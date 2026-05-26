/Suvendu Adhikari Annapurna Bhandar: অন্নপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে বিরাট বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর: স্পষ্ট করলেন লক্ষ্মীর ভান্ডারের ভবিষ্যৎও

Suvendu Adhikari Administrative Meet: কল্যাণীতে আয়োজিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক বৈঠকে এদিন যোগ দেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার, ঋতব্রত ব্যানার্জি সহ আরও বেশ কয়েকজন তৃণমূল সাংসদ-বৈঠক। যে প্রসঙ্গে বৈঠক শেষে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "৫ বছর ডাক পাইনি। আমরা সাংসদ-বিধায়কদের ডেকেছি। বিশেষ বিশেষ MLA, MP-রা এসেছেন। যেমন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। বসিরহাটের বিরোধী বিধায়ককে আজ বলার সুযোগ দিয়েছি। যাতে ডবল ইঞ্জিন সরকারের সুফল আমরা পাই, সেই লক্ষ্যেই গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে।"
কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: কল্যাণীতে প্রশাসনিক বৈঠক শেষে ৫ বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। কী বললেন মুখ্যমন্ত্রী?
মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা অন্নপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, আগামিকাল, বুধবার বিকালে নবান্ন থেকেই অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম পাবলিশ হবে।
তবে অন্নপূর্ণার ফর্ম ফিলাপ যতক্ষণ না হচ্ছে, ততদিন লক্ষ্মীর ভান্ডার চলতে থাকবে। প্রসঙ্গত, লক্ষ্মীর ভান্ডারে ১৫০০ টাকা করে পাওয়া যায়, অন্নপূর্ণা ভান্ডারে পাওয়া যাবে মাসে ৩০০০ টাকা করে মাসিক আর্থির সহায়তা।
এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, আয়ুষ দফতরকে স্বাস্থ্য দফতর থেকে আলাদা করতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।
প্রসঙ্গত, ১ জুলাই থেকে রাজ্যে শুরু হচ্ছে আয়ুষ্মান ভারত। বছরে বিনামূল্যে ৫ লাখের হেল্থ কভারেজ।
তার আগে ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে মায়ের নামে একটি গাছ রোপণ প্রকল্পের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।
আর তারপর অন্য রাজ্যের সঙ্গে ২১ জুন সাড়ম্বরে বিশ্ব যোগা দিবস পালিত হবে এরাজ্য়েও।