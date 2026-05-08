Suvendu Adhikari Networth: পড়াশোনায় তুখোড়, রাজনীতিতেও 'জায়ান্ট কিলার', 'মুখ্যমন্ত্রী' শুভেন্দু মোট কত সম্পত্তির অধিকারী?

Suvendu Adhikari Profile: তিনি নন্দীগ্রামের ভূমিপুত্র, তিনি মেদিনীপুরের ‘দাদা’। কংগ্রেস থেকে তৃণমূল, আর আজ বিজেপির সেনাপতি— শুভেন্দু অধিকারীর এই দীর্ঘ রাজনৈতিক লড়াইয়ের কাহিনী অনেকেরই অজানা। তাঁর শিক্ষা থেকে শুরু করে সম্পত্তির পরিমাণ রইল এক ঝলকে। 

| May 08, 2026, 06:44 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কে হবে বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী? এই নিয়েই চলছিল জল্পনা। ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে প্রায় ১৫০০০ ভোটে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানোর পর মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে ছিলেন শুভেন্দুই। এবার সেই নামেই সিলমোহর দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।   

ছাত্র রাজনীতি থেকে শুরু করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, পরবর্তীতে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা— তাঁর রাজনৈতিক গ্রাফ বরাবরই ঊর্ধ্বমুখী। মেদিনীপুরের অধিকারীদের মেজ ছেলে আজ কেবল জেলার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নন, বরং গোটা রাজ্যের বিজেপির অন্যতম প্রধান মুখ।  

ব্যক্তিগত জীবন ও পরিবার

১৯৭০ সালের ১৫ ডিসেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে এক রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম শুভেন্দুর। তাঁর পিতা শিশির অধিকারী ছিলেন মনমোহন সিং সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বাংলার রাজনীতির এক চর্চিত ব্যক্তিত্ব।   

শুভেন্দু অবিবাহিত এবং তাঁর পুরো জীবনই তিনি উত্‍সর্গ করেছেন রাজনীতিতে। তাঁর দুই ভাই সৌমেন্দু ও দিব্যেন্দুও রাজনীতির মঞ্চে সুপরিচিত।  

শিক্ষাগত যোগ্যতা

শুভেন্দু অধিকারী রাজনীতির লড়াইয়ের পাশাপাশি পড়াশোনাতেও ছিলেন মেধাবী। তিনি কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর (MA) ডিগ্রি অর্জন করেছেন।   

রাজনৈতিক উত্থান ও কেরিয়ার

শুভেন্দুর রাজনৈতিক হাতেখড়ি জাতীয় কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদ দিয়ে। তবে তাঁর পরিচিতি বাড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর। ২০০৭ সালের নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলন তাঁকে ‘জননেতা’র তকমা দেয়। ২০০৯ এবং ২০১৪ সালে তমলুকের সাংসদ হিসেবে তিনি দিল্লির রাজনীতিতেও ছাপ ফেলেন।   

২০১৬ সালে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভায় পরিবহন ও সেচ মন্ত্রীর দায়িত্ব পান। তবে ২০২০ সালের ডিসেম্বরে মেদিনীপুরের সভায় অমিত শাহের হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দেওয়া ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় টার্নিং পয়েন্ট।   

২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নন্দীগ্রামে হারিয়ে ও ২০২৬ সালে ভবানীপুর কেন্দ্রে ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে তিনি ‘জায়ান্ট কিলার’ হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেন।  

সম্পত্তির খতিয়ান

মনোনয়নপত্রে শুভেন্দুর দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, তাঁর হাতে নগদ রয়েছে ১২ হাজার টাকা। বর্তমানে তাঁর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ২৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ৬০০ টাকা। স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে ৬১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। অর্থাৎ, এখন তিনি মোট ৮৫ লক্ষ ৮৭ হাজার ৬০০ টাকার মালিক।   

শুভেন্দু অধিকারীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল প্রায় ১ কোটি টাকার আশেপাশে। তাঁর হলফনামায় জানানো হয়েছিল, তাঁর নিজস্ব কোনো বিলাসবহুল গাড়ি বা বিশাল স্থাবর সম্পত্তি নেই। অধিকাংশ সঞ্চয়ই ব্যাংক আমানত এবং পৈতৃক সম্পত্তির অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছিল। 

