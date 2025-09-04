Sushmita Sen-Wasim Akram Marriage: গোপনে ওয়াসিম আক্রামকে বিয়ে করলেন সুস্মিতা? সত্যিটা প্রকাশ্যে আনেন বিশ্বসুন্দরী নিজেই...

Sushmita Sen-Wasim Akram Marriage: গোপনে ওয়াসিম আক্রামকে বিয়ে করলেন সুস্মিতা? সত্যিটা প্রকাশ্যে আনেন বিশ্বসুন্দরী নিজেই...
Wasim Akram-Sushmita Sen Love Story: সুস্মিতা সেনের সঙ্গে পাকিস্তানি ক্রিকেটার ওয়াসিম আক্রামের বিয়ের খবর ছড়িয়ে পড়ে। জানা যায় গোপনে বিয়ে করেছেন তাঁরা। কিছুদিন আগেই লোলিত মোদীর সঙ্গে তাঁর প্রেমকাহিনী ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই ব্যাপারে মুখে কুলুপ আঁটলেও ওয়াসিমকে নিয়ে মুখ খোলেন প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরী।
1/12
সুস্মিতা-ওয়াসিমের বিয়ে?
2/12
সুস্মিতা-ওয়াসিমের বিয়ে?
photos
TRENDING NOW
3/12
সুস্মিতা-ওয়াসিমের বিয়ে?
4/12
সুস্মিতা-ওয়াসিমের বিয়ে?
5/12
সুস্মিতা-ওয়াসিমের বিয়ে?
6/12
সুস্মিতা-ওয়াসিমের বিয়ে?
7/12
সুস্মিতা-ওয়াসিমের বিয়ে?
8/12
সুস্মিতা-ওয়াসিমের বিয়ে?
9/12
সুস্মিতা-ওয়াসিমের বিয়ে?
10/12
সুস্মিতা-ওয়াসিমের বিয়ে?
11/12
সুস্মিতা-ওয়াসিমের বিয়ে?
12/12
সুস্মিতা-ওয়াসিমের বিয়ে?
photos