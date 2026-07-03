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৩ মাসের পরিকল্পনা...কোথা থেকে আসবে অন্নপূর্ণা যোজনা, মহিলাদের ফ্রি বাসের টাকা? উপায় বাতলে বড় নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 03, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:23 PM IST

Annapurna Yojana Cost: দ্বিতীয় দফায় ১ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা দেওয়া। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১ কোটি ৩০ লাখ অন্নপূর্ণার আবেদনকারী অনুমোদন পেয়েছেন। বাদ পড়েছেন ৩০ লাখ। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, অযোগ্যদের বাদ দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় নন, অভারতীয় এমন কেউ অন্নপূর্ণার টাকা পাবেন না।

সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্প1/7

সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্প

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্ষমতায় এসেই একগুচ্ছ জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সূচনা করেছে বিজেপি সরকার। যারমধ্যে মহিলাদের জন্য অন্নপূর্ণা ভান্ডার থেকে শুরু করে রয়েছে ফ্রি-তে সরকারি বাসে যাতায়াত। 

কোথা থেকে আসবে টাকা?2/7

কোথা থেকে আসবে টাকা?

এখন কোথা থেকে আসবে এই সমস্ত প্রকল্পের টাকা? তার উপায়ই বাতলে দিয়ে বড় নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিভিন্ন দফতরকে খরচ কমানোর নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর। 

অযোগ্যদের বাদ দিন, খরচ কমান3/7

অযোগ্যদের বাদ দিন, খরচ কমান

মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট নির্দেশ, "বিভিন্ন প্রকল্প যারা পাওয়ার যোগ্য নন, তাদের বাদ দিতে হবে। সেই দরুণ যে খরচ কমবে সেই টাকাতে অন্যান্য প্রকল্প চালাতে সুবিধা হবে আমাদের। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার, মহিলাদের জন্য ফ্রিতে সরকারি বাসে যাতায়াত সহ এই প্রকল্পগুলি চালাতে আমাদের সুবিধা হবে।" 

রেভিনিউ কোথা থেকে আসবে?4/7

রেভিনিউ কোথা থেকে আসবে?

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "রেভিনিউ যাতে কোনওভাবেই যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেটার দিকে আপনারা নজর দিন। বালি, পাথর থেকে রেভিনিউ আদায়ে যেন কোনও ফাঁকি না হয়।" 

টাকা বাঁচিয়ে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে5/7

টাকা বাঁচিয়ে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে

কিন্তু অযোগ্যরা যেন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা না পায়। সেখানে খরচ কমাতে হবে। সেই টাকা বাঁচিয়ে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার, মহিলাদের জন্য ফ্রিতে সরকারি বার মতো প্রকল্পে খরচ করতে হবে। সূত্রের খবর, প্রশাসনিক বৈঠকে এমন নির্দেশই দেন মুখ্যমন্ত্রী। 

৩ মাসের পরিকল্পনা6/7

৩ মাসের পরিকল্পনা

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আগামী ৩ মাসের পরিকল্পনা করতে হবে। অগাস্ট মাস থেকে বাজেট কার্যকর হচ্ছে। অগাস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর- এই ৩ মাসের পরিকল্পনা তৈরি করে নিন। 

 

মডেল প্ল্যান করে কাজ7/7

মডেল প্ল্যান করে কাজ

প্রত্যেকটি দফতর মডেল পরিকল্পনা করে সেই অনুযায়ী কাজ করবেন। পরিকল্পনা করবেন। কিন্তু কাজ হবে না, এমনটা যেন না হয়। নবান্নের প্রশাসনিক বৈঠকে প্রত্যেকটি দফতরকে কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর।

TAGS:
Annapurna Yojana Cost

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