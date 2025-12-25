English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Swiggy, Zomato, Amazon, Blinkit workers announce all-India strike: বন্ধ অ্যাপ বেসড ডেলিভারি, বসে যাচ্ছে Swiggy-Zomato-Blinkit! নতুন বছরেই বিনা মেঘে বজ্রপাত, এবার উপায়?

App based Delivery platform strike: সুইগি (Swiggy), জোমাটো (Zomato), জেপ্টো (Zepto), ব্লিনকিট (Blinkit), আমাজন (Amazon) এবং ফ্লিপকার্ট (Flipkart)-এর মতো প্ল্যাটফর্মের কর্মীরা ২০২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর এবং ৩১ ডিসেম্বর সারা ভারতজুড়ে ধর্মঘট পালনের ঘোষণা দিয়েছেন।

| Dec 25, 2025, 03:07 PM IST
কেন এই প্রতিবাদ?

 'ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অফ অ্যাপ-বেসড ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স' (IFAT) এবং 'তেলেঙ্গানা গিগ অ্যান্ড প্ল্যাটফর্ম ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' (TGPWU) মূলত কর্মক্ষেত্রে "কাজের পরিবেশের অবনতি"-র প্রতিবাদে এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। এছাড়াও তারা মজুরি, নিরাপত্তা, চাকরির নিশ্চয়তা এবং সামাজিক সুরক্ষার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ডেলিভারি কর্মীদের অভিযোগ, বিশেষ করে উৎসব ও অতিরিক্ত চাহিদার সময়ে তাদের দীর্ঘক্ষণ কাজ করতে হয়, অথচ আয় দিন দিন কমছে।   

এছাড়াও অনিরাপদ ডেলিভারি লক্ষ্যমাত্রা, বিনা নোটিশে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া এবং কল্যাণমূলক সুযোগ-সুবিধার অভাব তাদের এই চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করেছে।  

প্রধান দাবিগুলো কী কী?

ইউনিয়নগুলোর অন্যতম প্রধান দাবি হল বিপজ্জনক ১০-মিনিট ডেলিভারি মডেলটি বন্ধ করা। তাদের মতে, এই অতি-দ্রুত ডেলিভারির লক্ষ্যমাত্রা কর্মীদের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে।

অন্যান্য দাবিগুলো হল

স্বচ্ছ এবং ন্যায্য বেতন কাঠামো নিশ্চিত করা। সঠিক কারণ দর্শানো ছাড়া হুটহাট আইডি বা অ্যাকাউন্ট ব্লক করা বন্ধ করা। উন্নত সুরক্ষা সরঞ্জাম এবং দুর্ঘটনা বীমা প্রদান। অ্যালগরিদমের বৈষম্য ছাড়াই কাজের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা। স্বাস্থ্য বীমা, পেনশন এবং সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনা। কারিগরি সহায়তা এবং পেমেন্ট সংক্রান্ত সমস্যার দ্রুত সমাধান।

'ইউনিয়নে যোগ দিলে ব্ল্যাকমেইল'

শ্রমিকরা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছে প্ল্যাটফর্ম কোম্পানিগুলোকে অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন। তারা চান সরকার যেন গিগ ওয়ার্কারদের সংগঠন করার এবং দাবি আদায়ের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়।

যদিও সরকার 'কর্ণাটক প্ল্যাটফর্ম-ভিত্তিক গিগ ওয়ার্কার্স (সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ) আইন, ২০২৫' চালু করেছে, তবে এর বাস্তবায়ন এখনও কার্যকর হয়নি।   

১০-মিনিটের ডেলিভারি মডেল কর্মীদের জীবনকে বড় বিপদে ফেলছে। কোম্পানিগুলো সেই সব কর্মীদের ব্ল্যাকমেইল করছে যারা ইউনিয়নে যোগ দিতে চান।

তিনি আরও বলেন যে, অনিরাপদ কাজের ধরণ এবং সামাজিক সুরক্ষার অভাবে ডেলিভারি কর্মীরা এখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার মতো অবস্থায় রয়েছেন। 

এই ধর্মঘট হলো তাদের মর্যাদা এবং ন্যায়বিচারের একটি সম্মিলিত ডাক।

