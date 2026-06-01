/BJP Women Ministers: ফ্যাশন ডিজাইনার থেকে পরিচারিকা! শুভেন্দুর মহিলা ব্রিগেডে কারা? চিনে নিন ৭ মন্ত্রীকে

West Bengal BJP Women Ministers: গঠিত হল শুভেন্দু অধিকারী মন্ত্রিসভা। লোকভবনে ৩৫ জন মন্ত্রী শপথ নিলেন। মোট ১৩ জন পূর্ণমন্ত্রী, ৩ জন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং ১৯ জন প্রতিমন্ত্রী এদিন শপথবাক্য পাঠ করলেন। শুভেন্দুর মহিলা বিগ্রেডের সংখ্যা ৭।
শুভেন্দুর মহিলা ব্রিগেডে প্রথম নাম অগ্নিমিত্রা পালের। গত ৯ মে শুভেন্দুর মন্ত্রিসভায় ব্রিগেড গ্রাউন্ডে শপথ নেন অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি 'পৌর বিষয়ক ও নগর উন্নয়ন' (Municipal Affairs & Urban Development) এবং 'মহিলা ও শিশু কল্যাণ এবং সমাজকল্যাণ' (Women and Child Development & Social Welfare) দপ্তরের পূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
শুভেন্দুর মন্ত্রিসভায় স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন তুফানগঞ্জের মালতী রাভা রায়। কোচবিহারের তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী প্রাক্তন ক্রিকেটার শিবশঙ্করকে ৩১ হাজার ভোটে হারিয়েছিলেন মালতী। মালতী রাভা রায় পেয়েছেন ১২২৫২৫ ভোট। শিবশঙ্কর পেয়েছেন ৯৬০৬৮ভোট। মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার আগে থেকেই তিনি কোচবিহার জেলায় মাঠপর্যায়ের রাজনীতি এবং স্থানীয় উন্নয়নের কাজের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। উত্তরবঙ্গে বিজেপি সংগঠন গড়ে তোলা এবং কর্মী তৈরিতে দীর্ঘদিনের নিরলস প্রচেষ্টার জন্য দলীয় মহলে তার এক শক্তিশালী পরিচিতি রয়েছে।
প্রতিমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন বর্ধমান দক্ষিণের মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। পেশায় তিনি আইনজীবী। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক গুণাবলীর কারণে পরিচিত। আগে কংগ্রেসে ছিলেন। বেশ কিছুদিন আগে বিজেপিতে যোগ দেন। মহিলা মোর্চার বর্ধমানের পদাধিকারী। গত লোকসভা নির্বাচনে দিলীপ ঘোষের সমর্থনে প্রচার সহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে দেখা গেছে তাঁকে। (তথ্য: পার্থ চৌধুরি)
শ্যামপুকুরে তৃণমূলের দীর্ঘদিনের হেভিওয়েট প্রার্থী শশী পাঁজাকে হারিয়ে শ্যামপুকুর আসন দখল করেন বিজেপির পূর্ণিমা চক্রবর্তী। পূর্ণিমার এই সাফল্য নির্বাচনে বিজেপি অন্যতম বড় এবং উল্লেখযোগ্য জয় হিসেবে দেখা হয়। উত্তর কলকাতার স্থানীয় নাগরিক সমস্যা ও মানুষের সুযোগ-সুবিধার ওপর বিশেষ জোর দেওয়ার কারণে পূর্ণিমা চক্রবর্তী এলাকায় বেশ পরিচিত। শশী পাঁজার মতো একজন হেভিওয়েট এবং প্রতিষ্ঠিত মন্ত্রীকে পরাজিত করার মাধ্যমেই তিনি রাতারাতি রাজনৈতিক মহলের লাইমলাইটে চলে আসেন।
মা ছিলেন মন্ত্রী। প্রাক্তন মন্ত্রী ছায়া ঘোষের মেয়ে তিনি। প্রথমবার ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন গার্গী দাস ঘোষ। চার বারের বিধায়ককে হারিয়ে প্রথম বার জিতেই মন্ত্রী হলেন বিজেপির গার্গী দাস ঘোষ। গার্গী দাস ঘোষ ৭৩,৩৫৫ ভোট পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা অপূর্ব সরকার (ডেভিড)-কে ১০,০০০-এরও বেশি ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। (তথ্য: সোমা মাইতি)
গার্গী দাস ঘোষ রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান। তাঁর মা ছায়া ঘোষ ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ত্রাণ মন্ত্রী এবং ২০০১ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত কৃষি বিপণন বিভাগের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সোমবার প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন গার্গী দাস ঘোষ। ২৬ এর ভোটেই প্রথম বিধানসভায় লড়েছেন গার্গী দাস ঘোষ। জিতেই হলেন মন্ত্রী। (তথ্য: সোমা মাইতি)
বাবা ছিলেন বিধায়ক,মেয়ে মন্ত্রী হলেন। বলাগড়ের বিজেপি বিধায়ক সুমনা সরকার রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন। বাবার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে চান। আজ বাবা, মা বেঁচে থাকলে খুশি হতেন। তবে দায়িত্ব অনেক বাড়ল বলে জানান সুমনা। (তথ্য: বিধান সরকার)
হুগলির বলাগড় বিধানসভা থেকে বিজেপি প্রার্থী হয়েছিলেন সুমনা সরকার। প্রতিদ্বন্দ্বী হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধারাকে প্রায় ৪৩ হাজার ভোটে হারিয়ে বিধায়ক নির্বাচিত হন। রাজ্যের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন সুমনা সরকার। লোকভবন থেকে শপথ গ্রহণ করে সোজা চলে আসেন ত্রিবেণী স্বশুর বাড়িতে। সেখানে ফুল মিষ্টি দিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে হাজির হন প্রতিবেশী থেকে আত্মীয় স্বজনরা। (তথ্য: বিধান সরকার)
বাকি মন্ত্রীদের থেকে কলিতা মাঝির জীবন একেবারেই আলাদা। অন্যের বাড়িতে পরিচারিকা হিসাবে কাজ করে রাজনৈতিক লড়াইয়ের ময়দানে নামেন তিনি। বিধানসভার আউশগ্রাম আসন থেকে বিজেপির প্রার্থী হয়ে জেতেন বিপুল ভোটে। এক সাধারণ মহিলা থেকে বিধায়ক- কলিতা মাজির এই উত্থান যেন রাজনীতির মাঠে এক অনন্য স্বপ্নপূরণের গল্প।
গুসকরা পুরসভার বাসিন্দা কলিতা দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় কিছু বাড়িতে কাজ করতেন। দিনের পর দিন সংসার চালাতে হিমশিম খেলেও মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছে তাঁকে টেনে এনেছিল রাজনীতিতে। ২০২১ সালেও তিনি তৃণমূল প্রার্থী অভেদানন্দ থান্ডারের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, কিন্তু তখন প্রায় ১১ হাজার ৮১৫ ভোটে পরাজয় হয়েছিল তাঁর। তবুও হাল ছাড়েননি। এবারে আউশগ্রাম কেন্দ্রে কলিতা মাজি পেয়েছেন ১ লক্ষ ৭ হাজার ৬৯২ ভোট। তৃণমূল প্রার্থী শ্যাম প্রসন্ন লোহার থেকে ১২ হাজার ৫৩৫ ভোটে এগিয়ে থেকে জয় নিশ্চিত করেন।