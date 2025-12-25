Swiggy, Zomato, Amazon, Blinkit workers announce all-India strike: বন্ধ অ্যাপ বেসড ডেলিভারি, বসে যাচ্ছে Swiggy-Zomato-Blinkit! নতুন বছরেই বিনা মেঘে বজ্রপাত, এবার উপায়?

Swiggy, Zomato, Amazon, Blinkit workers announce all-India strike: বন্ধ অ্যাপ বেসড ডেলিভারি, বসে যাচ্ছে Swiggy-Zomato-Blinkit! নতুন বছরেই বিনা মেঘে বজ্রপাত, এবার উপায়?
App based Delivery platform strike: সুইগি (Swiggy), জোমাটো (Zomato), জেপ্টো (Zepto), ব্লিনকিট (Blinkit), আমাজন (Amazon) এবং ফ্লিপকার্ট (Flipkart)-এর মতো প্ল্যাটফর্মের কর্মীরা ২০২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর এবং ৩১ ডিসেম্বর সারা ভারতজুড়ে ধর্মঘট পালনের ঘোষণা দিয়েছেন।
কেন এই প্রতিবাদ?
'ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অফ অ্যাপ-বেসড ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স' (IFAT) এবং 'তেলেঙ্গানা গিগ অ্যান্ড প্ল্যাটফর্ম ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' (TGPWU) মূলত কর্মক্ষেত্রে "কাজের পরিবেশের অবনতি"-র প্রতিবাদে এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। এছাড়াও তারা মজুরি, নিরাপত্তা, চাকরির নিশ্চয়তা এবং সামাজিক সুরক্ষার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
প্রধান দাবিগুলো কী কী?
অন্যান্য দাবিগুলো হল
স্বচ্ছ এবং ন্যায্য বেতন কাঠামো নিশ্চিত করা। সঠিক কারণ দর্শানো ছাড়া হুটহাট আইডি বা অ্যাকাউন্ট ব্লক করা বন্ধ করা। উন্নত সুরক্ষা সরঞ্জাম এবং দুর্ঘটনা বীমা প্রদান। অ্যালগরিদমের বৈষম্য ছাড়াই কাজের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা। স্বাস্থ্য বীমা, পেনশন এবং সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনা। কারিগরি সহায়তা এবং পেমেন্ট সংক্রান্ত সমস্যার দ্রুত সমাধান।
'ইউনিয়নে যোগ দিলে ব্ল্যাকমেইল'
