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১২,৩০০ স্কুলকে ২৫ লাখ! সরকারি স্কুলের জন্য বিরাট ‘মাস্টার প্ল্যান’, বদলাবে ক্লাসরুম-ল্যাব-খেলার মাঠ

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 16, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:01 PM IST

Master plan for government schools: এই ভোলবদল আগামী দিনে রাজ্যের স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে মানোন্নয়ন করবে বলেই আশা করা হচ্ছে। শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে ব্লু প্রিন্ট।

 

মাস্টার প্ল্যান1/8

মাস্টার প্ল্যান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের জন্য ‘মাস্টার প্ল্যান’ ঘোষণা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের। মিলবে ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা। 

১২,৩০০ স্কুল2/8

১২,৩০০ স্কুল

রাজ্যের সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলির পরিকাঠামো ও পঠনপাঠনের মানোন্নয়নের কেন্দ্রের ‘পিএম শ্রী’ প্রকল্পের সঙ্গে জুড়ছে ২৩ জেলার মোট ১২,৩০০ স্কুল। 

কোন জেলার কত স্কুল3/8

কোন জেলার কত স্কুল

এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ১,৬৬১টি স্কুল রয়েছে এই তালিকায়। এরপরই রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার ১,৩৮২টি স্কুল, মুর্শিদাবাদের ১,০৭৫টি স্কুল। 

নামী স্কুলগুলোও তালিকায়4/8

নামী স্কুলগুলোও তালিকায়

বুনিয়াদি থেকে প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক থেকে মাধ্য়মিক- শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে ব্লু প্রিন্ট। বাঁকুড়ার রামকৃষ্ণ মিশন সারদা বিদ্যাপীঠ, বর্ধমান টাউন স্কুলের মতো নামী স্কুলগুলোও  জুড়ছে এই প্রকল্পে। 

২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য5/8

২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য

‘মাস্টার প্ল্যানে’র অধীনে পিএম শ্রী প্রকল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত স্কুলগুলো সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পাবে। ঢেলে সাজানো হবে ল্যাবরেটরি। খেলার মাঠেরও উন্নয়ন হবে।

স্মার্ট ক্লাসরুম6/8

স্মার্ট ক্লাসরুম

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হবে স্মার্ট ক্লাসরুম। ডিজিটাল ক্লাসরুমের সমস্ত সুবিধা থাকবে সেখানে। এই ভোলবদল আগামী দিনে রাজ্যের স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে মানোন্নয়ন করবে বলেই আশা করা হচ্ছে।

পিএম শ্রী প্রকল্প কী?7/8

পিএম শ্রী প্রকল্প কী?

প্রসঙ্গত পিএম শ্রী হল কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রকল্প। যার পুরো নাম 'প্রাইম মিনিস্টারস স্কুলস ফর রাইজিং ইন্ডিয়া'। এর মূল লক্ষ্য হল সারা দেশে সরকারি স্কুলগুলিকে আধুনিক পরিকাঠামো ও প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নত মডেল স্কুলে পরিণত করা। 

ডিজিটাল ল্যাব8/8

ডিজিটাল ল্যাব

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অনুসারে পিএম শ্রী প্রকল্পের স্কুলগুলিতে স্মার্ট ক্লাসরুম, ডিজিটাল ল্যাব ও খেলার জন্য উন্নত পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। শুধু মুখস্থ বিদ্যা নয়, হাতে-কলমে শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

TAGS:
Master plan for government schools
Suvendu Adhikari

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