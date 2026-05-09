English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Home
  • গ্যালারি
  • Suvendu Adhikari Oath Ceremony: আজ সবুজ ময়দান গেরুয়া, ব্রিগেডে পদ্ম-সুনামির আবেগ ছুঁয়েছে আসমান, দেখুন সব দুর্দান্ত ছবি

Suvendu Adhikari Oath Ceremony: আজ সবুজ ময়দান গেরুয়া, ব্রিগেডে পদ্ম-সুনামির আবেগ ছুঁয়েছে আসমান, দেখুন সব দুর্দান্ত ছবি

বাংলায় বিগত ১৫ বছরের তূণমূল-রাজকে শিকড়সহ উপড়ে ফেলেছে বিজেপি। ৯ মে ২০২৬, এক ঐতিহাসিক দিন। বাংলায় রাজনৈতিক পালাবদলের সাক্ষী  হচ্ছে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান।  

| May 09, 2026, 12:58 PM IST
1/6

শুভেন্দু অধিকারী

Suvendu Adhikari

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: ৮ মে, শহরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে রাজ্য বিজেপি পরিষদীয় দলের বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে শুভেন্দু অধিকারীকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন। তারপর শুভেন্দু রাজভবনে রাজ্যপাল আর এন রবির সঙ্গে দেখা করে সরকার গঠনের দাবি জানান। আর ৯ মে শুভেন্দু  বাংলায় বিজেপির প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেবেন।

2/6

ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড

Brigade Parade Ground

ব্রিগেড প্যারেড ময়দান বা গড়ের মাঠ বাংলার ঐতিহাসিক এবং আইকনিক ভেন্যু। বাংলার রাজনৈতিক থিয়েটারের মঞ্চ। ইন্দিরা গান্ধী ও শেখ মুজিবুর রহমানের মতো ব্যক্তিত্বরা যেমন ব্রিগেডে সভা করেছেন, তেমনই বামফ্রন্ট ও তৃণমূলের বিশাল জনসভাগুলিও হয়েছে এই ১০০০ একর জমিতে। আর আজ শুভেন্দু অধিকারীর বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ। সবুজ ময়দানই আজ গেরুয়া। সারা বাংলা থেকে সমাজের বিভিন্ন সময়ের মানুষ আজ ছুটে এসেছেন ব্রিগেডে।

3/6

শুভেন্দুর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান

Suvendu Adhikari Oath Ceremony

মঞ্চসজ্জাও একেবারে নজরকাড়া। বাঙালির দুর্গা পুজো, ধুনুচি নাচের সঙ্গে কালীঘাট মন্দিরে প্রতিকৃতি ফুটে উঠেছে

4/6

শুভেন্দুর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান

Suvendu Adhikari Oath Ceremony

ব্রিগেডে তৈরি হয়েছে অস্থায়ী হ্যাঙার, সেখানে দেখা যাচ্ছে মানুষের ভিড়

5/6

শুভেন্দুর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান

Suvendu Adhikari Oath Ceremony

ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী, সকলেই চাইছেন তা মুঠোফোনে বন্দি করে রাখতে

6/6

শুভেন্দুর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান

Suvendu Adhikari Oath Ceremony

বিজেপি-র কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে মিডিয়ার প্রতিনিধিদেরও।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Agnimitra Paul oath ceremony: শুভেন্দুর অধিকারীর সঙ্গেই শপথ নিলেন অগ্নিমিত্রা পল, কোন মন্ত্রক পেতে চলেছেন বিজেপি নেত্রী?

পরবর্তী অ্যালবাম

Agnimitra Paul oath ceremony: শুভেন্দুর অধিকারীর সঙ্গেই শপথ নিলেন অগ্নিমিত্রা পল, কোন মন্ত্রক পেতে চলেছেন বিজেপি নেত্রী?

Agnimitra Paul oath ceremony: শুভেন্দুর অধিকারীর সঙ্গেই শপথ নিলেন অগ্নিমিত্রা পল, কোন মন্ত্রক পেতে চলেছেন বিজেপি নেত্রী?

Agnimitra Paul oath ceremony: শুভেন্দুর অধিকারীর সঙ্গেই শপথ নিলেন অগ্নিমিত্রা পল, কোন মন্ত্রক পেতে চলেছেন বিজেপি নেত্রী? 10
BJP worker death news: সরকারের শপথ গ্রহণের সকালে মারাত্মক খবর: বিজেপি কর্মীর রহস্য মৃত্যু, কী ভাবে?

BJP worker death news: সরকারের শপথ গ্রহণের সকালে মারাত্মক খবর: বিজেপি কর্মীর রহস্য মৃত্যু, কী ভাবে?

BJP worker death news: সরকারের শপথ গ্রহণের সকালে মারাত্মক খবর: বিজেপি কর্মীর রহস্য মৃত্যু, কী ভাবে? 8
Ajker Rashifal | Horoscope Today: ব্যস্ততার মধ্যেও মিলবে সুখবর মিথুনের, আটকে থাকা কাজে মিলবে সাফল্য কর্কটের

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ব্যস্ততার মধ্যেও মিলবে সুখবর মিথুনের, আটকে থাকা কাজে মিলবে সাফল্য কর্কটের

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ব্যস্ততার মধ্যেও মিলবে সুখবর মিথুনের, আটকে থাকা কাজে মিলবে সাফল্য কর্কটের 12
Suvendu Adhikari: রাজনীতির জন্য জীবনে পাহাড়-প্রমাণ ত্যাগ, পরিবারকে পিছনে রাখা-- মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের পর আরেক চিরকুমার মুখ্যমন্ত্রীর নাম শুভেন্দু অধিকারী

Suvendu Adhikari: রাজনীতির জন্য জীবনে পাহাড়-প্রমাণ ত্যাগ, পরিবারকে পিছনে রাখা-- মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের পর আরেক চিরকুমার মুখ্যমন্ত্রীর নাম শুভেন্দু অধিকারী

Suvendu Adhikari: রাজনীতির জন্য জীবনে পাহাড়-প্রমাণ ত্যাগ, পরিবারকে পিছনে রাখা-- মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের পর আরেক চিরকুমার মুখ্যমন্ত্রীর নাম শুভেন্দু অধিকারী 9