Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /হাইকোর্ট থেকে বিগ ব্রেকিং! বড় স্বস্তি পেলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

হাইকোর্ট থেকে বিগ ব্রেকিং! বড় স্বস্তি পেলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 29, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 03:19 PM IST

Suvendu Adhikari: কোন মামলায় এই রক্ষাকবচ? শুভেন্দু অধিকারী বিরোধী দলনেতা ছিলেন।

 

শুভেন্দু অধিকারীর রক্ষাকবচের মেয়াদ বৃদ্ধি1/7

শুভেন্দু অধিকারীর রক্ষাকবচের মেয়াদ বৃদ্ধি

অর্ণবাংশু নিয়োগী: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর রক্ষাকবচের মেয়াদ বৃদ্ধি করল কলকাতা হাইকোর্ট।

কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না!2/7

কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না!

৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না! স্পষ্ট জানিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। 

কোন মামলায় রক্ষাকবচ? 3/7

কোন মামলায় রক্ষাকবচ?

কোন মামলায় এই রক্ষাকবচ? এই মামলার সূত্রপাত ২০২৪ সালে। যখন শুভেন্দু অধিকারী বিরোধী দলনেতা ছিলেন।

কোলাঘাটের অফিসে তল্লাশি4/7

কোলাঘাটের অফিসে তল্লাশি

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে শুভেন্দু অধিকারীর কোলাঘাটের অফিসে তল্লাশি হয়। সেইসময় পুলিস এফআইআর দায়ের করে।

এফআইআর দায়ের পুলিসের5/7

এফআইআর দায়ের পুলিসের

পুলিসের দায়ের করা সেই এফআইআর খারিজের আবেদন জানিয়ে  হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

আগেও রক্ষাকবচের মেয়াদ বৃদ্ধি6/7

আগেও রক্ষাকবচের মেয়াদ বৃদ্ধি

সেই মামলাতেই মিলল স্বস্তি। সেই মামলায় এর আগেও একাধিকবার রক্ষাকবচের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে আদালত। 

৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রক্ষাকবচের মেয়াদ বৃদ্ধি7/7

৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রক্ষাকবচের মেয়াদ বৃদ্ধি

এর আগে ২৪ মে এই মামলায় একবার রক্ষাকবচের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। আজ ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়ানো হল।

TAGS:
Suvendu Adhikari
Calcutta high court

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ব্রেন ক্যানসারে মাতৃহীন, হার্ট অ্যাটাকে পিতৃহীন! কানাডার বিশ্বকাপের নায়ক স্টিফেন
canada23 min ago
2
Mahesh Snan Yatra47 min ago
3
Gourab Tapadar trolled52 min ago
4
WB Anti Social Activities Bill 202656 min ago
5
Suvendu Adhikari58 min ago