/নাইট ডিউটিতে গিয়েই সকালে মিলল নার্সের ঝুলন্ত দেহ! বাবার বিস্ফোরক অভিযোগে তোলপাড়

সিউড়ির এক বেসরকারি হাসপাতাল থেকে এক নার্সের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। তিনি রাতে নাইট ডিউটিতে যোগ দিয়েছিলেন। পরিবারের দাবি, এটি আত্মহত্যা নয়, বরং একটি চক্রান্তমূলক খুন। ঘটনার জেরে হাসপাতালে ভাঙচুর চালায় বিক্ষুব্ধ জনতা।
প্রসেনজিত্ মালাকার: ফের নার্সের রহস্যমৃত্যু। সিউড়ির এক বেসরকারি হাসপাতাল থেকে উদ্ধার নার্সের ঝুলন্ত দেহ। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
পুলিস জানিয়েছে, মৃতের নাম অনুশ্রী মাল (২৩)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বুধবার রাত প্রায় ৮টা নাগাদ তিনি ডিউটিতে যোগ দেন।
বৃহস্পতিবার সকালে হাসপাতালের তিন নম্বর কেবিনের দরজা দীর্ঘক্ষণ বন্ধ দেখে সন্দেহ হয় কর্মীদের। পরে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান।
খবর পেয়ে সিউড়ি থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।
কী কারণে এই মৃত্যু, তা এখনও স্পষ্ট নয়। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। ঘটনার জেরে উত্তেজিত জনতা ভাঙচুর চালায় হাসপাতালে। ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়।
অন্যদিকে অনুশ্রীর বাবা বিস্ফোরক অভিযোগ। তিনি জানিয়েছেন যে, তাঁর মেয়ে দীর্ঘ দু'বছর কার্ডিয়োলজিস্ট বিভাগে কাজ করত। বুধবার রাত ৮টা নাগাদ ফোন পেয়ে নাইট ডিউটি করার উদ্দেশ্যে হাসপাতালে যান অনুশ্রী। রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ তাঁকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে আসেন তাঁর বাবা।
রাত ১১টা নাগাদ পরিবারের সঙ্গে ফোনে কথাও হয় তাঁর, তখন তিনি জানিয়েছিলেন যে ওটি (OT)-তে ডিউটি রয়েছে এবং তিনি সুস্থ আছেন। তবে পরদিন সকালে সাড়ে ৬টা থেকে বারবার ফোন করা হলেও অনুশ্রী খোঁজ পাওয়া যায়নি। চিন্তিত হয়ে তাঁর বাবা হাসপাতালে পৌঁছে খবরাখবর নিতে গিয়ে জানতে পারেন, অনুশ্রী কার্ডিওলজির ৩ নম্বর রুমে রয়েছেন।
অনুপবাবুর আরও দাবি, ৩ নম্বর ঘরের দরজার বাইরে থেকে লক করা ছিল এবং চাবিও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরবর্তীতে রুমের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখা যায়, তার জাতীয় কিছু দিয়ে অনুশ্রীর দেহ ঝুলছে। খবর পেয়ে পুলিস এসে দেহটি উদ্ধার করে। মৃতার বাবার অভিযোগ, 'মেয়ের গলায় ফাঁসের মতো কোনো স্বাভাবিক দাগ ছিল না। ঘরের লক বাইরে থেকে করা ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মেয়েকে চক্রান্ত করে খুন করা হয়েছে।' ঘটনার পেছনে কার বা কাদের হাত রয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।
এই ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন স্বজনেরা। অনুপবাবু আরও বলেন, 'যে বা যারা রাতে ওকে ফোন করে ডেকেছিল, আগে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও নিষ্ঠাবান তদন্ত চাই, যাতে আসল সত্যি সামনে আসে এবং দোষীরা উপযুক্ত শাস্তি পায়।'
অন্যদিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তদন্তে সাহায্যের জন্য তারা যাবতীয় সিসিটিভি (CCTV) ভিডিয়ো ফুটেজ পুলিসকে দিয়েছে। পুলিস ঘটনার সবদিক খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার তদন্তে সিউড়ি থানার পুলিস।