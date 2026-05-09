West Bengal CM Oath Ceremony: বাংলার মসনদে শুভেন্দু: শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির প্রসেনজিত্‍ থেকে জিত্‍

Suvendu Adhikari Oath Ceremony: পঁচিশে বৈশাখের সকালে বাংলার রাজনীতির নতুন মোড়! কলকাতার ব্রিগেডে শপথ নিলেন বাংলার প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে হাজির ছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে টলিপাড়ার মহাতারকা জিৎ ও প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় সহ আরও অনেকে।  

| May 09, 2026, 07:19 PM IST
মুখ্যমন্ত্রী শপথগ্রহণে তারকার হাট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রবীন্দ্র জয়ন্তীর পুণ্যলগ্নে বাংলার রাজনৈতিক আকাশে পটপরিবর্তন। সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে শনিবার কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে রাজ্যের নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন মেদিনীপুরের ভূমিপুত্র শুভেন্দু অধিকারী।   

এদিনের অনুষ্ঠানের সবচেয়ে বড় চমক ছিল টলিউড তারকাদের উপস্থিতি। বিশেষ করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন সুপারস্টার জিৎ।   

বিগত ২৩ বছরের অভিনয় জীবনে জিৎ নিজেকে রাজনৈতিক রঙ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। তৃণমূল জমানায় যখন টলিপাড়ার অধিকাংশ অভিনেতা সরাসরি রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন, তখনও জিৎ ছিলেন ব্যতিক্রম।   

শুভেন্দুর শপথ অনুষ্ঠানে সাদা পাঞ্জাবি ও সানগ্লাসে জিতের উপস্থিতি এক নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এর আগে বিজেপি জেতার পরও সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন তিনি।  

জিতের পাশাপাশি ব্রিগেডের মঞ্চে দেখা গেল টলিউডের ‘ইন্ডাস্ট্রি’ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কেও। সাদা শার্ট ও ডেনিমে নজর কেড়েছেন তিনি।   

এছাড়াও যীশু সেনগুপ্ত, পায়েল সরকার, পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী ও মমতা শঙ্করের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিতে এক অন্য মাত্রা যোগ করে।  

এছাড়াও টেলিপাড়ার পরিচিত মুখ ঋষি কৌশিক, অনুভব কাঞ্জিলাল সহ বেশ কিছু অভিনেতাকে দেখা যায় এদিনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে। 

Mamata Banerjee bio change: অবশেষে 'হার' স্বীকার? শুভেন্দু শপথ নিতেই সোশ্যালে বায়ো বদলালেন মমতা

Orange Alert: কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ধেয়ে আসছে বিপুল বজ্রপাত-সহ ভয়ংকর বৃষ্টি; হাওয়া বইবে ৬০ কিমি বেগে

Biman Bose on Suvendu Adhikari: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর কাছে কী প্রত্যাশা বিমান বসুর? বর্ষীয়ান বাম নেতার মুখে &#039;সবকা সাথ সবকা বিকাশ&#039; প্রসঙ্গ

West Bengal BJP Govt Oath Ceremony: শুভেন্দুর শপথমঞ্চে কার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী? কে এই ৯৮ বছরের বৃদ্ধ?

