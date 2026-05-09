Suvendu Adhikari Oath Ceremony: আজ সবুজ ময়দান গেরুয়া, ব্রিগেডে পদ্ম-সুনামির আবেগ ছুঁয়েছে আসমান, দেখুন সব দুর্দান্ত ছবি

Suvendu Adhikari Oath Ceremony: আজ সবুজ ময়দান গেরুয়া, ব্রিগেডে পদ্ম-সুনামির আবেগ ছুঁয়েছে আসমান, দেখুন সব দুর্দান্ত ছবি
বাংলায় বিগত ১৫ বছরের তূণমূল-রাজকে শিকড়সহ উপড়ে ফেলেছে বিজেপি। ৯ মে ২০২৬, এক ঐতিহাসিক দিন। বাংলায় রাজনৈতিক পালাবদলের সাক্ষী হচ্ছে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান।
শুভেন্দু অধিকারী
কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: ৮ মে, শহরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে রাজ্য বিজেপি পরিষদীয় দলের বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে শুভেন্দু অধিকারীকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন। তারপর শুভেন্দু রাজভবনে রাজ্যপাল আর এন রবির সঙ্গে দেখা করে সরকার গঠনের দাবি জানান। আর ৯ মে শুভেন্দু বাংলায় বিজেপির প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেবেন।
ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড
ব্রিগেড প্যারেড ময়দান বা গড়ের মাঠ বাংলার ঐতিহাসিক এবং আইকনিক ভেন্যু। বাংলার রাজনৈতিক থিয়েটারের মঞ্চ। ইন্দিরা গান্ধী ও শেখ মুজিবুর রহমানের মতো ব্যক্তিত্বরা যেমন ব্রিগেডে সভা করেছেন, তেমনই বামফ্রন্ট ও তৃণমূলের বিশাল জনসভাগুলিও হয়েছে এই ১০০০ একর জমিতে। আর আজ শুভেন্দু অধিকারীর বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ। সবুজ ময়দানই আজ গেরুয়া। সারা বাংলা থেকে সমাজের বিভিন্ন সময়ের মানুষ আজ ছুটে এসেছেন ব্রিগেডে।
শুভেন্দুর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান
