতো বোন দিব্যা গৌতম। তাঁকে প্রার্থী করেছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) বা CPI-ML। উল্লেখযোগ্যভাবে, বিহারে বিরোধী দলগুলির জোট ‘মহাগঠবন্ধন’-এর অন্যতম শরিক হলো CPI-ML। পাটনা জেলার দীঘা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হচ্ছেন তিনি।

কে এই দিব্যা?

মহাগঠবন্ধনের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও আসন ভাগাভাগির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রকাশ করা না হলেও, মঙ্গলবার বিহারে প্রথম দফার ১২৩টি আসনের জন্য CPI-ML তাঁদের ১৮ জন প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করেছে। সেই তালিকাতেই প্রয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের খুড়তুতো বোন দিব্যা গৌতমের নাম রয়েছে।

কে এই দিব্যা?

প্রসঙ্গত, দীঘা বিধানসভা কেন্দ্রটি বর্তমানে ক্ষমতাসীন বিজেপি-র দখলে। এই কেন্দ্রের বর্তমান বিধায়ক হলেন সঞ্জীব চৌরাসিয়া, যিনি সিকিম ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল গঙ্গা প্রসাদের পুত্র। ফলে দিব্যার নির্বাচনী লড়াই সহজ হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে।

কে এই দিব্যা?

তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, দীঘা কেন্দ্রে মহিলা ভোটার এবং প্রথমবারের ভোটারদের মধ্যে দিব্যা গৌতমকে নিয়ে বিশেষ আগ্রহ তৈরি হতে পারে, যার প্রভাব ইভিএম-এ পড়লেও আশ্চর্যের কিছু থাকবে না।

কে এই দিব্যা?

দিব্যা গৌতমকে অবশ্য 'সেলিব্রিটি প্রার্থী' ভাবলে ভুল হবে। অর্থাৎ, অন্য কোনও জগত থেকে তিনি হঠাৎ রাজনীতির ময়দানে পা রাখেননি। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় থেকেই তিনি বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 

কে এই দিব্যা?

তিনি CPI-ML-এর ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (AISA)-এ যোগ দেন এবং ২০১২ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেন। সেই নির্বাচনে তিনি জয়ী হতে না পারলেও, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন।

কে এই দিব্যা?

মাস কমিউনিকেশনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর, দিব্যা বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশন (BPSC) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বিহার সরকারের সাপ্লাই ইন্সপেক্টর পদে নিযুক্ত হন। তাঁর UGC-NET ডিগ্রিও রয়েছে এবং বর্তমানে তিনি পিএইচডি করছেন।

কে এই দিব্যা?

CPI-ML জানিয়েছে, আগামী বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় দীঘা বিধানসভা কেন্দ্রের ইন্ডিয়া জোট সমর্থিত CPI-ML প্রার্থী হিসেবে দিব্যা গৌতম তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দেবেন। এই উপলক্ষে পাটনার কার্গিল চক থেকে একটি পদযাত্রারও আয়োজন করা হয়েছে।

