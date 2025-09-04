English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Sushmita Sen-Wasim Akram Marriage: গোপনে ওয়াসিম আক্রামকে বিয়ে করলেন সুস্মিতা? সত্যিটা প্রকাশ্যে আনেন বিশ্বসুন্দরী নিজেই...

Wasim Akram-Sushmita Sen Love Story: সুস্মিতা সেনের সঙ্গে পাকিস্তানি ক্রিকেটার ওয়াসিম আক্রামের বিয়ের খবর ছড়িয়ে পড়ে। জানা যায় গোপনে বিয়ে করেছেন তাঁরা। কিছুদিন আগেই লোলিত মোদীর সঙ্গে তাঁর প্রেমকাহিনী ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই ব্যাপারে মুখে কুলুপ আঁটলেও ওয়াসিমকে নিয়ে মুখ খোলেন প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরী। 

| Sep 04, 2025, 08:44 PM IST
1/12

সুস্মিতা-ওয়াসিমের বিয়ে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বরাবরই খবরের শিরোনামে প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরী সুস্মিতা সেনের প্রেম ও বিয়ে। কিছুদিন আগেই লোলিত মোদীর সঙ্গে তাঁর প্রেমকাহিনী ছড়িয়ে পড়েছিল। আসলে লোলিত মোদী নিজেই তাঁর সঙ্গে সুস্মিতার প্রেমের কথা প্রকাশ্যে এনেছিলেন।   

2/12

সুস্মিতা-ওয়াসিমের বিয়ে?

একসময় সুস্মিতা সেনের সঙ্গে পাকিস্তানি ক্রিকেটার ওয়াসিম আক্রামের বিয়ের খবর ছড়িয়ে পড়ে। ২০১০ সালের শুরুর দিকে সেই বিয়ে নিয়ে মুখ খুলেছিলেন ওয়াসিমও।   

3/12

সুস্মিতা-ওয়াসিমের বিয়ে?

সেই সময় সুস্মিতাকে তাঁর দেখা অন্যতম 'মার্জিত এবং ভদ্র মহিলা' বলে অভিহিত করেন।  

4/12

সুস্মিতা-ওয়াসিমের বিয়ে?

নাচের রিয়েলিটি শো 'এক খিলাড়ি এক হাসিনা'তে বিচারক হিসেবে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন ওয়াসিম আক্রাম ও সুস্মিতা সেন। সেই সময় থেকেই তাদের সম্পর্ক নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়।   

5/12

সুস্মিতা-ওয়াসিমের বিয়ে?

২০১৩ সালে এই গুঞ্জন আবার নতুন করে ছড়িয়ে পড়ে, যখন বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে দাবি করা হয় যে তারা দু'জনে বিয়ে করতে চলেছেন।  

6/12

সুস্মিতা-ওয়াসিমের বিয়ে?

সেই সময় সুস্মিতা সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, "ওয়াসিমের সঙ্গে আমার বিয়ের খবর পড়ছি। পুরোটাই বাজে কথা! এটা প্রমাণ করে যে সংবাদ মাধ্যম কতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন হতে পারে।   

7/12

সুস্মিতা-ওয়াসিমের বিয়ে?

সুস্মিতা লেখেন, "ওয়াসিম আমার বন্ধু এবং সবসময় তাই থাকবেন। তাঁর জীবনে একজন অসাধারণ নারী আছেন। এই ধরনের গুজব অপ্রয়োজনীয় এবং অসম্মানজনক!"   

8/12

সুস্মিতা-ওয়াসিমের বিয়ে?

তিনি আরও বলেন, "আমার প্রিয় মানুষরা, যখন আমি আমার 'সেই মানুষটিকে' খুঁজে পাব, তখন আপনারাই প্রথম জানতে পারবেন।"  

9/12

সুস্মিতা-ওয়াসিমের বিয়ে?

ওয়াসিম আক্রাম এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "এই ধরনের গুজব অস্বীকার করতে করতে আমি ক্লান্ত। আমি চাই এটা চিরতরে বন্ধ হোক।"   

10/12

সুস্মিতা-ওয়াসিমের বিয়ে?

সুস্মিতার প্রশংসা করে তিনি বলেন, "তিনি আমার দেখা সবচেয়ে মার্জিত এবং ভদ্র মহিলাদের মধ্যে একজন। সুস্মিতার মতো একজন পেশাদার ও মার্জিত মানুষের সঙ্গে বিচারক হিসেবে কাজ করাটা খুবই মজার ছিল।"  

11/12

সুস্মিতা-ওয়াসিমের বিয়ে?

২০২২ সালে প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনী 'সুলতান: আ মেমোয়ার'-এ ওয়াসিম বলেন, সুস্মিতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গুঞ্জন সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ছিল। তার প্রথম স্ত্রী হুমার মৃত্যুর পর তাঁকে বিভিন্ন নারীর সঙ্গে জড়িয়ে খবর রটেছিল, যাদের মধ্যে সুস্মিতা সেনও ছিলেন।   

12/12

সুস্মিতা-ওয়াসিমের বিয়ে?

ওয়াসিম লেখেন, "সংবাদ মাধ্যম আমাকে অনেক সুন্দরীর সঙ্গে জড়িয়ে ধরেছিল, যার মধ্যে আমার সহ-বিচারক সুস্মিতা সেনও ছিলেন। সত্যি বলতে, আমি তখন কোনো গুরুতর সম্পর্কের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না।" 

