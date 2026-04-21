  • Tv Actress Sweta Mishra: আমি কেরিয়ার নিয়ে ভয় পাই না, রাহুল অরুণোদয়ের মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পর নীরবতা ভেঙে বিস্ফোরক শ্বেতা মিশ্র

Tv Actress Sweta Mishra: 'আমি কেরিয়ার নিয়ে ভয় পাই না', রাহুল অরুণোদয়ের মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পর নীরবতা ভেঙে বিস্ফোরক শ্বেতা মিশ্র

Sweta Mishra Breaks Silence on Rahul Arunoday Banerjee's Death Case: "আমি তো অপরাধী নই!" ২৯ মার্চের সেই ভয়াল স্মৃতির পর দীর্ঘ তিন সপ্তাহ নিভৃতে ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁকে ঘিরে ওঠা বিতর্ক আর থামছে না। অবশেষে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন অভিনেত্রী শ্বেতা মিশ্র। কেন তিনি অন্তরালে? কেনই বা কেরিয়ার নিয়ে ভয় পাচ্ছেন না তিনি?

| Apr 21, 2026, 03:54 PM IST
বিস্ফোরক শ্বেতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৯ মার্চ, তালসারির সমুদ্র সৈকতে শুটিং চলাকালীন তলিয়ে গিয়েছিলেন অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মর্মান্তিক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এবং সহ-অভিনেত্রী শ্বেতা মিশ্র গত তিন সপ্তাহ ধরে ছিলেন লোকচক্ষুর আড়ালে। অবশেষে নিজের মানসিক অবস্থা এবং তাঁকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ক নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেত্রী।   

বিস্ফোরক শ্বেতা

দুর্ঘটনার পর থেকে শ্বেতাকে নিয়ে সমাজমাধ্যমে নানা গুঞ্জন ছড়িয়েছে। কেন তিনি রাহুলের শেষকৃত্যে যাননি বা কেন এতদিন চুপ ছিলেন— তা নিয়ে ধেয়ে এসেছে কটাক্ষ।   

বিস্ফোরক শ্বেতা

শ্বেতা আক্ষেপের সুরে জানান, ঘটনার পর থেকে তিনি এক মুহূর্তের জন্য রাস্তায় বেরোতে পারেননি। এক সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেন, "সবাই আমাকে অস্থির করে তুলছেন। কিন্তু এই দুর্ঘটনায় আমার অপরাধটা কোথায়? আমি তো ক্রিমিনাল নই।" কে বা কারা তাঁকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে বাধা দিচ্ছেন, তা স্পষ্ট না করলেও তাঁর কথায় রয়েছে দ্বন্দ্ব।   

বিস্ফোরক শ্বেতা

সম্প্রতি শ্বেতা মিশ্রের নামে একটি ফেসবুক প্রোফাইল থেকে কিছু ছবি পোস্ট করা হলে নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধে। তবে শ্বেতা স্পষ্ট জানিয়েছেন, ইনস্টাগ্রাম ছাড়া অন্য কোনও প্ল্যাটফর্মে তাঁর অ্যাকাউন্ট নেই।   

বিস্ফোরক শ্বেতা

এমনকি সম্প্রতি প্রকাশিত কিছু বক্তব্য নিয়েও আপত্তি তুলেছেন তিনি। তাঁর দাবি, বিশ্বাসের জায়গা থেকে বলা কিছু ব্যক্তিগত কথাকে ভুলভাবে পেশ করা হয়েছে।   

বিস্ফোরক শ্বেতা

শ্বেতার কেরিয়ার শেষ হয়ে যাওয়া সংক্রান্ত যে কথা বলা হয়েছে, তা নস্যাৎ করে দিয়ে অভিনেত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, "আমি কখনো বলিনি যে আমার কেরিয়ার শেষ, আমি শুধু বলেছিলাম, আমি সেটা নিয়ে ভয় পাই না।"   

বিস্ফোরক শ্বেতা

তিনি আরও যোগ করেন, "কেরিয়ার এমন একটি জিনিস যা প্রতিভা, দক্ষতা এবং অধ্যবসায়ের সমন্বয়ে গঠিত। আর ঈশ্বরের আশীর্বাদে, আমি কোনো কিছু হারিয়ে ফেলার ভয় পাই না।"*  

বিস্ফোরক শ্বেতা

তদন্ত এবং ইন্ডাস্ট্রির অন্দরে নিরাপত্তার গাফিলতি নিয়ে টানাপড়েন চললেও, শ্বেতা ব্যক্তিগতভাবে ট্রোলিং ও মানসিক আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। ক্রমাগত এই আক্রমণে তিনি এতটাই অতিষ্ঠ। আপাতত অসুস্থ শরীর ও মন নিয়ে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার লড়াই চালাচ্ছেন তিনি। অনুরাগীদের কাছে তাঁর বিশেষ অনুরোধ, পুরো বিষয়টি যেন মানবিক ও সংবেদনশীল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়।

পরবর্তী
অ্যালবাম

IPL 2026: ৪,৪,৪,৪,৪,৪,৪,৪,৬,৬,৬,৬,৬,৬,৬, প্রতিপক্ষের স্কোরের চেয়েও বেশি তাঁর একার রানই, ৮০০০০০০০ টাকার বিশ্বজয়ী নক্ষত্রের অবিশ্বাস্য কীর্তি

পরবর্তী অ্যালবাম

IPL 2026: ৪,৪,৪,৪,৪,৪,৪,৪,৬,৬,৬,৬,৬,৬,৬, প্রতিপক্ষের স্কোরের চেয়েও বেশি তাঁর একার রানই, ৮০০০০০০০ টাকার বিশ্বজয়ী নক্ষত্রের অবিশ্বাস্য কীর্তি

IPL 2026: ৪,৪,৪,৪,৪,৪,৪,৪,৬,৬,৬,৬,৬,৬,৬, প্রতিপক্ষের স্কোরের চেয়েও বেশি তাঁর একার রানই, ৮০০০০০০০ টাকার বিশ্বজয়ী নক্ষত্রের অবিশ্বাস্য কীর্তি

IPL 2026: ৪,৪,৪,৪,৪,৪,৪,৪,৬,৬,৬,৬,৬,৬,৬, প্রতিপক্ষের স্কোরের চেয়েও বেশি তাঁর একার রানই, ৮০০০০০০০ টাকার বিশ্বজয়ী নক্ষত্রের অবিশ্বাস্য কীর্তি 7
Bank 5-Day Week: আমূল বদলে যাবে গোটা দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা? কবে থেকে চালু হচ্ছে নয়া সিস্টেম? বড় আপডেট

Bank 5-Day Week: আমূল বদলে যাবে গোটা দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা? কবে থেকে চালু হচ্ছে নয়া সিস্টেম? বড় আপডেট

Bank 5-Day Week: আমূল বদলে যাবে গোটা দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা? কবে থেকে চালু হচ্ছে নয়া সিস্টেম? বড় আপডেট 9
School Summer vacation: কবে পড়ছে গরমের ছুটি? ভোট-গরমে কবে খুলবে রাজ্যের সব স্কুল? সামার ভ্যাকেশনের বড় আপডেট

School Summer vacation: কবে পড়ছে গরমের ছুটি? ভোট-গরমে কবে খুলবে রাজ্যের সব স্কুল? সামার ভ্যাকেশনের বড় আপডেট

School Summer vacation: কবে পড়ছে গরমের ছুটি? ভোট-গরমে কবে খুলবে রাজ্যের সব স্কুল? সামার ভ্যাকেশনের বড় আপডেট 12
Manipur Earthquake: ঘুমন্ত অবস্থায় শক্তিশালী ঝটকা, প্রাণভয়ে রাস্তায় মানুষ: ভোরবেলা জোরাল ভূমিকম্প

Manipur Earthquake: ঘুমন্ত অবস্থায় শক্তিশালী ঝটকা, প্রাণভয়ে রাস্তায় মানুষ: ভোরবেলা জোরাল ভূমিকম্প

Manipur Earthquake: ঘুমন্ত অবস্থায় শক্তিশালী ঝটকা, প্রাণভয়ে রাস্তায় মানুষ: ভোরবেলা জোরাল ভূমিকম্প 7