Tv Actress Sweta Mishra: 'আমি কেরিয়ার নিয়ে ভয় পাই না', রাহুল অরুণোদয়ের মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পর নীরবতা ভেঙে বিস্ফোরক শ্বেতা মিশ্র

Tv Actress Sweta Mishra: 'আমি কেরিয়ার নিয়ে ভয় পাই না', রাহুল অরুণোদয়ের মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পর নীরবতা ভেঙে বিস্ফোরক শ্বেতা মিশ্র
Sweta Mishra Breaks Silence on Rahul Arunoday Banerjee's Death Case: "আমি তো অপরাধী নই!" ২৯ মার্চের সেই ভয়াল স্মৃতির পর দীর্ঘ তিন সপ্তাহ নিভৃতে ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁকে ঘিরে ওঠা বিতর্ক আর থামছে না। অবশেষে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন অভিনেত্রী শ্বেতা মিশ্র। কেন তিনি অন্তরালে? কেনই বা কেরিয়ার নিয়ে ভয় পাচ্ছেন না তিনি?
1/8
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৯ মার্চ, তালসারির সমুদ্র সৈকতে শুটিং চলাকালীন তলিয়ে গিয়েছিলেন অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মর্মান্তিক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এবং সহ-অভিনেত্রী শ্বেতা মিশ্র গত তিন সপ্তাহ ধরে ছিলেন লোকচক্ষুর আড়ালে। অবশেষে নিজের মানসিক অবস্থা এবং তাঁকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ক নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেত্রী।
2/8
photos
TRENDING NOW
3/8
শ্বেতা আক্ষেপের সুরে জানান, ঘটনার পর থেকে তিনি এক মুহূর্তের জন্য রাস্তায় বেরোতে পারেননি। এক সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেন, "সবাই আমাকে অস্থির করে তুলছেন। কিন্তু এই দুর্ঘটনায় আমার অপরাধটা কোথায়? আমি তো ক্রিমিনাল নই।" কে বা কারা তাঁকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে বাধা দিচ্ছেন, তা স্পষ্ট না করলেও তাঁর কথায় রয়েছে দ্বন্দ্ব।
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
তদন্ত এবং ইন্ডাস্ট্রির অন্দরে নিরাপত্তার গাফিলতি নিয়ে টানাপড়েন চললেও, শ্বেতা ব্যক্তিগতভাবে ট্রোলিং ও মানসিক আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। ক্রমাগত এই আক্রমণে তিনি এতটাই অতিষ্ঠ। আপাতত অসুস্থ শরীর ও মন নিয়ে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার লড়াই চালাচ্ছেন তিনি। অনুরাগীদের কাছে তাঁর বিশেষ অনুরোধ, পুরো বিষয়টি যেন মানবিক ও সংবেদনশীল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়।
photos