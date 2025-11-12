Delhi Blast: জঙ্গিদের নিশানায় ছিল প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান, রক্তে লাল করে দেওয়ার ছক ছিল পাকা?

Delhi Blast: জঙ্গিদের নিশানায় ছিল প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান, রক্তে লাল করে দেওয়ার ছক ছিল পাকা?
Red Fort blast: আঁতকে ওঠার মত তথ্য এল সামনে। অভিযুক্তরা আসলে আরও বড় ও ভয়ংকর হামলার পরিকল্পনা করেছিল। এই ঘটনা শুধু ট্রেলার ছিল।
1/8
লাল কেল্লা কাণ্ডে আরও ভয়ংকর তথ্য
2/8
লাল কেল্লা কাণ্ডে আরও ভয়ংকর তথ্য
photos
TRENDING NOW
3/8
লাল কেল্লা কাণ্ডে আরও ভয়ংকর তথ্য
4/8
মোবাইল থেকে মিলল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
5/8
মোবাইল থেকে মিলল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
6/8
অ্যাপে চলত প্রশিক্ষণ
7/8
অ্যাপে চলত প্রশিক্ষণ
8/8
কোড ওয়ার্ড
photos