Sushant Singh Rajput's sister contest vote: দীঘায় বামপ্রার্থী সুশান্ত সিং রাজপুতের বোন! ভোটময়দানে বড় চমক লিবারেশনের...

Sushant Singh Rajput's sister contest vote: দীঘায় বামপ্রার্থী সুশান্ত সিং রাজপুতের বোন! ভোটময়দানে বড় চমক লিবারেশনের...
Bihar Assembly Elections 2025: আসন্ন বিহার নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন প্রয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের বোন দিব্যা গৌতম। তবে রাজনীতিতে তিনি নবাগতা নন, অন্য কোনও জগত থেকে তিনি হঠাৎ রাজনীতির ময়দানে পা রাখেননি। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় থেকেই তিনি বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
সুশান্তেের বোন দিব্যা
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন প্রয়াত বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের খুড়তুতো বোন দিব্যা গৌতম। তাঁকে প্রার্থী করেছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) বা CPI-ML। উল্লেখযোগ্যভাবে, বিহারে বিরোধী দলগুলির জোট ‘মহাগঠবন্ধন’-এর অন্যতম শরিক হলো CPI-ML। পাটনা জেলার দীঘা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হচ্ছেন তিনি।
