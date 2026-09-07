Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /১৫০০ নয়, রাজ্যের বিশেষভাবে সক্ষম মহিলারা পাবেন ৪৫০০ টাকা! বিরাট বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

১৫০০ নয়, রাজ্যের বিশেষভাবে সক্ষম মহিলারা পাবেন ৪৫০০ টাকা! বিরাট বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 07, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 01:38 PM IST

Bengal Pension Scheme money: বর্ধিত হারে পেনশন স্কিমের সূচনা মুখ্যমন্ত্রীর। সেই অনুষ্ঠান থেকেই বিশেষভাবে সক্ষম মহিলাদের জন্য বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। 

বিশেষভাবে সক্ষম মহিলারা পাবেন ৪৫০০ টাকা1/7

বিশেষভাবে সক্ষম মহিলারা পাবেন ৪৫০০ টাকা

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্য়ায়: প্রতিবন্ধী ভাতা নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। বিশেষভাবে সক্ষম মহিলারা শুধু ১৫০০ নয়, পাবেন মোট ৪৫০০ টাকা। কীভাবে? বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। 

বর্ধিত হাতে পেনশন স্কিম2/7

বর্ধিত হাতে পেনশন স্কিম

সরকারে এসেই বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য আর্থিক সহায়তা বা প্রতিবন্ধী ভাতা ১০০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা বাড়িয়ে ১৫০০ টাকা করার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। 

যোগ্যরা সবাই পাবেন টাকা3/7

যোগ্যরা সবাই পাবেন টাকা

আজ নবান্ন থেকে বর্ধিত হারে পেনশন প্রদানের সেই কর্মসূচির সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কর্মসূচির সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমস্ত যোগ্যকেই দেওয়া হবে। ডিবিটির মাধ্যমে অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে টাকা। 

বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর4/7

বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

সেই অনুষ্ঠান থেকেই বিশেষভাবে সক্ষম মহিলাদের জন্য বড় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, রাজ্যে ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সী বিশেষভাবে সক্ষমের সংখ্যা ১,২৪,০০০। 

বিশেষভাবে সক্ষম মহিলারা পাবেন অন্নপূর্ণাও5/7

বিশেষভাবে সক্ষম মহিলারা পাবেন অন্নপূর্ণাও

এরমধ্যে যারা মহিলা, তাঁরা পেনশন স্কিমে ১৫০০ টাকা আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি,  অন্নপূর্ণার ৩০০০ টাকাও পাবেন। অর্থাৎ,  ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সী বিশেষভাবে সক্ষম মহিলারা মোট ৪৫০০ টাকা পাবেন। 

সরকারি নিয়ম6/7

সরকারি নিয়ম

উল্লেখ্য, সরকারের তরফে ঘোষিত নিয়ম অনুযায়ী, সরকারি চাকরি করলে বা অন্য কোনও সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেলে তিনি অন্নপূর্ণা যোজনার আওতাভুক্ত হন না। যে কারণে আশা কর্মী বা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা অন্নপূর্ণা যোজনা পান না।

নিয়মে ব্যতিক্রম7/7

নিয়মে ব্যতিক্রম

তবে রাজ্যের বিশেষভাবে সক্ষম মহিলাদের জন্য সেই নিয়মে ব্যতিক্রম ঘটতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা অনুযায়ী, বিশেষভাবে সক্ষম মহিলারা পেনশন স্কিম ও অন্নপূর্ণা যোজনা দুই-ই পাবেন।

TAGS:
Protibondhi Bhata
Allowance for Specially abled women

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
রক্তমাখা দাম্পত্য: রিয়া তালুকদারের মুন্ডু কেটে ফ্রিজে মুড়ে রেখে দিল রামানুজ, বীভৎস
2
3
4
5