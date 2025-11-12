English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Delhi Blast: জঙ্গিদের নিশানায় ছিল প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান, রক্তে লাল করে দেওয়ার ছক ছিল পাকা?

Red Fort blast: আঁতকে ওঠার মত তথ্য এল সামনে। অভিযুক্তরা আসলে আরও বড় ও ভয়ংকর হামলার পরিকল্পনা করেছিল। এই ঘটনা শুধু ট্রেলার ছিল।

| Nov 12, 2025, 01:29 PM IST
লাল কেল্লা কাণ্ডে আরও ভয়ংকর তথ্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির লাল কেল্লায় বিস্ফোরণকাণ্ডে সামনে এল আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। যা গোটা দেশের মাথা ঘুরিয়ে দেবে। তদন্তে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা আসলে আরও বড় ও ভয়ংকর হামলার পরিকল্পনা করেছিল।

লাল কেল্লা কাণ্ডে আরও ভয়ংকর তথ্য

সূত্রের খবর, প্রধান অভিযুক্ত মুজাম্মিল জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে যে, সে ও তার সহযোগী উমর বিস্তারিতভাবে লালকেল্লা এলাকায় রেইকি করেছিল। যেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবসে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন।  

লাল কেল্লা কাণ্ডে আরও ভয়ংকর তথ্য

নিরাপত্তা সংস্থাগুলির ধারণা, তারা ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের সময় হামলার পরিকল্পনা করেছিল - লক্ষ্য ছিল লালকেল্লা, যা ভারতের অন্যতম প্রতীকী ও কঠোরভাবে সুরক্ষিত এলাকা।

মোবাইল থেকে মিলল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

মুজাম্মিলের ফোন থেকে পাওয়া তথ্য ও ডেটা তদন্তকারীদের হাতে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র তুলে দিয়েছে। তাতে রয়েছে রেইকি-র ভিডিয়ো, বার্তা এবং লালকেল্লা এলাকার রুট ম্যাপ। 

মোবাইল থেকে মিলল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা, মেট্রো স্টেশনের কাছে হওয়া বিস্ফোরণটি হয়তো একটি 'পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ' ছিল, যার মাধ্যমে বড় হামলার প্রস্তুতি যাচাই করা হচ্ছিল। এই তথ্য প্রকাশের পর তদন্ত আরও জোরদার করা হয়েছে, এবং একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা উচ্চ সতর্কতায় রয়েছে।

অ্যাপে চলত প্রশিক্ষণ

আরও জানা গিয়েছে, সাদা এপ্রোনের আড়ালে থাকা চিকিৎসক সন্ত্রাসবাদীরা একটি বিশেষ এনক্রিপটেড অ্যাপের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখত।

অ্যাপে চলত প্রশিক্ষণ

এখনও পর্যন্ত শনাক্ত হওয়া সন্ত্রাসবাদীরা ছাড়াও আরও অনেকে ওই অ্যাপ ব্যবহার করত। যাদের মধ্যে রয়েছেন মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক শিক্ষক এবং কয়েকজন পড়ুয়াও। তদন্তকারীদের হাতে এসেছে চাঞ্চল্যকর আরও তথ্য। 

কোড ওয়ার্ড

সন্ত্রাসবাদীরা বিস্ফোরক পদার্থকে 'দাওয়াত' বা 'নিমন্ত্রণ' বলে উল্লেখ করত। বিস্ফোরণকে 'বিরিয়ানি' বলা হত।

