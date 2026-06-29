/হাইকোর্ট থেকে বিগ ব্রেকিং! বড় স্বস্তি পেলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

Suvendu Adhikari: কোন মামলায় এই রক্ষাকবচ? শুভেন্দু অধিকারী বিরোধী দলনেতা ছিলেন।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর রক্ষাকবচের মেয়াদ বৃদ্ধি করল কলকাতা হাইকোর্ট।
৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না! স্পষ্ট জানিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য।
কোন মামলায় এই রক্ষাকবচ? এই মামলার সূত্রপাত ২০২৪ সালে। যখন শুভেন্দু অধিকারী বিরোধী দলনেতা ছিলেন।
২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে শুভেন্দু অধিকারীর কোলাঘাটের অফিসে তল্লাশি হয়। সেইসময় পুলিস এফআইআর দায়ের করে।
পুলিসের দায়ের করা সেই এফআইআর খারিজের আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।
সেই মামলাতেই মিলল স্বস্তি। সেই মামলায় এর আগেও একাধিকবার রক্ষাকবচের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে আদালত।
এর আগে ২৪ মে এই মামলায় একবার রক্ষাকবচের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। আজ ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়ানো হল।