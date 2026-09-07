/১৫০০ নয়, রাজ্যের বিশেষভাবে সক্ষম মহিলারা পাবেন ৪৫০০ টাকা! বিরাট বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Bengal Pension Scheme money: বর্ধিত হারে পেনশন স্কিমের সূচনা মুখ্যমন্ত্রীর। সেই অনুষ্ঠান থেকেই বিশেষভাবে সক্ষম মহিলাদের জন্য বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী।
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্য়ায়: প্রতিবন্ধী ভাতা নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। বিশেষভাবে সক্ষম মহিলারা শুধু ১৫০০ নয়, পাবেন মোট ৪৫০০ টাকা। কীভাবে? বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
সরকারে এসেই বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য আর্থিক সহায়তা বা প্রতিবন্ধী ভাতা ১০০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা বাড়িয়ে ১৫০০ টাকা করার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।
আজ নবান্ন থেকে বর্ধিত হারে পেনশন প্রদানের সেই কর্মসূচির সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কর্মসূচির সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমস্ত যোগ্যকেই দেওয়া হবে। ডিবিটির মাধ্যমে অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে টাকা।
সেই অনুষ্ঠান থেকেই বিশেষভাবে সক্ষম মহিলাদের জন্য বড় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, রাজ্যে ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সী বিশেষভাবে সক্ষমের সংখ্যা ১,২৪,০০০।
এরমধ্যে যারা মহিলা, তাঁরা পেনশন স্কিমে ১৫০০ টাকা আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি, অন্নপূর্ণার ৩০০০ টাকাও পাবেন। অর্থাৎ, ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সী বিশেষভাবে সক্ষম মহিলারা মোট ৪৫০০ টাকা পাবেন।
উল্লেখ্য, সরকারের তরফে ঘোষিত নিয়ম অনুযায়ী, সরকারি চাকরি করলে বা অন্য কোনও সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেলে তিনি অন্নপূর্ণা যোজনার আওতাভুক্ত হন না। যে কারণে আশা কর্মী বা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা অন্নপূর্ণা যোজনা পান না।
তবে রাজ্যের বিশেষভাবে সক্ষম মহিলাদের জন্য সেই নিয়মে ব্যতিক্রম ঘটতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা অনুযায়ী, বিশেষভাবে সক্ষম মহিলারা পেনশন স্কিম ও অন্নপূর্ণা যোজনা দুই-ই পাবেন।