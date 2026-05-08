English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Home
  • গ্যালারি
  • Mamata Banerjee | Suvendu Adhikari: শনিতে মেগা শপথ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর- সোশ্যালে এখনও নিজেকে মুখ্যমন্ত্রী দাবি মমতার, নজিরবিহীন

Mamata Banerjee | Suvendu Adhikari: শনিতে মেগা শপথ 'মুখ্যমন্ত্রী' শুভেন্দুর- সোশ্যালে এখনও নিজেকে 'মুখ্যমন্ত্রী' দাবি মমতার, নজিরবিহীন

আজ বিজেপি পরিষদীয় দলের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর নাম প্রস্তাব করেন দিলীপ ঘোষ। অন্য বিধায়করা তাতে সমর্থন জানান। 

| May 08, 2026, 07:43 PM IST

Suvendu Adhikari Bengal CM Announced: আজ বিজেপি পরিষদীয় দলের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর নাম প্রস্তাব করেন দিলীপ ঘোষ। অন্য বিধায়করা তাতে সমর্থন জানান। 

 

1/9

মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন শুভেন্দু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় বিজেপি সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী। বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর নাম ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। 

2/9

এখনও 'মুখ্যমন্ত্রী' মমতা!

এদিকে এখনও তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের ফেসবুক পেজে জ্বলজ্বল করছে, "Honourable Chief Minister, West Bengal" লেখা।

3/9

এখনও 'মুখ্যমন্ত্রী' মমতা!

শুধু ফেসবুক প্রোফাইল নয়,  তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের এক্স হ্যান্ডেলেও জ্বলজ্বল করছে,"Honourable Chief Minister, West Bengal" লেখা।

4/9

'মুখ্যমন্ত্রী' মমতাকে নিয়ে মিম

আর যা নিয়ে ইতিমধ্য়েই রঙ্গ-তামাশা, মশকরা, মিমে সোশ্যাল মিডিয়া ভরিয়ে দিয়েছেন নেটিজেনরা। 

5/9

শুভেন্দুর কাছে পরাজিত মমতা

২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর আসনে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে ১৫ হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়।

6/9

শনিতে 'মুখ্যমন্ত্রী' শুভেন্দুর শপথ

বিজেপির গেরুয়া ঝড়ের কাছে ভরাডুবি ঘটেছে তৃণমূলেরও। ২০৭ বিধায়ক নিয়ে শনিবার, ৯ মে, শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে শপথ নেবে বাংলার প্রথম বিজেপি সরকার।

7/9

পদত্যাগে অস্বীকার 'মুখ্যমন্ত্রী' মমতার

কিন্তু হেরে গেলেও পদত্যাগ করতে অস্বীকার করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্পষ্ট জানান, তিনি পদত্যাগ করবেন না। কারণ, এটা জনতার রায় নয়। 

8/9

বিধানসভা ভেঙেছেবন রাজ্যপাল

এরপর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিধানসভা ভেঙে দেন রাজ্যপাল এন কে রবি। যারফলে আক্ষরিক অর্থেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

9/9

এখনও 'মুখ্যমন্ত্রী' মমতা!

কিন্তু তারপরেও, এমনকি শুভেন্দু অধিকারীর নাম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পরেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলে জ্বলজ্বল করছে লেখা, "Honourable Chief Minister, West Bengal."

পরবর্তী
অ্যালবাম

Bengal CMs: মসনদে এবার শুভেন্দু: কে ছিলেন প্রথম মুখ্যমন্ত্রী? চিনে নিন, বাংলার সমস্ত CM-কে

পরবর্তী অ্যালবাম

Bengal CMs: মসনদে এবার শুভেন্দু: কে ছিলেন প্রথম মুখ্যমন্ত্রী? চিনে নিন, বাংলার সমস্ত CM-কে

Bengal CMs: মসনদে এবার শুভেন্দু: কে ছিলেন প্রথম মুখ্যমন্ত্রী? চিনে নিন, বাংলার সমস্ত CM-কে

Bengal CMs: মসনদে এবার শুভেন্দু: কে ছিলেন প্রথম মুখ্যমন্ত্রী? চিনে নিন, বাংলার সমস্ত CM-কে 10
Suvendu Adhikari Networth: পড়াশোনায় তুখোড়, রাজনীতিতেও &#039;জায়ান্ট কিলার&#039;, &#039;মুখ্যমন্ত্রী&#039; শুভেন্দু মোট কত সম্পত্তির অধিকারী?

Suvendu Adhikari Networth: পড়াশোনায় তুখোড়, রাজনীতিতেও 'জায়ান্ট কিলার', 'মুখ্যমন্ত্রী' শুভেন্দু মোট কত সম্পত্তির অধিকারী?

Suvendu Adhikari Networth: পড়াশোনায় তুখোড়, রাজনীতিতেও 'জায়ান্ট কিলার', 'মুখ্যমন্ত্রী' শুভেন্দু মোট কত সম্পত্তির অধিকারী? 10
Horoscope Today: মিথুনের প্রেম, তুলার বিনিয়োগ, বৃশ্চিকের নতুন রাস্তা; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

Horoscope Today: মিথুনের প্রেম, তুলার বিনিয়োগ, বৃশ্চিকের নতুন রাস্তা; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

Horoscope Today: মিথুনের প্রেম, তুলার বিনিয়োগ, বৃশ্চিকের নতুন রাস্তা; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে 12
Operation Sindoor First Anniversary: দুর্গম রণক্ষেত্রে দুধ-চা-লস্যি; অপারেশন সিঁদুরে ১০ বছরের শ্রবণের অবিশ্বাস্য &#039;যুদ্ধ&#039;

Operation Sindoor First Anniversary: দুর্গম রণক্ষেত্রে দুধ-চা-লস্যি; অপারেশন সিঁদুরে ১০ বছরের শ্রবণের অবিশ্বাস্য 'যুদ্ধ'

Operation Sindoor First Anniversary: দুর্গম রণক্ষেত্রে দুধ-চা-লস্যি; অপারেশন সিঁদুরে ১০ বছরের শ্রবণের অবিশ্বাস্য 'যুদ্ধ' 7