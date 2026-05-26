Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /Suvendu Adhikari Annapurna Bhandar: অন্নপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে বিরাট বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর: স্পষ্ট করলেন লক্ষ্মীর ভান্ডারের ভবিষ্যৎও

Suvendu Adhikari Annapurna Bhandar: অন্নপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে বিরাট বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর: স্পষ্ট করলেন লক্ষ্মীর ভান্ডারের ভবিষ্যৎও

Written BySUDESHNA PAULUpdated bySUDESHNA PAUL
Published: May 26, 2026, 03:07 PM IST|Updated: May 26, 2026, 04:01 PM IST

Suvendu Adhikari Administrative Meet: কল্যাণীতে আয়োজিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক বৈঠকে এদিন যোগ দেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার, ঋতব্রত ব্যানার্জি সহ আরও বেশ কয়েকজন তৃণমূল সাংসদ-বৈঠক। যে প্রসঙ্গে বৈঠক শেষে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "৫ বছর ডাক পাইনি। আমরা সাংসদ-বিধায়কদের ডেকেছি। বিশেষ বিশেষ MLA, MP-রা এসেছেন। যেমন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। বসিরহাটের বিরোধী বিধায়ককে আজ বলার সুযোগ দিয়েছি। যাতে ডবল ইঞ্জিন সরকারের সুফল আমরা পাই, সেই লক্ষ্যেই গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে।"

 

1/8

মুখ্যমন্ত্রীর ৫ বড় ঘোষণা

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: কল্যাণীতে প্রশাসনিক বৈঠক শেষে ৫ বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। কী বললেন মুখ্যমন্ত্রী?

 

2/8

মুখ্যমন্ত্রীর ৫ বড় ঘোষণা

মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা অন্নপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে।

3/8

মুখ্যমন্ত্রীর ৫ বড় ঘোষণা

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, আগামিকাল, বুধবার বিকালে নবান্ন থেকেই অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম পাবলিশ হবে।

4/8

মুখ্যমন্ত্রীর ৫ বড় ঘোষণা

তবে অন্নপূর্ণার ফর্ম ফিলাপ যতক্ষণ না হচ্ছে, ততদিন লক্ষ্মীর ভান্ডার চলতে থাকবে। প্রসঙ্গত, লক্ষ্মীর ভান্ডারে ১৫০০ টাকা করে পাওয়া যায়, অন্নপূর্ণা ভান্ডারে পাওয়া যাবে মাসে ৩০০০ টাকা করে মাসিক আর্থির সহায়তা। 

5/8

মুখ্যমন্ত্রীর ৫ বড় ঘোষণা

এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, আয়ুষ দফতরকে স্বাস্থ্য দফতর থেকে আলাদা করতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

6/8

মুখ্যমন্ত্রীর ৫ বড় ঘোষণা

প্রসঙ্গত, ১ জুলাই থেকে রাজ্যে শুরু হচ্ছে আয়ুষ্মান ভারত। বছরে বিনামূল্যে ৫ লাখের হেল্থ কভারেজ।

 

7/8

মুখ্যমন্ত্রীর ৫ বড় ঘোষণা

তার আগে ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে মায়ের নামে একটি গাছ রোপণ প্রকল্পের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

 

8/8

মুখ্যমন্ত্রীর ৫ বড় ঘোষণা

আর তারপর অন্য রাজ্যের সঙ্গে ২১ জুন সাড়ম্বরে বিশ্ব যোগা দিবস পালিত হবে এরাজ্য়েও।

 

Tags:
Suvendu Adhikari Annapurna Bhandar
Suvendu Adhikari 5 Big Announcement
Annapurna Bhandar
LAKSHMIR BHANDAR
Ayushman Bharat
অন্নপূর্ণা ভান্ডার
লক্ষ্মীর ভান্ডার
আয়ুষ্মান ভারত

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
মাছে-ভাতে বাঙালি: রাজ্য়জুড়ে ৪০০ মা ক্যান্টিনে ৫ টাকায় মাছ-ভাত, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্

মাছে-ভাতে বাঙালি: রাজ্য়জুড়ে ৪০০ মা ক্যান্টিনে ৫ টাকায় মাছ-ভাত, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্

Suvendu Adhikari8 min ago
2

অন্নপূর্ণার ৩০০০ টাকা পেতে ফিল-আপ করতে হবে নতুন ফর্ম- কোন ফর্ম? কাল থেকেই কি শুরু?

Annapurna Bhandar New Form37 min ago
3

'পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অসহনীয় নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়েছেন': তৃণমূলকে বিঁধলেন সুখেন্দু

TMC43 min ago
4

নিরাপত্তায় গাফিলতি, ৫০ কোটি-র দুর্নীতি, জায়গা খালি করার নির্দেশ ‘জিমখানা ক্লাব'-কে

Delhi Gymkhana Club eviction43 min ago
5

আচমকাই প্রয়াত রমাকান্ত দায়ামা: ‘সব স্বপ্ন অপূর্ণই রয়ে গেল',কী কারণে মৃত্যু অভিনেতার?

Ramakant Daayama53 min ago